ZdG și USM, acord pentru implementarea modelului de învățământ dual la specialitatea Jurnalism și procese mediatice

Ziarul de Gardă și Universitatea de Stat din Moldova (USM) au semnat un acord de colaborare în vederea consolidării și implementării modelului de învățământ dual la specialitatea Jurnalism și procese mediatice.

Documentul a fost semnat oficial vineri, 12 decembrie, de către rectorul Igor Șarov și Victor Moșneag, redactor-șef la Ziarul de Gardă (ZdG). În aceeași zi, USM a semnat acorduri similare cu Teleradio Moldova și TVR Moldova, reprezentate de Vlad Țurcanu, directorul general al IP Compania „Teleradio-Moldova” și Nicolae Mocanu, directorul TVR MOLDOVA.

La semnarea acordurilor au fost prezenți Andrei Zapșa, directorul Moldova 1; Victoria Bulicanu, decana Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării (FJȘC) și Mariana Toacă, șefa Departamentului Studii, USM.

„Mulțumim partenerilor noștri – Teleradio-Moldova, Ziarul de Gardă și TVR Moldova – pentru deschiderea, implicarea și sprijinul acordat în dezvoltarea învățământului dual la USM. Împreună formăm viitoarea generație de profesioniști ai presei”, se precizează într-un comunicat al USM.

Acordurile prevăd crearea unui cadru unitar de formare practică, prin care studenții de la specialitatea Jurnalism și procese mediatice vor putea desfășura stagii de instruire direct în redacții, sub îndrumarea profesioniștilor din mass-media, completând astfel pregătirea teoretică dobândită în cadrul programelor universitare.

Modelul de învățământ dual reprezintă o soluție modernă prin care instituțiile de învățământ și actorii din industrie își conjugă eforturile pentru a răspunde mai eficient cerințelor pieței muncii.