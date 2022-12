TOP Cele mai citite reportaje de pe www.zdg.md în 2022: Cazul tinerei de 19 ani care a decedat la câteva zile după naștere, istoria unei ucrainence care se întorcea în Ucraina, pentru a-și înmormânta soțul, moartea suspectă a unui tânăr care a căzut de la etajul doi al unui apartament în care locuia fiica unei judecătoare

În 2022, cele mai citite reportaje a fost cele care au vizat cazul Valeriei Nicolaev care, la vârsta de 19 ani, sănătoasă fiind, a dat naștere unui băiețel sănătos, după care, la scurt timp după externare din maternitate, în stare critică, a ajuns la spital, dar nu a mai putut fi salvată. Ambele reportaje au acumulat un număr aproximativ egal de vizualizări: În unul din ele, părinții fetei mărturisesc ce s-a întâmplat după decesul Valeriei, dar și în ce stare se află David, fiul său, care, doar timp de patru zile, a avut parte de căldura brațelor mamei sale, iar în alt articol, am relatat pentru prima dată despre decesul Valeriei Nicolaev, discutând și cu reprezentanții Institutului de Medicină Urgentă, acolo unde tânăra a decedat, la câteva zile după ce a fost transferată de la Spitalul Raional Anenii Noi.

VIDEO/ Moartea de după naștere. Mărturiile părinților tinerei de 19 ani care a decedat după ce a născut un copil sănătos la Spitalul din Anenii Noi – 38 de mii de vizualizări

2. O tânără de 19 ani a decedat la câteva zile după ce a născut. Familia acuză medicii de neglijență. „Fata încă nu a reușit bine să-și revină după ce a născut, dar deja eram întrebați: «Nu mulțumiți doctorul?» – 38 de mii de vizualizări

Pe locul trei al celor mai citite reportaje ZdG în 2022 este un articol în care am relatat istoria ucrainencei Alonei Goncharova. În vârstă de 36 de ani, ea se refugiase în Germania încă de la începutul lunii martie 2022, după ce în țara sa a început războiul, iar în luna iulie am întâlnit-o în avionul ce o ducea spre Chișinău, de unde urma să ajungă în Ucraina, pentru a-și îngropa soțul mort pe câmpul de luptă. „Zbor acasă să-mi înmormântez soțul. Seriojka a fost găsit mort sub dărâmăturile bazei de odihnă din Sergheevka. Mă duc să-i cumpăr costum și pantofi”, și-a rezumat durerea femeia, după ce, cu greu, și-a potolit lacrimile.

3. „Zbor acasă să-mi înmormântez soțul. Seriojka a fost găsit mort sub dărâmăturile bazei de odihnă din Sergheevka”. Drama unei refugiate ucrainene și drumul ei lung spre casă – 23 de mii de vizualizări

Un alt reportaj din top este cel în care am scris despre moartea unui tânăr de 33 de ani, originar din raionul Basarabeasca. Tânărul ar fi căzut de la etajul doi al unui apartament din Chișinău pe acoperișul unui magazin, și ulterior pe asfalt. În apartamentul în care s-a produs incidentul locuia fiica unei judecătoare de la Curtea de Apel Chișinău. Tatăl tânărului decedat susține că fiul său a fost bătut și aruncat de la etaj. Pe marginea acestui caz a fost deschis un dosar penal. Inițial, acesta a fost clasat de către ofițerul de urmărire penală și de un procuror care și-a dat demisia, la scurt timp de la luarea deciziei. Ulterior, după insistențele familiei victimei, urmărirea penală a fost reluată.

4. VIDEO/ Un tânăr a murit după ce a căzut de la etajul doi al unui apartament în care locuia fiica unei judecătoare. Familia victimei acuză: „Feciorul de un an de zile putrezește în pământ, dar aici nu s-a hotărât nimic. N-au descoperit măcar un învinuit” – 21 de mii de vizualizări

Pe locul cinci în topul celor mai citite reportaje ZdG în anul 2022 este un cel din regiunea transnistreană. La începutul războiului din Ucraina, am fost în regiunea transnistreană și am filmat cu camera ascunsă. Cu ucraineni care reprezintă circa o pătrime din populația regiunii, dar cu armata rusă care staționează ilegal pe teritoriul ei, bucata de pământ de dincolo de Nistru a ajuns între „ciocan și nicovală”, iar opiniile în regiune erau divizate.

5. VIDEO/ Antiteza de la Tiraspol. Reportaj necenzurat din regiunea transnistreană: între armata rusă, refugiați ucraineni și „teroarea regimului” – 18 mii de vizualizări

Vă mulțumim că ne-ați urmărit în 2022. Ziarul de Gardă vă dorește să ningă cu pace, sa ningă cu soare, cu sănătate, cu bucurii și cu împliniri. Anul 2023 să fie mai bun, mai generos, mai optimist. La mulți ani!

P.S. Pe site, cifrele publice diferă de cele preluate de noi de pe Google Analytics, serviciul de analiză web oferit de Google care urmărește și raportează traficul site-ului, pentru că, în luna iulie, la 18 ani de activitate, site-ul zdg.md a primit „o nouă față”, iar contabilizarea afișărilor anterioare nu s-a luat în calcul.

