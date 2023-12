EDITORIAL De ce să abonezi ZdG. Explicații sincere și câteva promisiuni

La începutul acestui an, Ziarul de Gardă afla că este cel mai abonat ziar din R. Moldova, cu o cifră totală de circa 16 mii de oameni care au ales să primească la fiecare sfârșit de săptămână 24 de pagini de investigații, reportaje, interviuri, analize, știri, editoriale și alte lucruri utile. Atunci ne-am bucurat foarte mult. Numărul record de abonați era răsplata pentru cei 19 ani de muncă continuă, ani în care ZdG a fost bătăios, integru și întotdeauna de partea oamenilor, le-a ascultat problemele și de multe ori a contribuit la soluționarea lor.

Când scriu acest text, datele venite de la Poșta Moldovei cu numărul de abonați pentru anul 2024 arată diferit. Aveam până miercuri, 20 decembrie, cam jumătate din numărul abonaților de anul trecut. Și nu cred că acesta a fost anul în care ZdG și-a schimbat valorile sau felul de a fi. Ba dimpotrivă. Am făcut tot ce am putut pentru a menține cele mai mici prețuri posibile, ținând cont de scumpirea hârtiei, a tiparului și a distribuției anunțate de Poșta Moldovei. Indiferent de greutățile pe care le-am întâmpinat (lipsă de cadre, bani insuficienți, acuzații, procese de judecată), am continuat să ascultăm oamenii și să le publicăm istoriile, am încercat să venim cât mai aproape de abonați prin deplasări în nu mai puțin de 12 raioane ale țării și să abordăm temele pe care ni le-ați propus, am mers în instanță pentru a urmări dosare de rezonanță și am explicat cele mai neclare situații pe care le-a înfruntat R. Moldova.

Cu siguranță că ne-au și scăpat unele lucruri. Poate nu am reușit să scriem despre tot ce ar fi trebuit sau ați fi dorit, poate cuiva nu i-am răspuns, poate pe cineva am supărat. Dar fiți siguri că nu am făcut niciodată nimic rău intenționat sau împotriva oamenilor, valorilor și aspirațiilor R. Moldova. De doi ani sunt principalul responsabil de cum arată acest ziar și vă asigur că toate deciziile pe care le luăm împreună cu colegii țin cont de doleanțele cititorilor, de interesele R. Moldova și de necesitatea de a informa corect și echidistant fiecare cetățean al țării, indiferent de viziunile și locul în care acesta se află. Și dacă aveți idei despre cum să devenim mai buni, ce teme să abordăm, suntem întotdeauna deschiși pentru a vă asculta. Mesaje ne puteți trimite pe toate platformele ZdG. Fiți siguri că toate sunt citite și analizate.

Dacă nu sunteți siguri că vreți să vă abonați pentru anul 2024, din diverse motive, spuneți-ne de ce sau veniți la redacție să discutăm, poate reușim să vă convingem, iar dacă sunteți în imposibilitate financiară de a lua un abonament, dar foarte tare doriți să citiți ZdG și la anul, anunțați-ne. Avem la redacție o listă de abonamente în așteptare anume pentru voi. Pentru ca să fim de gardă și în 2024, avem nevoie de fiecare abonat din 2023. Fiecare cititor contează. Fiecare părere a voastră care ajunge la noi, pe orice cale, contează și mai mult. Ne face să știm că nu suntem singuri și că lupta noastră pentru adevăr și dreptate nu este una solitară.

Apariția ZdG în 2024 depinde de fiecare dintre cei 16 mii de abonați din 2023. După întâlnirea cu cititorii din luna noiembrie, ne-am gândit să introducem în ziarul din 2024 pagini noi. Am vrea în 2024 să scriem mai mult despre oamenii de valoare ai acestei țări și soarta lor, despre dosarele de rezonanță ale celor care au furat țara, dar și despre procesul de integrare în Uniunea Europeană. Ne-am gândit și la unele surprize pentru cititori. Dar, toate aceste idei ale noastre (și ale voastre) sunt posibile doar dacă decideți să rămânem împreună și în 2024. Acum, poate mai mult ca niciodată, avem nevoie de susținere. Iar cea mai simplă și directă formă de susținere pentru noi ar fi un abonament pentru anul viitor.

Vă mulțumim. Și mizăm pe fiecare dintre voi.

P.S. Online vă puteți abona accesând www.abonare.md