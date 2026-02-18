Citiți joi în ZdG: Detalii de la ultima ședință din dosarul „Kuliok” și Copilării în umbra crizelor

Într-o nouă ediție tipărită a Ziarului de Gardă, vă relatăm despre cum Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat și inculpat într-unul dintre episoadele privind frauda bancară, a fost adus silit în calitate de martor la ședința din 17 februarie în dosarul numit „Kuliok”, în care este inculpat fostul președinte Igor Dodon.

Tot în această ediție, arătăm în ce mod destrămarea Uniunii Sovietice, conflictul armat din regiune, valurile de migrație ale părinților plecați peste hotare, pandemia COVID-19 și, mai recent, războiul din Ucraina, au lăsat urme adânci în copilăriile trăite între nesiguranță, frică și adaptare continuă.

La rubrica „Util” explicăm cum se formează tariful la gaz, pas cu pas și răspundem la întrebarea „de ce plătim azi 14,42 lei pentru un metru cub de gaz natural?”. Pe paginile ziarului mai găsiți și un interviu cu Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, despre reforma teritorial-administrativă.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a cincea ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Fără vot unanim. Evaluarea integrității procurorului general interimar, Alexandru Machidon, în așteptare

OPINII:

Alina Radu: Toate bisericile Kremlinului

ZdG explică: Legea cetățeniei din 2025 NU creează apatrizi: afirmațiile deputatului Costiuc, contrazise de fapte

DOSAR: Dosarul „Kuliok”. Un avocat comun, un Plahotniuc care refuză să facă declarații împotriva lui Dodon și o revedere care nu a avut loc



ZDGust: Despăgubiri dacă mașina ți-a fost avariată din cauza drumurilor proaste? Explicații și precedente în instanță

CITITORUL DE GARDĂ: Când un copil este bătut, iar familia acuză că nu i s-a făcut dreptate

REALITATEA: Deputați cu buletine și indemnizații românești, despre anularea actelor de identitate pentru românii din R. Moldova

REPORTER SPECIAL: Copilării în umbra crizelor: trei decenii de frică, adaptare și supraviețuire în R. Moldova

EXCLUSIV: Ce facem cu raioanele? Se lichidează satele? Cui îi trebuie reforma teritorial-administrativă? Interviu cu Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului

TRĂIND DE GARDĂ: „Am văzut mii de oameni care au ajuns în sistem în momente de criză profundă și care, cu tratament și suport adecvat , și-au recâștigat funcționalitatea, autonomia și demnitatea”

UTIL: Cum se formează tariful la gaz, pas cu pas: de ce plătim azi 14,42 lei pentru un metru cub de gaz natural

OAMENI: Ion Migalatiev: folclorul – o lecție pe care telefoanele nu o pot preda