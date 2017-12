ABONAREA pe anul 2018 la ZdG – azi la un preț mai mic preț decât în orice altă zi

Astăzi 8 decembrie este Ziua Abonatului, cu acest prilej redacția propune cititorilor săi o reducere substanțială pentru abonamentele pe anul 2018. Doar astăzi perfectarea abonamentului pe un an poate fi făcută la preț mai ieftin decât pentru 11 luni. Deoarece în acest an, ZDG a împlinit 13 ani, am redus câte un procent pentru fiecare an de investigații.

Ziarul de Gardă (ZdG) este un săptămânal independent care apare în R. Moldova, fondat de Alina Radu și Aneta Grosu, la 29 iulie 2004, ca ediție de presă dedicată jurnalismului de investigație, care militează pentru transparență și pentru respectarea drepturilor omului. Redacția produce o ediție săptămânală tipărită în limba română, o ediție săptămânală tipărită în limba rusă, pagini web în limbile română și rusă, cât și emisiuni radio și TV Reporter de Gardă. ZdG în limba română apare în fiecare zi de joi, cu un tiraj de peste 7000 de exemplare, are 24 de pagini color și alb-negru. ZdG este abonat în toate raioanele R. Moldova.

Ediția tipărită de limbă rusă a fost lansată în anul 2015, apare săptămânal în fiecare zi de vineri, cu volumul de 12 pagini color și alb-negru. Pagina www.zdg.md face parte dintre cele mai vechi ediții de presă online în limba română și este vizitată zilnic de aproximativ 10 mii și anual de circa 1,5 milioane de persoane din peste 50 de țări. Redacția ZdG este membră a Asociației Presei Independente, care face parte din Asociația Mondială a Ziarelor, iar colaboratorii redacției sunt membri ai organizațiilor profesionale naționale și internaționale, inclusiv Organizația Media din Europa de Sud-Est (SEEMO) și producătorilor (WAN IFRA).