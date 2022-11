O tânără de 19 ani a decedat la câteva zile după ce a născut. Familia acuză medicii de neglijență. „Fata încă nu a reușit bine să-și revină după ce a născut, dar deja eram întrebați: «Nu mulțumiți doctorul?»”

O tânără de 19 ani a decedat la câteva zile după ce a născut în Spitalul raional din Anenii Noi. Familia acuză medicii de la spitalul raional de neglijență. „Țin minte că fata încă nu a reușit bine să-și revină după ce a născut, dar deja eram întrebați „Nu mulțumiți doctorul?”. Eu nu înțeleg, acum avem o medicină mai dezvoltată decât pe timpuri, dar mamele mor pe paturile unde nasc, corupția ne stă deja până în gât”, ne zice mama tinerei. „Cazul va fi discutat la nivel de minister, este formată o comisie ministerială legată de mortalitatea maternă”, a precizat pentru ZdG Diana Manea, vicedirectorul medical al Institutului de Medicină Urgentă, acolo tânără a decedat, la câteva zile după ce a fost transferată de la Spitalul Raional Anenii Noi.

Valeria Nicolaev a născut un copil sănătos pe 18 octombrie, iar la scurt timp ea a fost externată. Peste câteva zile, povestește mama ei, Ana Nicolaev, tânără a simțit dureri în abdomen și s-a adresat din nou la spitalul din Anenii Noi. În urma controlului, după câteva ore, medicii de la Spitalul Raional Anenii Noi au decis să o transfere la Institutul de Medicină Urgentă din capitală. Acolo, medicii au luptat câteva zile pentru viața fetei, fără a reuși să o salveze. Mama tinerei acuză medicii din Anenii Noi de faptul că nu și-au făcut meseria corect și astfel au compromis viața fiicei sale.

Ana Nicolaev, din satul Șerpeni, raionul Anenii Noi, mama tinerei decedate, susține că fiica sa nu a primit asistență medicală corespunzătoare, aceasta fiind externată prea repede, fără a fi realizate toate controalele cuvenite.

Valeria Nicolaev

„Medicii de la Institutul de Medicină Urgentă mi-au spus că au făcut totul pentru a-mi salva fiica”

„Până la naștere, fata s-a simțit foarte bine, după ce a fost externată, 2 zile a fost la fel, în regulă. Ea a dat toate analizele la un medic de familie din Anenii Noi. Fata a fost externată foarte repede, fără a trece un control, să vadă medicii dacă totul e bine. Nouă ni s-a transmis să venim la control la o săptămână de la ziua când a fost externată. Ea s-a simțit rău, am sunat medicul care a primit nașterea, care a spus că nu știe ce are și să chemăm salvarea și să venim la ea pentru un control. Controlul a durat aproape două ore. Medicii timp de o oră se înțelegeau cu colegii de la Chișinău, ca fata să fie transferată la Institutul Mamei și Copilului. Spre seară ea a fost transferată la Urgență. A doua zi, Valeria deja era într-o stare foarte, foarte gravă. Au urmat mai multe operații”, susține mama tinerei decedate.

„Din câte am înțeles, la Anenii Noi, după ce a născut, fata trebuia să stea la spital sub controlul medicilor cel puțin 3 zile. Fata a primit o infecție foarte mare, deoarece nu a fost tratată corect, după ce a născut. Fata încă nu a reușit bine să-și revină după ce a născut, dar deja eram întrebați: «Nu mulțumiți doctorul?»”. Eu nu înțeleg, acum avem o medicină mai dezvoltată decât pe timpuri, dar mamele mor pe paturile unde nasc, corupția ne stă deja până în gât. Medicii de la Institutul de Medicină Urgentă mi-au spus că au făcut totul pentru a-mi salva fiica”, ne zice mama tinerei.

„Cazul va fi discutat la nivel de minister”

Diana Manea, vicedirector medical la Institutul de Medicină Urgentă susține că tânăra s-a aflat într-o stare critică când a fost transferată, iar cauzele decesului urmează a fi stabilite și raportate comisiei Ministerului Sănătății care se ocupă de mortalitatea maternă.

„Fata a venit într-o stare extrem de gravă, noi am luptat prin toate metodele posibile, inclusiv, plămânul artificial, hemofiltrație, fata având sepsis. Ea a fost transferată la noi cu suspecție de abdomen acut. Despre cauze, cine, unde a greșit, asta nu ține de competența noastră, este Ministerul Sănătății care se ocupă de acest caz. Eu nu pot să mă pronunț dacă a fost o greșeală la vreo etapă. Putem confirma decesul fetei, la ziua de 1 noiembrie, ora 15:20. Cazul va fi discutat la nivel de minister, este formată o comisie ministerială legată de mortalitatea maternă. Ministerul Sănătății va pregăti o notă informativă pentru informații suplimentare. Noi am făcut tot ce ține de instituția noastră, pentru a salva pacienta, dar starea ei extrem de gravă a dus totuși la decesul pacientei. În cadrul comisiei, astăzi va fi realizată necropsia, ulterior datele vor fi transmise Ministerului Sănătății. Noi am transmis toate regretele și condoleanțele familiei și ne pare rău că nu am putut să salvăm pacienta tânără. Copilul a rămas fără mamă. Noi am utilizat toate metodele contemporane. Cauzele decesului vor fi stabilite în cadrul necropsiei”, a punctat Diana Manea.

Spitalul Raional Anenii Noi

„Va fi o anchetă internă”

Alexandru Nastas, directorul Spitalului Raional Anenii Noi susține că nu cunoaște detaliile legate de decesul tinerei, dar a asigurat că acest caz va fi investigat.

„Fata a fost îndreptată la spitalul de urgență, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Ea după naștere a fost externată într-o stare satisfăcătoare. Peste vreo 8 zile s-a adresat la noi cu dureri în abdomen, a fost investigată și transferată la Institutul de Urgență. Noi o să facem o comisie de anchetă și o să verificăm cazul decesului. La moment, încă nu am făcut cunoștință cu documentația medicală care a fost. Va fi o anchetă internă, cât și pe linia Ministerului Sănătății. Medicul ginecolog care s-a ocupat de pacientă se află la o ședință organizată de Centrul Mamei și Copilului”, ne-a zis Alexandru Nastas.

