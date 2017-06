Rapor­tul Kroll-2, la final. În iulie, la Chi­şi­nău, sunt aştep­tați expe­rţi Kro­ll „pen­tru a con­ve­ni stra­te­gia de recu­pe­ra­re” a mili­ar­du­lui furat. Anu­nţul a fost făcut la TVM de guver­na­to­rul BNM, S. Cio­clea. Până la vizi­ta expe­rţi­lor, Par­ti­dul „DA” a cerut publi­ca­rea Rapor­tu­lui Kroll-2, amâ­na­tă, sub diver­se pre­tex­te de mai mul­te ori în ulti­mul an. Guver­na­to­rul Cio­clea a decla­rat: „Am pri­mit de la Kro­ll reco­man­da­rea de a nu-l face public la aceas­tă eta­pă”, moti­vând că „nu au fost iden­ti­fi­ca­ţi toţi banii” şi nu au fost „îngheţa­te toa­te acti­ve­le din stră­i­nă­ta­te”.

Kroll-2: o nouă amânare. Până când?

Profir Tanasciuc, inginer

Ca şi Kroll-1, Kroll-2 nu poa­te fi pe pla­cul guver­nă­rii, alt-fel îl publi­cau. Din start, a fost clar că marii hoţi sunt la pute­re sau apro­pi­a­ţi ai pute­rii. De ce tace SIS, Pro­cu­ra­tu­ra, Anti­co­ru­pţia? Unde-i „vitea­zul” Dodon cu Con­si­li­ul său de Secu­ri­ta­te? Şi-a muş­cat lim­ba? În 3 ani, niciun dosar pe cazul BEM. Îl poar­tă pe Şor prin jude­ca­tă ca pe o mai­mu­ţă de circ ambu­lant. Atât. Dacă jus­ti­ţia era la locul său, nu era nevo­ie de Kro­ll. Dar aşa… Kroll-2 va tre­bui publi­cat, pen­tru că e plătit din banii noş­tri. Toţi potlo­ga­rii care au furat banul public tre­bu­ie știuți pe nume şi jude­ca­ţi.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic „50×50”

Guver­na­to­rul a mai zis şi alt­ce­va, legat de Raport: că ar fi „într-o dile­mă” între trans­pa­renţă şi efi­ca­ci­ta­tea recu­pe­ră­rii bani­lor şi că faza trans­pa­renţei va urma după blo­ca­rea acti­ve­lor în stră­i­nă­ta­te. Dacă e aşa, amâ­na­rea ar avea o expli­ca­ţie, dar dacă acest lucru se face pen­tru a ţine depar­te de ochii lumii ade­vă­rul des­pre mare­le jaf – e alt­ce­va. Aş vrea să-i dau cre­za­re guver­na­to­ru­lui şi vă spun de ce. Şi pe mine mă inte­re­sea­ză cine a furat. Dar sco­pul inves­ti­ga­ţi­ei nu e doar iden­ti­fi­ca­rea şi jude­ca­rea celor vino­va­ţi, dar şi recu­pe­ra­rea cât mai mul­tor bani din cei fura­ţi.

Sergiu Mocanu, Mişcarea Antimafie

Nu cred că Kro­ll a pus con­di­ţia să fie amâ­na­tă publi­ca­rea Rapor­tu­lui. Kro­ll a făcut Rapor­tul şi tot el să se opu­nă publi­că­rii? Cred că Rapor­tul Kroll-2 exis­tă şi exis­tă de mul­tă vre­me, dar ade­vă­rul aces­tui Raport e ascuns, pen­tru că așa con­vi­ne pute­rii şi, în pri­mul rând, lui Pla­ho­t­niuc pen­tru a-şi face mai depar­te jocu­ri­le poli­ti­ce mur­da­re, pe sea­ma jafu­lui. Mai devre­me sau mai târ­ziu, Rapor­tul va deve­ni public. Şi va avea şi urmări, însă nu dato­ri­tă ame­ninţă­ri­lor pro­tes­ta­ta­re făcu­te de „DA”. Situ­a­ţia din 2015 nu se va mai repe­ta. Miş­ca­rea pro­tes­ta­ta­ră, inspi­ra­tă de fur­tul mili­ar­du­lui, a fost detur­na­tă pe făga­şul lup­tei poli­ti­ce, fiind com­pro­mi­să. Lumea a fost dusă spre votul uni­no­mi­nal şi ale­ge­rea preşe­din­te­lui de întreg popo­rul, din care ne-am ales cu ce ne-am ales. Unii au furat mili­ar­dul, alţii au furat pro­tes­te­le.

Alexandra Cann, Asociaţia Patronală APIUS

Guver­na­rea nu are vre­un motiv să se eschi­veze de la publi­ca­rea Rapor­tu­lui. S-au furat bani publici, bani publici s-au plătit şi pen­tru inves­ti­ga­rea cazu­lui şi lumea e în drept să cunoas­că rezul­ta­te­le anche­tei, nume con­cre­te, sume exac­te, ca să ştim cine cu ce e dator. Vizavi de „reco­man­dă­ri­le” Kro­ll: nu are nicio trea­bă Kro­ll cu aşa ceva. Cine­va vrea să se ascun­dă după deget şi încear­că să pună la băta­ie Kro­ll. Dl Cio­clea se aco­pe­ră cu „acti­ve­le din stră­i­nă­ta­te”, dar des­pre cre­di­te­le neper­for­man­te şi alte miş­ma­şuri loca­le nu zice nimic. De ce Kroll-1 este „mort”? Popo­rul are drep­tul să-şi cunoas­că „ero­ii”, iar „ero­ii” e bine să deci­dă: fie plea­că din fun­cţii şi întorc dato­ri­i­le, fie ajung la închi­soa­re.

Fiodor Ghelici, Asociaţia „Moldova Mea”

Kro­ll nu are trea­bă cu publi­ca­rea Rapor­tu­lui. Deci­zia e a celor care au „coman­dat muzi­ca”, numai că pro­ble­ma şti­ţi care-i? Că în „lis­ta nea­gră”, sută la sută, sunt şi figu­ranţi din cer­cul pute­rii. Toa­te poveş­ti­le astea că mai întâi tre­bu­ie să „îngheţăm acti­ve­le” şi apoi să publi­căm Rapor­tul sunt pen­tru proşti. În 3 ani de la furt, banii au fost de sute de ori trans­fe­ra­ţi de pe un cont pe altul. Azi, prac­tic, e impo­si­bil să mai recu­pe­răm ceva. Nu e sim­plu. Şi nici nu are cine: cei care tre­bu­ie s-o facă tot ei sunt şi cei care au furat. Fără pre­siuni, Kroll-2 nu va fi publi­cat, iar dacă şi va fi publi­cat, doar în vari­an­tă „redac­ta­tă”. Kroll-2 e pen­tru reglă­ri­le de con­turi ale PD cu adver­sa­rii săi poli­tici. Nu exclud că acest Raport va fi tăi­nu­it şi folo­sit în sco­puri elec­to­ra­le la ale­ge­ri­le care vin.