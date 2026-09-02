Citiți joi în ZdG | Crima de la Criuleni: Ordonanța de protecție care NU a protejat o victimă a violenței domestice și Milioane de lei cheltuiți pentru întreținerea bazelor de odihnă ale statului

În ediția tipărită de joi, 3 septembrie, a Ziarului de Gardă, citiți despre crima din raionul Criuleni, care nu a fost prevenită de autorități, în pofida restricțiilor impuse bărbatului care, la 31 august 2026, și-a omorât soția, după care, cu aceeași armă, s-a sinucis. Acesta ar fi trebuit să se afle sub monitorizarea autorităților, având o brățară electronică al cărei semnal a dispărut încă din prima zi de la aplicare, pe 25 august. Cum ar fi putut fi prevenită crima, în contextul în care femeia a cerut protecție din partea statului de două ori în ultimele două luni, aflați la rubrica Dosar.

Tot în această ediție, ZdG vă prezintă, la rubrica Anchetă, un material despre bazele de odihnă ale statului, unele dintre ele cu un număr tot mai mic de vizitatori, pentru întreținerea cărora statul continuă să plătească milioane de lei. Cât cheltuie, mai exact, instituțiile statului pentru întreținerea acestor obiective de agrement și ce spun autoritățile despre administrarea lor, aflați în rubrică.

La rubrica Reporter Special, citiți despre cum mai multe persoane, în special cetățeni ai R. Moldova, au ajuns să ocupe ilegal clădiri abandonate la Bruxelles, de la foste consulate și foste sedii ale Comisiei Europene până la clădiri de birouri sau imobile aflate în așteptarea demolării. Fenomenul a generat numeroase articole în presa belgiană, reacții ale primarilor și intervenții ale poliției. Mai multe detalii aflați în rubrică.

De unde provine ideea unei „limbi moldovenești” distincte și de ce continuă să fie exploatată la peste trei decenii de la destrămarea URSS, aflați în rubrica Exclusiv, într-un interviu cu Liliana Rotaru, doctoră habilitată în istorie, conferențiară universitară la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 32-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: 550 de milioane de lei pentru compensațiile la energie în sezonul 2026: „Am făcut criteriile și mai stricte ca să ne asigurăm că banii merg la acei oameni care chiar au nevoie”/ Bilanțul procesului de amalgamare: 254 de primării trec la etapa de amalgamare normativă/ Structura anului academic 2026-2027. Vacanțe mai lungi în noul an școlar

EDITORIAL:

Victor Moșneag: Propaganda rusă, în criză de imaginație. R. Moldova, în criză de profesioniști

VIAȚA REDACȚIEI: Impresii de la premiera documentarului ZdG „În drujba Moscovei”

ANCHETĂ: Statul la odihnă: milioane de lei cheltuiți pentru bazele de vacanță ale instituțiilor publice „Eu nu cred că statul trebuie să se ocupe cu administrarea bazelor de odihnă” / „Casa Verde”, între finanțarea de la stat și problemele beneficiarilor. Luni de așteptare, acuzații de birocrație și oferte cu peste 100 de mii de lei mai scumpe decât cele de pe piață

DOSAR: Ordonanța de protecție care NU a protejat o victimă a violenței domestice. (In)acțiunile autorităților care n-au prevenit crima din raionul Criuleni

CITITORUL DE GARDĂ: „Am rămas invalid pe tot restul vieții”. Povestea unui cetățean al două state, R. Moldova și Portugalia, care luptă de ani de zile pentru dreptate după un accident de muncă

REPORTER SPECIAL: Cetățeni ai R. Moldova care ocupă ilegal clădiri în Bruxelles: fenomenul descoperit de presa belgiană care revine după fiecare evacuare

EXCLUSIV: „Miza nu mai este lingvistică”. Cum a devenit „limba moldovenească” un instrument politic și geopolitic

REALITATEA: Cobasna, între risc real și „Hiroshima” inventată. Ce spun experții despre modul în care a fost folosit depozitul pentru a justifica prezența militară rusă: „Un teatru al absurdului”

OAMENI: „Cum puteam să-mi rusific propriul copil?” Povestea Nadejdei Nicolaev, profesoara care a deschis primul liceu cu studiere în limba română din Găgăuzia