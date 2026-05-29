Ai cui cetățeni sunt locuitorii transnistreni?

În regiunea transnistreană e o mare diversitate de cetățenii deținute per capita. În buzunarul unuia și aceluiași cetățean poți găsi un pașaport moldovenesc, altul rusesc, încă unul bulgăresc sau ucrainean, unii dețin și acte românești și, cu siguranță, locuitorii din stânga Nistrului mai dețin acte ale regiunii transnistrene.

Recent, Putin a anunțat că simplifică procedurile de obținere a pașapoartelor rusești pentru tinerii din regiune și internetul a explodat: unii zic că Putin vrea carne proaspătă de tun pentru războiul nesfârșit și nevictorios din Ucraina, alții zic că Putin le oferă oamenilor protecție contra europenizării „forțate”.

Ambele versiuni au dreptul la viață, dar să vedem cum e viața de facto pentru locuitorii din regiune și la ce anume le folosesc actele de identitate din buzunar. Cu actele oferite de către autoritățile transnistrene, oamenii din regiune nu pot pleca nicăieri în lume, dar au nevoie de ele pentru servicii locale, cum ar fi înregistrarea la studii, muncă, pensii, sistem de sănătate. O mare problemă însă rezidă în faptul că locuri de muncă plătite decent nu sunt suficiente, tinerii caută să facă studii la universități mai dezvoltate, iar unii pensionari chiar privesc în pașapoarte întrebându-se unde ar putea primi o pensie mai măricică în altă parte.

Pașaportul rusesc a fost cu adevărat popular în regiune timp de câteva decenii: oamenii plecau la Moscova pentru muncă, studii, tratamente medicale și diverse alte oportunități. Doar că Rusia a restrâns enorm căile de acces ale cetățenilor din regiunea transnistreană odată cu declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Pe de o parte, toate transporturile de mărfuri și pasageri care plecau de la Tiraspol spre Rusia, traversând Ucraina, s-au stopat definitiv și, probabil, ireversibil. În același context, nici transporturile avia nu sunt prea disponibile: Chișinăul nu mai are curse directe la Moscova, iar conexiunile prin Erevan sau Istanbul durează mai mult, costă mai scump și implică vămi terțe. Totodată, alertele tot mai frecvente cu drone în aeroporturile din Moscova descurajează și mai mult apetitul de a călători cu avionul spre marile metropole rusești. La fel, transportul terestru de la Tiraspol spre Moscova nu e simplu defel – microbuzul cu pasageri face de două ori mai mult timp și trebuie să fie verificat la o grămadă de vămi, traversând întreaga Europă ca să ajungă în Rusia. Și aceste călătorii devin și mai complicate pentru cei care călătoresc prin vămi europene cu pașapoarte rusești. Merită să fie luat în considerare și momentul posibilei înrolări forțate la război pentru tinerii care ajung în Rusia cu acte rusești în regulă.

De cealaltă parte, deținătorii de acte ale R. Moldova din localitățile transnistrene nu au nimic de pierdut și au foarte multe de câștigat. Pe lângă faptul că pașaportul moldovenesc le oferă o totală libertate de călătorie în toate statele europene și în alte zeci de state ale lumii (deținătorii de pașapoarte rusești au nevoie de vize pentru a intra în statele UE), există și alte oportunități pe care le primesc locuitorii transnistreni cu acte de identitate ale R. Moldova acasă sau în alte state: dreptul la muncă, la studii, la îngrijiri medicale, la servicii sociale, la procurare de proprietăți sau dezvoltare de afaceri, dar și la granturi locale sau europene pentru a dezvolta afaceri și idei, la fel și burse de studii în universitățile din Moldova, România, alte state UE.

Majoritatea absolută a cetățenilor transnistreni deține deja acte de identitate ale Republicii Moldova. Și nu e vorba doar de tinerii din regiune care vin la Chișinău pentru distracții sau studii. În sălile de operații de la Chișinău întâlnim mulți vârstnici din satele și orașele transnistrene care aleg să vină aici pentru intervenții chirurgicale gratuite în loc să plece la Moscova. Din cauza dificultăților de transport, nu mai pleacă încolo în număr mare pentru tratamente medicale. Iar în Moldova, sistemul medical, în special cel chirurgical, dar și cel de urgență, devine tot mai performant, mai bine dotat, mai european. Nu va alerga nimeni cu o urgență medicală de la Tiraspol sau Râbnița spre capitala Rusiei. Vor trece doar Nistrul și vor primi tratamentele corespunzătoare în centrele medicale de stat din subordinea Guvernului de la Chișinău.

Desigur, Moldova nu este un eldorado. Dar este o poartă sigură și cea mai scurtă cale spre eldorado pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Și aici e nevoie ca autoritățile moldovene să ajusteze unele situații pentru a transforma sistemul de cetățenie în unul mai just. Cel puțin pe parcursul ultimelor 3 decenii, s-a întâmplat așa că autorii și implementatorii separatismului s-au folosit mult și abuziv de acest eldorado: au acumulat averi din corupție și comerț obscur, și-au luat pașapoarte multiple, s-au stabilit în țări europene, au trecut nestingheriți prin aeroportul de la Chișinău cu bunuri necontrolate, au făcut contrabandă, trafic de diverse mărfuri și le-au râs în față atât locuitorilor transnistreni, cât și celor de pe malul drept. Deținătorii de pașapoarte rusești care sunt stăpâni și promotori ai separatismului, ai corupției și dezinformării din regiune, nu merită să facă uz de acte moldovenești, iar pentru a traversa hotarele Republicii Moldova – trebuie întâi să răspundă pentru faptele de separatism. Atunci și regiunea ar fi mai curată, iar cetățenii Moldovei de pe ambele maluri ale Nistrului ar avea argumentul că cetățenia lor e mai puternică, mai de încredere, mai sigură.