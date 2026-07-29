Citiți joi în ZdG: Aniversarea de 22 de ani și 22 de istorii în care jurnalismul ZdG a schimbat destine

În ediția specială a Ziarului de Gardă, în care ZdG marchează 22 de ani de activitate, echipa redacțională a mers să descopere Găgăuzia și oamenii ei. Care au fost locurile de popas ale echipei, ce delicii culinare am descoperit și ce tradiții ale localnicilor ne-au impresionat aflați din rubrica Reporter Special. La rubrica Trăind de Gardă, citiți cu ce impresii a rămas echipa ZdG după un weekend petrecut în autonomia găgăuză, timp în care am discutat cu zeci de oameni și am încercat să înțelegem regiunea dincolo de clișee, stereotipuri, discursuri politice sau alegeri.

În cei 22 de ani de activitate, ZdG a publicat mii de articole, iar multe dintre ele au schimbat destine. La rubrica Anchetă, vă invităm să citiți despre unii dintre „eroii” investigațiilor ZdG care au fost demiși, cercetați penal sau chiar condamnați la închisoare, dar și despre cei pentru care articolele ZdG au însemnat șansa la dreptate și la o viață mai bună.

Aniversarea ZdG am petrecut-o printre oamenii din autonomia găgăuză. Le-am adresat întrebări și am pornit discuții despre istoria poporului găgăuz, gastronomia locală, problemele localnicilor și bucuriile lor. Vă propunem, la rubrica Exclusiv, să aflați cum au răspuns oamenii din Găgăuzia la cele 22 de întrebări cu care am pornit la drum.

În această ediție, ZdG a contactat câteva persoane publice, printre care experți, reprezentanți ai societății civile, jurnaliști și alte persoane active în spațiul public, pentru a le întreba ce înseamnă pentru ele Ziarul de Gardă și care sunt investigațiile sau materialele pe care și le amintesc cel mai bine. Aflați la rubrica Realitatea ce au răspuns.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 28-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic: detalii de la Guvern/ „Eurasia”, controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, a fost declarată organizație extremistă. Recomandările SIS pentru cetățeni

OPINII:

Alina Radu: Războiul despre care am scris timp de 22 de ani

ANALIZĂ: De unde au apărut cei „2 miliarde de lei pentru propaganda PAS”. Un răspuns greșit în Parlament – transformat de politicieni, formatori de opinie și canale de Telegram într-un fals despre banii UE

ANCHETĂ: 22 de ani și 22 de istorii în care jurnalismul ZdG a schimbat destine

REALITATEA: Dacă ZdG nu era, atunci țara nu afla despre… De ce urmăresc ZdG mai multe personalități publice și ce articole le-au rămas în memorie

CITITORUL DE GARDĂ: ZdG la 22 de ani. Felicitări de la cititori fideli

VIAȚA REDACȚIEI: 22 de ani „dulci” de ZdG

REPORTER SPECIAL: 22 de ani de ZdG – aniversare cu gust de Găgăuzia. Oameni, locuri, tradiții și gastronomie locală

EXCLUSIV: 22 de întrebări pentru a cunoaște (mai bine) Găgăuzia și oamenii ei

TRĂIND DE GARDĂ: Dincolo de clișee: ce am descoperit, ce ne-a impresionat și cu ce am rămas după un weekend petrecut în Găgăuzia

ABILITARE: Vacanța de vară – o provocare pentru copiii cu tulburări de neurodezvoltare. Cum îi pot ajuta părinții

ZdGust: Cum să nu cumperi „cu ochii închiși”: ce trebuie să verifici înainte de procurarea unui imobil

OAMENI: „ZdG a fost o speranță foarte mare” – povestea Alionei Zuza, cititoarea care de 22 de ani rămâne de partea Adevărului