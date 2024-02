Editorial Poștașii cunosc ceea ce nu vor să știe politicienii

Pe 6 februarie, când analizam rezultatele abonării satelor noastre la ZdG, aflai că președinta Asociației Obștești „Platforma Moldova”, fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, i-a adresat o scrisoare șefei statului, Maia Sandu, cerându-i să inițieze un referendum privind inadmisibilitatea participării R. Moldova în cadrul blocurilor militare. Așa cum lista satelor în care este inclus numărul exact al abonaților la ZdG era la îndemână, mi-am zis să văd câți abonați avem la Comrat, acolo unde timp de opt ani, până în iulie 2023, Irina Vlah a deținut funcția de guvernatoare/bașcană a autonomiei găgăuze. În cele trei oficii poștale din Comrat nu avem decât patru abonați, ceilalți câțiva fiind din satele, puține la număr, în care se mai vorbește românește.

Timp de opt ani, fiind membră a Guvernului R. Moldova, Irina Vlah nu a reușit să contribuie la constituirea în Găgăuzia a unui spațiu informațional adecvat statului care în 1995 i-a oferit generos autonomie acestei zone populate preponderent de găgăuzi. Acum, Irina Vlah se pregătește să candideze pentru funcția de șefă a statului R. Moldova, așteptând ca Găgăuzia să-i acorde sprijin și încredere în lupta sa pentru Președinție. Scrisoarea trimisă la 6 februarie în adresa Maiei Sandu este în limba română, așa cum, românește, sunt traduse și alte declarații de presă ale fostei bașcane, doar că pământenii săi, electoratul său, nu va putea fi informat deloc și despre alte opinii, deseori contrare celor enunțate de Vlah pe marginea subiectelor politice abordate de ea, pentru că în Găgăuzia, mass-media tipărită în limba de stat (română) a fost neglijată decenii la rând, fiind astăzi inexistentă.

Revenim la datele din listele cu privire la abonare și abonați. În Autonomia Găgăuză ajung puține ziare, pentru că limba română are acolo alt statut decât cel oficial. În alte localități ale R. Moldova situația e la fel de jalnică, doar că din alte motive. Satele în care am contactat oficiile poștale sunt sate vorbitoare de limbă română, cu oameni care până nu demult citeau preponderent în română. Din acest an, mulți, foarte mulți au încetat să mai citească ziare, pentru că pensiile nu le mai permit să-și perfecteze un abonament. Am aflat de la poștașii satelor noastre ceea ce nu vor să recunoască politicienii.