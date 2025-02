EDITORIAL Legea agentului Dodon

Zilele trecute, Igor Dodon, politicianul cu agenda scrisă la Moscova, a lansat un nou proiect politic – crearea unei legi cu privire la agenții străini în Moldova, țintind ferm în presa independentă și în societatea civilă, care îl deranjează pentru că ar primi granturi de la guverne civilizate și organizații transparente să dezvolte Republica Moldova.

Am și eu o propunere în acest context. Îl susțin pe Igor Dodon, apreciez inițiativa, doar să specificăm niște lucruri. Republica Moldova a scăpat trenul lustrației, care trebuia să fi fost adoptată până în anul 2000 și care ar fi expus politicienii și guvernanții moldoveni care erau născuți și școliți în sânul KGB-ului sovietic. Dacă am fi avut o lege a Lustrației la timpul potrivit, poate agrarienii nu reveneau în forță la putere după anii de eliberare națională, poate Partidul Comunist nu era restabilit după ce fusese interzis, poate Voronin nu ar fi ajuns de două ori președinte, poate coaliția lui cu Iurie Roșca nu ar fi funcționat, poate toată gașca de agenți ai Kremlinului nu s-ar mai fi regăsit la putere an de an, perpetuându-se unul pe altul și înglodând R. Moldova tot mai mult și mai mult în mlaștina dependenței de Rusia.

Dar cum putea fi votată o Lege a Lustrației în anii în care majoritatea parlamentară era controlată de agenții Moscovei? Acum lustrația cu privire la agenții KGB probabil e târzie, acum e nevoie o lustrație cu privire la agenții FSB. Și iată aici ajungem să îi dăm dreptate lui Igor Dodon – chiar haideți să facem o lege sănătoasă cu privire la agenții străini din Moldova dirijați de statele autocrate, cleptocrate, criminale. Or, dacă se constată că avem agenți străini din statele civilizate, în care sunt respectate drepturile omului, standardele de viață sunt înalte, salariile și pensiile – mari, serviciile de sănătate sunt calitative, mediul ambiant, pădurile, apele și solurile sunt ocrotite, aerul nu este poluat, copiii nu sunt abuzați, corupția e la cote minime, energia e regenerabilă – acești agenți trebuie numiți agenți preferați sau agenți ai schimbării și invitați în număr cât mai mare, ca să explice tuturor prin exemplul lor, prin standardele de viață, prin principii de integritate, că sunt demni de a oferi bune practici altora. Chiar le-aș oferi premii, cetățenie rapidă, orice facilități care i-ar face să vină să ne ajute să ne civilizăm, mai ales dacă aduc și bani transparenți, prin transfer bancar, plătind taxe, creând locuri de muncă, oferind salarii și bunăstare localnicilor.

Iar pentru cei care aduc bani în kuliok, prin aplicații ale băncilor supuse sancțiunilor internaționale, în geamantane, făcând uz de legitimații false diplomatice sau religioase, cei care aduc bani ilegali fără să plătească taxe, care plătesc bani opaci pentru a distribui mesaje de ură pentru a crea centre de destabilizare locală și națională, pentru a multiplica și a întreține canale de dezinformare, pentru a simula proteste împotriva drepturilor omului, pentru a intoxica spațiul public, pentru a amenința oamenii care construiesc democrația, pentru cei care spală bani prin rețele sociale ca să deturneze alegerile, pentru toți aceștia să existe, vă rog, o lege care i-ar face responsabili, care măcar le-ar explica că ceea ce fac nu este legal, nu e moral și corect. Legea asta ar trebui să conțină pedepse serioase pentru liderii rețelelor de influență malignă, dar și măsuri de informare și reeducare pentru intermediari și mici profitori ajunși în mrejele acestor rețele.

Dar cum vrea Dodon, care e filmat de oligarhul fugar Plahotniuc în timp ce primește kuliokul cu remunerări, care e filmat în timp ce deservește în campanii electorale agenții Kremlinului la Chișinău, care a trepădat la Moscova oricât de des a putut, care a făcut afaceri cu persoane obscure din anturajul guvernului rus, să interzică societatea civilă? Este evident că vrea să transforme Moldova într-o gubernie rusească, unde nu mai există presă independentă, unde nu există societate civilă liberă, unde nimeni nu poate critica autoritățile, iar închisorile sunt pline cu oameni care au scris postări critice pe rețele sociale sau au transferat câteva ruble în ajutorarea oamenilor din Ucraina, unde copii și vârstnici sunt săltați de pe stradă și amendați sau încarcerați pentru că ar fi protestat cu o foaie albă în mâini, sau pur și simplu li s-a năzărit milițienilor ruși că cineva ar fi protestat, unde opozanții politici putrezesc în lagăre sau chiar mor de bătăi sau împușcați în spate (vezi cazurile lui Nemțov și Navalnîi). Iată așa personaje nu e bine să mai aibă dreptul la inițiative legislative, fiind oprite prin Legea Agentului Kremlinului în spații răcoroase și tăcute.