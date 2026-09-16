Citiți în ZdG: Detalii despre „imperiul FlyOne” și litigiul cu statul, dosarele penale ale propagandiștilor și ce facem cu monumentele sovietice de pe străzi

În ediția de joi, 17 septembrie, aflați cum a devenit compania aeriană „FlyOne” un imperiu internațional estimat de beneficiarii săi, în cadrul litigiului cu statul, la circa un miliard de euro. Aflați despre conexiunile politice ale companiei și litigiul în care aceasta este implicată, la rubrica Anchetă.

Tot în această ediție, citiți despre dosarele penale sau pedepsele simbolice aplicate propagandiștilor din R. Moldova, care promovează interesele Kremlinului. „Problema este foarte serioasă. Organele de drept se eschivează”, comentează Valeriu Pașa, președintele Asociației Obștești „WatchDog.MD”. Materialul îl găsiți la rubrica Dosar.

ZdG vă prezintă, la rubrica Reporter Special, un material despre monumentele ridicate în memoria regimului totalitar sovietic, care se află și astăzi în multe localități din țară. ZdG a discutat cu mai mulți istorici despre care ar trebui să fie soarta acestor monumente. Ce au spus aceștia, aflați în această ediție a ziarului.

Rezultatele PISA, care demonstrează că în 2025 elevii au fost mai buni la știință, dar mai slabi la matematică și lectură, nu sunt un verdict asupra calității studiilor din R. Moldova, consideră Ana Costaș, conferențiară universitară la Universitatea Tehnică a Moldovei, coordonatoarea grupului de experți în evaluarea și dezvoltarea curriculumului la matematică și expertă-evaluatoare în cadrul PISA. Aceasta precizează că rezultatele trebuie privite fără dramatizare, dar și că „școala are nevoie de o schimbare de accente”. Materialul integral poate fi găsit la rubrica Educație.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 34-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Noi șefi la mai multe insituții de stat/ „Ne pare rău pentru confuzia creată”. Criterii mai stricte pentru acordarea compensațiilor la energie/ Mai multe drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova

OPINII:

Aneta Grosu: Alegerile din Găgăuzia: de ce PAS întârzie să-și anunțe candidatul

EDITORIALE:

Olga Bulat: Patriotism nu înseamnă să mori pentru Putin: militarizarea copiilor în regiunea transnistreană

ANCHETĂ: Cum a devenit FlyOne un imperiu de un miliard: conexiuni politice, expansiune globală și război cu statul

DOSAR: Dosarele penale care nu i-au oprit pe propagandiști: „Problema este foarte serioasă. Organele de drept se eschivează”

CITITORUL DE GARDĂ: Pagina ZdG.md a fost (din nou) clonată. Aceasta a distribuit informații false și a promovat scheme financiare frauduloase/ „Dragostea de neam și țară nu se măsoară.” Un îndemn de la Teodora Rotaru, cititoare ZdG în vârstă de 97 de ani/ „Fără el nu mă descurc.” O refugiată de 88 de ani, oarbă și rămasă fără casă, despărțită de fiul care îi poartă de grijă

REPORTER SPECIAL: Monumentele sovietice de pe străzi, între memorie și propagandă. „Am putea avea un muzeu foarte bun, foarte povățuitor și foarte atractiv pentru lume”

EXCLUSIV: „Vreau să merg în alegerile din 2029 cu o promisiune realizată.” Când va fi R. Moldova membră UE? Interviu cu Adrian Băluțel, deputat PAS, noul președinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană

EDUCAȚIE: „Rezultatele PISA nu sunt un motiv de panică, ci o ocazie de a vedea unde trebuie schimbate accentele”. Lecția Estoniei, rolul profesorilor și nevoia de curaj în educație

JUSTIȚIE: Dosarul concesionării Aeroportului. Procurorul cere pedepse cu închisoarea pentru toți inculpații și arestarea lor din sala de judecată. Leancă: „Cetățenii R. Moldova au beneficiat în urma concesiunii”

OAMENI: Actorul care l-a adus pe Stalin pe scena din Chișinău. „Bolnavii” – o lecție despre putere și istorie