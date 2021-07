Alegerile nu se termină duminică

Atâta concentrare de corupți, compromiși și oameni cu reputație îndoielnică pe metru pătrat de dezbateri electorale nu cred că am mai văzut. Politicieni cu dosare penale pe rol, scăpați din închisori, fugiți de justiție, hoți de bănci, spălători de bani, hrăpăreți de bunuri publice și-au dat întâlniri în studiouri și la întruniri electorale, povestindu-le alegătorilor cum urmează să transforme Moldova în rai și cum cetățenii se vor scălda zi și noapte în lapte și miere, alegându-i.

Pe parcursul ultimelor săptămâni am auzit deseori întrebarea: dar există politicieni curați? Când cauți bine, găsești la fiecare o problemă! Mai mult decât atât, de la politicienii pretinși curați și așteptările sunt mai mari, iar o mică pată pe CV-ul unui candidat pretins onest aduce o umbră enormă pe întreg partidul, în timp ce CV-ul plin de pete al unui candidat dintr-un partid compromis pare să nu mai fie observat pe fundalul tuturor CV-urilor pătate.

E ultima săptămână electorală și armata de politicieni penali, compromiși sau corupți a căutat să arunce pete peste tot. Efortul ar fi lăudabil, dacă probele identificate ar fi reale și expuse corect. Zilele trecute, un titlu foarte dur publicat de o instituție de presă aparent europeană, denumită „New Europe.eu” incrimina din nou ONG-urilor implicarea în spălarea de bani în favoarea unui partid: O operațiune secretă cu 56 milioane de euro pentru a elimina Rusia dintr-un stat postsovietic. În articol se povestește că, aparent, câteva instituții europene ar fi adunat împreună zeci de milioane de euro, transferându-le unei liste de ONG-uri din Moldova care, la rândul lor, ar finanța PAS.

Spălarea de bani e o problemă foarte importantă pentru R. Moldova, de aceea am vrut să înțelegem mai bine cine este sursa care face dezvăluirile, ce argumente are și cât e de credibilă. Mare ne-a fost mirarea să găsim că aceeași pagină web „New Europe.eu” a publicat anterior articole de laudă la adresa lui Vlad Plahotniuc și a lui Ilan Șor. Ca să vezi, în 2018, Vlad Plahotniuc era chiar autor la acest portal, publicând un articol siropos cu titlul „Calea Europeană a Moldovei”, în care oligarhul se dădea drept salvator al națiunii și nimeni de la portalul cu pricina nu a pus la îndoială integritatea acestui autor de articole. „Am reușit multe: creșterea economică e robustă, noile reforme structurale dau rezultate încurajatoare, veniturile și standardele de viață au crescut”, scria Plahotniuc în mai 2018 pentru acest portal, în timp ce R. Moldova colcăia de corupție, sărăcie și abuzuri nepedepsite. Peste un an, acest salvator a fugit, lăsând cauza europeană pe seama altora.

Dar până să ajungă Vlad Plahotniuc să scrie editoriale la New Europe, a ajuns Ilan Șor să fie eroul simpatic al unor articole de laudă despre el. Portalul a publicat texte despre masa rotundă „Violarea drepturilor civile ale primarului și liderului de partid Ilan Șor”, planificată la Strasburg în iunie 2017, tot pe acelaș portal Marina Tauber și Denis Ulanov povestesc cum e persecutat pe nedrept Ilan Șor în Moldova, iar redacția nu pune la îndoială aceste date.

Straniu e că articolele laudative despre Șor sunt semnate de niște reporteri, iar Plahotniuc și-a semnat singur editorialul, pe când articolul despre pretinsa spălare de 56 de milioane de euro prin intermediul ONG-urilor din Moldova nu e semnat de un nume real. În lumea jurnalistică europeană, ba chiar și în cea moldovenească, situația e inversă: investigațiile tari, dar și articolele de analiză profundă sunt semnate de autori cu mândrie, pe când articolele în care sunt lăudați niște corupți sunt deseori anonime, sau chiar sunt însemnare cu un P, sugerând că e un articol plătit.

New Europe este o publicație vestită prin publicarea unor articole dubioase, cu autori anonimi, în campaniile electorale. Unele articole despre România au trezit aceleași dubii.

Campania electorală e pe sfârșite, dar nimic nu se termină în ziua alegerilor, totul abia începe. Oamenii trebuie să aleagă duminică politicienii cei mai puțin corupți, dar după – să continue alegerile corecte și sănătoase în fiecare zi: să aleagă produse calitative de pus pe masă, să aleagă educație bună pentru copii, să aleagă presă corectă din care să se informeze, să urmărească activitatea oficialilor, să monitorizeze bani publici și să facă presiuni constructive. Doar așa, oamenii pot ajunge să își vadă aleșii curați, iar statul – funcțional.