EDITORIAL „Concurentul electoral” (in)vizibil, care nu respectă regulile, dar care are mari șanse să câștige alegerile parlamentare 

Campania electorală pentru alegerile parlamentare a început pe 29 august. În buletinul de vot, până miercuri, 3 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat 21 de concurenți electorali: partide, blocuri și candidați independenți. Acești candidați au început în ultimele luni, oficial, să-și promoveze mesajele. Vedem asta la televizor, pe rețele, pe bannerele electorale afișate pe străzile din țară.

Toți acești concurenți electorali au reguli de joc clar stabilite și aplicate de către Comisia Electorală Centrală. Toți trebuie să raporteze fiecare bănuț pe care îl cheltuie în campanie. Unii se conformează mai ușor, alții mai greu, dar ei măcar au reguli și știu că sunt obligați să le respecte, pentru că altfel, riscă să fie excluși din campanie. Precedente au fost.

Dar, în această campanie electorală mai este înregistrat un „concurent electoral”. El nu figurează oficial în buletinele de vot, nu depune rapoarte la CEC privind banii cheltuiți și nu răspunde în fața nimănui. Și acest „concurent electoral” s-a lansat în campania electorală cu mult mai devreme decât au făcut-o partidele politice care participă oficial în cursa pentru accederea în viitorul Parlament.

În ediția de joi, Ziarul de Gardă a publicat o nouă investigație sub acoperire la care s-a lucrat multe luni. Investigația arată că Rusia, acel „concurent electoral” despre care vorbesc mai sus, a început pregătirile pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 28 septembrie în R. Moldova la doar patru zile după alegerile prezidențiale din 2024, dată la care, în R. Moldova, unii încă sărbătoreau victoria Maiei Sandu. Nu și rușii. Ei au încercat să învețe din greșelile campaniilor trecute și au pornit o nouă ofensivă, cu scopul clar de a pune mâna pe puterea legislativă din R. Moldova. Odată și pentru totdeauna.

Citiți investigația, neapărat vedeți și varianta ei video, cu multe, tare multe dovezi despre cum funcționează rețeaua de influență rusească pe rețelele sociale din R. Moldova, pentru a înțelege că țara noastră este în mare pericol. Și nu sunt cuvinte mari.

„Atenția publicului poate fi captată pe două căi. Prima sunt banii, a doua este frica. Noi jucăm pe seama unor temeri ale oamenilor” – așa sună unul dintre mesajele curatorilor de la Moscova care instruiesc „fabrica de trolli” plătită „direct de la Moscova”, instrument care zilnic inundă spațiul informațional al țării noastre cu falsuri și frici, toate având un singur scop – ca cetățenii care vor ieși la vot pe 28 septembrie să nu mai înțeleagă nimic, să fie la maxim nedumeriți, indeciși și, în ultimă instanță, să nu voteze cu partidele pro-europene, care vor să ne ducă în Uniunea Europeană. Acea Uniune, unde, așa cum aflăm dintr-o altă investigație a ZdG publicată în această ediție, oamenii „nu au voie să țină animale în casă, decât păsări, adică găini. Nu au voie să pescuiască dacă nu fac trei luni de școală. Nu au voie să facă frigărui și alte lucruri personale” – narațiune promovată de clericii bisericii ruse din Moldova, angrenați și ei în campania electorală. Prostii, o să ziceți. Da, sunt prostii. Dar ele prind exact la electoratul care trebuie, neinformat și ușor de manipulat. Și asemenea electorat este foarte mult în R. Moldova. Din păcate.



De ce are nevoie Rusia să pună mâna pe Parlamentul R. Moldova? Păi, e simplu. Parlamentul la noi decide tot. Absolut. E mai important decât președintele. Numește premierul. Conduce țara, pentru că suntem republică parlamentară. Numește șefii serviciilor secrete. Totuși, de ce ar avea nevoie Rusia de Moldova? Ei ne vor spune că vor țara pentru a apăra drepturile cetățenilor lor, așa cum au zis atunci când au atacat Ucraina și alte state.

Dar, cel mai bine la această întrebare a răspuns zilele astea cunoscutul jurnalist ucrainean Dmitri Gordon, care a publicat pe blogul său mai multe documente scurse de la Kremlin care arată adevăra intenție a Rusiei. Nu știm dacă documentele sunt adevărate sau nu, dar știind istoricul Rusiei și al lui Putin, tind să cred că informațiile de acolo au toate șansele să corespundă adevărului. Iar dacă vedem câți bani pompează Rusia în scrutinele din R. Moldova, adevărul pare foarte aproape. Ce spun acele documente? Pe scurt, că Rusia vrea Moldova pentru a o folosi în războiul din Ucraina.



Un punct important în aceste documente este restabilirea controlului asupra obiectivelor strategice: aeroportul din Chișinău și pista aeroportuară de la Bălți – pentru aterizarea avioanelor rusești. „În cursul anului, se preconizează transportarea în regiunea transnistreană a armamentului, muniției și a până la 40 de mii de «soldați contractați» din diferite regiuni – de la Asia Centrală până la Orientul Mijlociu și Africa”, scrie Gordon. Documentele conțin, de asemenea, un capitol privind controlul asupra mass-mediei și schemele de finanțare a noului regim marionetă de la Chișinău.

Să fim atenți și foarte vigilenți. Suntem foarte aproape să ne pierdem țara. Rusia nu știe să piardă.

Să fim atenți pe cine votăm pe 28 septembrie și la tot ce facem până atunci. Istoria arată că mulți politicieni care în aparență sunt pro-europeni, de fapt, au făcut jocul Rusiei pentru bani mulți sau pentru datorii vechi. Rusia e un concurent electoral pe care nu-l vom vedea în buletinul de vot. Dar e un concurent electoral care va avea reprezentanți în multe partide și blocuri înregistrate deja în acest scrutin.



Să fim atenți, pentru că după 28 septembrie, tot ce azi ni se pare grav ar putea să fie lucruri după care să tânjim. Și mă refer aici la dreptul de a critica că nu avem salarii suficient de mari, că nu avem pensii decente, că inflația e prea mare, că nu avem gaz și energie electrică la prețurile pe care ni le-am dori. După 28 septembrie acest drept ar putea să nu mai fie. E destul doar să vedeți ce s-a întâmplat cu cei din Rusia care au îndrăznit să critice regimul.