100 de zile cu un procuror european

Săptămâna curentă se împlinesc 100 de zile de activitate a Oficiului Procurorului European. În cele 100 de zile și nopți oficiul Laurei Codruța Kövesi a înregistrat 1700 de crime raportate, în baza cărora au fost deschise 300 de investigații. Anchetele preliminare au stabilit că bugetul a fost prejudiciat cu 4, 5 miliarde de euro.

La cei 446 de milioane de cetățeni europeni ar reieși că fiecare dintre ei ar fi fost fraudat cu aproximativ 1000 de euro. E mult? E puțin? E foarte mult, căci nu toate familiile de europeni o duc strălucit, iar cei 1000 de euro le-ar fi ajuns de o vacanță sau de alimentație la domiciliu pentru câteva săptămâni.

Dacă am raporta aceste sume la R. Moldova, s-ar putea să vedem altfel lucrurile. Chiar dacă am împărți miliardul furat la cei vreo 2,8 milioane de locuitori, ar ieși un 3-400 de euro de căciulă, adunate în urma recuperării fraudelor. Dar ceea ce înseamnă 300 de euro pentru un cetățean moldovean (un bugetar, pensionar, etc.) pare să fie cu mult mai mult decât 1000 de euro pentru un cetățean european.

Chiar și așa, povara grea a miliardului rămâne pe grumazul cetățenilor, dar şi pe conştiinţa organelor de drept.

R. Moldova, statul cel mai sărac din Europa, din care s-a și furat un miliard de dolari, se laudă cu sume ridicole, rambursate din recuperarea bunurilor infracționale, de exemplu. Circa jumătate de milion de euro (așteptând un miliard) ar fi fost recuperate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din frauda bancară, beneficiarul acestora fiind Vlad Plahotniuc.

Și celelalte instituții ale statului se ocupă activ de recuperarea diverselor fraude. Iată de exemplu, Serviciul Fiscal de Stat a anunțat recent că a aplicat amenzi în sumă totală de peste 95 de mii de lei persoanelor care dau în locațiune bunuri imobile și care nu s-au conformat prevederilor legale. Adică niște cetățeni, nevoiți să ţină pe gheb recuperarea miliardului, au mai dat pe ici-colea în chirie câte o locuință și au fost amendați. O fi meritând, nu se pune la îndoială, dar ce facem cu demnitarii care au furat din bunul public și și-au construit castele, dar nu le dau în locațiune, că le place să trăiască pe picior larg, fără să fie pedepsiți? Când să se ocupe Serviciul Fiscal de marile fraude, dacă se mai poate de amendat micii fraudulenți?

Nici Procuratura Generală nu excelează cu dosarele penale și explorarea posibilităților de a returna miliardul furat. Deşi este evident că întreaga instituției a PG muncește cu osârdie. Iată de exemplu, la 8 septembrie, Procuratura Generală a anunțat o lovitură sub centură celor care pretind să facă uz de trafic de influență. Da, R.Moldova colcăie de corupție, poate nu se reușește tot, dar deunăzi procurorii au uimit din nou: „Doi bărbați, bănuiți de trafic de influență, au fost reținuți în momentul primirii a 700 de euro”. Nu e glumă, e titlul unui comunicat oficial al Procuraturii Generale, în statul în care se caută miliardul. 700 de euro ar fi pretins niște bărbați de la un alt bărbat. Ar fi pretins, scrie în comunicat.

Un alt mare succes pe tărâmul Procuraturii Generale a fost anunțat pe pagina web în această săptămână: Echipa Procuraturii la minifotbal a revenit din România cu principalul trofeu pus în joc. Înțelegeți, mega-procurorii, au învins la mini-fotbal. Știu, nu putem generaliza, există probabil procurori buni și la fotbal, și la anchete, numai că performanța prezentată public, pe pagina web a acestei instituții este hilară și alte date nu avem de unde cunoaște.

Dacă un procuror român sau european, unul ca Laura Codruța Kövesi, ar veni la un moment dat în Moldova, să lucreze pentru 100 de zile, s-ar putea ca la finalul acestui mandat să plece încărcată de trofee, adică dosarele fraudelor bancare lăsate de aproape un deceniu pe linie moartă să încapă pe un stadion de mini-fotbal sau pe un teren de plimbare din penitenciar.

Are dreptate procurorul general Alexandru Stoianoglo că ar vrea să iasă din componența Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Că doar n-o să meargă la CSS să povestească despre trofeul de mini-fotbal sau despre bănuiala de 700 de euro, pretinși de doi bărbați.