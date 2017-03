100 de zile de supărări

În 3 luni de man­dat să nu vrei să faci alt­ce­va decât să ceri pute­ri supli­men­ta­re şi anti­ci­pa­te, nu e un lux prea mare? Sau, într-o sută de zile să te cerţi cu toa­tă lumea şi pe inte­ri­or şi pe exte­ri­or, nu e prea de tot? Un Putin pri­e­ten nu e rău. Dar e puţin.

Igor Dodon aşa şi nu a ajuns la con­di­ţia de preşe­din­te. Nu al meu, pen­tru că al meu nu a fost nici până a fi ales (dacă cum­va a fost ales şi nu toc­mit), nici după înves­ti­re. Mă refer la felul său de a fi, la modul în care şi-a înţe­les fun­cţia, sta­tu­tul, res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le, obli­ga­ţi­i­le, rela­ţi­i­le cu lumea – fie de aca­să, fie din afa­ră. Cele 100 de zile de man­dat, care au bătut la uşa Preşe­dinţi­ei marţi şi în care tre­bu­ia să-i simţim „stă­pâ­ni­rea”, au tre­cut pe ală­tu­ri cu el. I-am ascul­tat „rapor­tul de acti­vi­ta­te” (dacă ăsta-i raport), cu care a ieşit în faţa pre­sei, şi l-am văzut pe „rege” gol-goluţ, umbrit de orgo­lii şi rămas în ace­ea­şi cam­pa­nie elec­to­ra­lă de acum 4 luni, cu ace­lea­şi mesa­je, pre­tenţii, ifo­se şi cu ace­lea­şi pro­mi­siu­ni elec­to­ra­le, de par­că nu ar fi preşe­din­te­le R. Mol­do­va, ci can­di­da­tul soci­a­li­ş­ti­lor la pre­zi­denţi­a­le. Dodon a rămas neschim­bat, cu exce­pţia fap­tu­lui că îi pla­ce s-o facă pe şeful sta­tu­lui, în rest – nici tu caris­mă, nici diplo­ma­ţie, nici nerv, sto­fă, manie­re, ţinu­tă, cul­tu­ră poli­ti­că, ca să nu mai zicem de con­di­ţia con­di­ţi­i­lor unui suve­ran: Cul­tul Onoa­rei. Noi, de fapt, nu am avut la Chi­şi­nău încă niciun preşe­din­te cu un Cult al Onoa­rei pus la punct, iar în cazul lui Dodon este cu totul în plus să ne gân­dim la asta. După cum îi pla­ce să se afi­şe­ze în pre­să şi să se pre­zin­te în public, Igor Dodon este mai degra­bă un mare fan­fa­ron.

Des­pre ce le-a vor­bit preşe­din­te­le jur­na­li­ş­ti­lor, iar de la ecra­ne şi „popo­ru­lui”, cu care lui Dodon îi pla­ce, de alt­fel, să spe­cu­le­ze ori de câte ori vrea să pună pe cine­va la punct, fie că-i vor­ba de Can­du, Filip, San­du, Năs­ta­se, Ghim­pu, Iohan­nis, NATO sau UE. Aşa­dar, des­pre ce? Evi­dent, des­pre „rea­li­ză­ri”. Pe pri­mul loc, Dodon pla­sea­ză vizi­ta sa exter­nă în Rusia. „Am pro­mis să merg la Putin şi am mers”. Bra­vo. A mers şi nu o sin­gu­ră dată, ci de două ori, iar pe 9 mai urmea­ză să ple­ce și a tre­ia (?!). Putin nici pe guver­na­to­rii din Rusia nu-i con­voa­că la Mosco­va mai des decât de două ori pe an, dar pe Dodon, prac­tic, lunar. De ce? Pen­tru că Dodon pen­tru Putin nu e preşe­din­te. Dodon este un obi­ş­nu­it vechil, pe care Putin îl chea­mă, peri­o­dic, pen­tru a se inte­re­sa cum stau tre­bu­ri­le în moşie şi a-i da „teme pe aca­să”. Ce a reu­şit Dodon să rezol­ve în două vizi­te în Rusia? Să-i jure cre­dinţă „ţaru­lui”, să-i pro­mi­tă că nu va cere retra­ge­rea tru­pe­lor ruse de la Nis­tru, să facă un schimb de cado­u­ri cu el (în pri­ma vizi­tă) şi să-i ducă câte­va sti­cle de vin de Cri­co­va, în a doua. În rest au fost „înţe­le­ge­ri” bila­te­ra­le, după cum zice Dodon, pri­ma din care ar fi amnis­ti­e­rea migranţi­lor, deşi preşe­din­te­le Dias­po­rei Mol­do­ve­ni­lor din Rusia, Al. Kali­nin, a recu­nos­cut pe Face­bo­ok că mol­do­ve­nii cu deport şi cei cu alt­fel de san­cţiu­ni decât admi­nis­tra­ti­ve nu vor fi amnis­ti­a­ţi. Nu a luat foc nici pro­mi­siu­nea elec­to­ra­lă a lui Dodon pri­vind redes­chi­de­rea pieţei ruse pen­tru măr­fu­ri­le mol­do­ve­neş­ti. Aceas­ta rămâ­ne închi­să, iar ruşii nu se gră­besc să inves­teas­că în R. Mol­do­va. Ar mai exis­ta, potri­vit lui Dodon, şi alte două „înţe­le­ge­ri” în rela­ţia sa cu Rusia: sem­na­rea unui nou Acord de par­te­ne­ri­at stra­te­gic şi a unui Memo­ran­dum cu Uniu­nea Eura­si­a­ti­că, înţe­le­ge­ri pe care şi Par­la­men­tul şi Guver­nul de la Chi­şi­nău au anu­nţat că, chiar dacă vor fi sem­na­te, nu le vor ono­ra, pen­tru că ele pun în difi­cul­ta­te rela­ţi­i­le cu UE şi cu NATO. Vor­bind de „rea­li­ză­ri”, Dodon nu a uitat să trea­că pe lis­tă şi între­ve­de­rea sa de la Ben­der, pe care a avut-o cu Kra­s­no­sel­s­ki, întâl­ni­re de care pre­sa şi dreap­ta poli­ti­că şi-au şters picioa­re­le. Dacă e să ne amin­tim, la Ben­der, Dodon i-a strâns mâna aşa-zisului „preşe­din­te” trans­nis­trean, l-a feli­ci­tat cu oca­zia ale­ge­rii în fun­cţie, s-a scu­zat pen­tru răz­bo­i­ul din 1992 (par­că Chi­şi­nă­ul şi nu Mosco­va declanşa­se răz­bo­i­ul), a depus flo­ri la mor­mân­tul caza­ci­lor uci­şi la Nis­tru şi i-a pro­mis că va fede­ra­li­za R. Mol­do­va. Nime­ni, în 25 de ani de după răz­boi, nu a umi­lit mai mult onoa­rea lup­tă­to­ri­lor de la Nis­tru şi sta­tu­tul insti­tu­ţi­ei pre­zi­denţi­a­le. Dodon a făcut-o. Mai mult, el îşi glo­ri­fi­că fap­ta ca pe una de „înce­put a acţiu­ni­lor de uni­fi­ca­re a celor două malu­ri ale Nis­tru­lui”, deşi la Nis­tru toa­te rămân pe vechi. Şi mai curi­os e fap­tul că Dodon şi-a per­mis să trea­că marţi pe lis­ta rea­li­ză­ri­lor şi vizi­ta sa la Bru­xe­l­les, de unde, prac­tic, s-a întors cu „buza umfla­tă”. Cunoa­ş­tem că preşe­din­te­le a mers să dis­cu­te cu ofi­ci­a­lii UE şi NATO retra­ge­rea lor din R. Mol­do­va. În cazul UE era vor­ba des­pre sus­pen­da­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re RM-UE, iar în cel de-al doi­lea caz, anu­la­rea deci­zi­ei des­pre des­chi­de­rea unui Birou NATO la Chi­şi­nău şi înce­ta­rea rapor­tu­ri­lor par­te­ne­ri­a­le şi sem­na­rea unei Decla­ra­ţii de recu­noa­ş­te­re a neu­tra­li­tă­ţii mili­ta­re a R. Mol­do­va. Deşi a fost pri­mit în vizi­tă, Dodon a reve­nit aca­să cu mâna goa­lă, chiar dacă aşa cum zice el în Raport, niciun preşe­din­te, până la el, nu a făcut o vizi­tă la car­ti­e­re­le NATO şi UE. S-ar putea. Dar o vizi­tă de dra­gul ambi­ţi­ei, nu ştiu dacă tre­bu­ie lua­tă chiar atât de mult în seri­os şi tre­cu­tă în capul rea­li­ză­ri­lor pen­tru o insti­tu­ţie pre­zi­denţi­a­lă. Ase­me­ni retra­ge­rii cetă­ţe­ni­ei ex-preşedintelui Româ­ni­ei Tra­ian Băsescu, care de alt­fel a câş­ti­gat pro­ce­sul în pri­ma instanţă, sau decre­tul cu pri­vi­re la demi­te­rea minis­tru­lui Edu­ca­ţi­ei, Cori­na Fusu, sau con­sti­tu­i­rea pe lân­gă preşe­din­te a Con­si­li­u­lui Eco­no­mic sau a celui al Soci­e­tă­ţii Civi­le, sau eli­mi­na­rea din cur­ri­cu­la şco­la­ră a Isto­ri­ei Româ­ni­lor şi intro­du­ce­rea lim­bii ruse ca dis­ci­pli­nă obli­ga­to­prie, în loc de opţio­na­lă… Sunt lucru­ri care fie nu ţin de atri­bu­ţi­i­le insti­tu­ţi­ei pre­zi­denţi­a­le, fie prea pro­zai­ce, care mini­ma­li­zea­ză pon­de­rea unui şef de stat, nu? Alt­fel toa­te se reduc la un banal şi ele­men­tar populism. La fel ca şi decre­tul cu pri­vi­re la refe­ren­du­mul con­sul­ta­tiv, sem­nat marţi demon­stra­tiv in fata pre­sei. Sea­mă­nă mai mult a ches­tie de PR, decat a una de uz public. În 3 luni de man­dat să nu vrei să faci alt­ce­va decât să ceri pute­ri supli­men­ta­re şi anti­ci­pa­te, nu e un lux prea mare? Sau, într-o sută de zile să te cerţi cu toa­tă lumea şi pe inte­ri­or şi pe exte­ri­or, nu e prea de tot? Un Putin pri­e­ten nu e rău. Dar e puţin. E grav şi ridi­col pen­tru un şef de stat, ca în pri­me­le luni de man­dat să nu aibă decât invi­ta­ţia în vizi­tă a unui sin­gur şef de stat (Rusia). Nu vă pare că ar tre­bui să ceda­ţi sala­ri­ul celor din Guvern şi Par­la­ment, care fac în locul preşe­din­te­lui şi poli­ti­că exter­nă?