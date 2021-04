Ateliere de încondeiere a ouălor la Paris

Pasiunea pentru încondeierea ouălor a urmărit-o de mică, iar între timp a devenit profesoară adevărată în această artă și organizează ateliere de încondeiere pentru cetățenii moldoveni și pentru cetățenii români, stabiliți în Franța. Care sunt tehnicile utilizate și cât de interesați se arată conaționalii noștri, aflăm chiar de la meșterița Angela Prisăcari.

Dna Prisăcari, de unde veniți și de cât timp locuiți în Franța?

M-am născut și am crescut în miresme de trandafir, levănțică și salvie, într-un sat pitoresc din nordul R. Moldova, satul Sturzeni, raionul Râșcani. Mă aflu în Franța deja de cincisprezece ani. Am luat calea străinătății, ca și majoritatea concetățenilor noștri, pentru a oferi copiilor un viitor mai bun, lăsând în urmă casă, masă și o parte din inima mea. De fapt, în Franța am venit din Ucraina. Acolo m-am căsătorit, am construit o casă și am crescut trei feciori ca trei brazi. Eu îmi am rădăcinile în Moldova, în care am locuit 21 de ani, dar pe care le-am extins și în Ucraina, timp de 22 de ani. De aceea, aceste două țări îmi sunt nespus de apropiate inimii. Dar necesitățile m-au adus tocmai în Franța. A fost greu la început, dar nu regret. Greutățile m-au întărit, iar lacrimile au udat rădăcinile speranțelor mele.

Cum a fost integrarea într-o țară atât de diferită de cele în care ați locuit anterior?

Din primii ani, în Franța m-am alăturat diasporei ucrainene, întâlnind persoane deosebite care m-au motivat să mă implic în viața comunității. Fac parte și azi din Asociația femeilor ucrainene din Franța. Zece ani am cântat în corul bisericii Sf. Vladimir de la Paris. În 2017, când a venit și mama mea la Paris, mi-a zis că sângele apă nu se face și am mers împreună la Catedrala română de la Paris. Aici mi-am dat seama, cu lacrimi în ochi, cine-s eu și de unde vin. Totodată, am cunoscut oameni deosebiți care m-au inspirat să mă implic în activitatea diasporei Moldovei în Franța.

În această perioadă a sărbătorilor pascale, organizați ateliere de încondeiere a ouălor. Cum ați descoperit această pasiune?

Tot ce e legat de artă și lucrul manual vine din copilărie. Alături de mămica mea, am învățat să fac lucruri frumoase. Îmi amintesc cu atâta nostalgie cum ne adunam la sărbătorile de Paști în casa bunicilor, la masa plină cu bucate, iar pe mijlocul mesei erau cozonacul cu ouă încondeiate. De atunci, cele din urmă mi-au atras atenția. Când s-au născut copiii mei, ca să le fac o bucurie, am început să decorăm ouăle cu guașă. Din acele momente, am simțit că îmi doresc să descopăr această artă. Am aflat că există o metodă veche de încondeiere a ouălor, cu ceară. Curiozitatea m-a făcut să caut și mai mult și tot mai mult îmi plăcea această artă. Dar Dumnezeu îți trimite persoane potrivite la momentul potrivit. Deja aflându-mă la Paris, prin 2008, am cunoscut un cuplu de ucraineni, născuți în Franța, dar cu părinți din Ucraina, care m-au învățat adevărata măiestrie de încondeiere la sărbătorile pascale. De atunci, în fiecare an participam la atelierele organizate de ei. Ei îmi sunt profesorii în această artă, fapt pentru care le sunt profund recunoscătoare.

De ce anume ouăle roșii sunt simbolul sărbătorilor de Paști?

O legendă creștină spune că Maica Domnului a venit să-și plângă fiul răstignit și a așezat sub cruce un coș cu merinde printre care erau și ouă. Iar sângele din rănile lui Iisus Hristos a curs peste acele ouă care s-au colorat în roșu. De atunci, oul este considerat simbolul învierii, al universului infinit. Oul parcă nu are început, nici sfârșit. În arta încondeierii sunt infinite elementele, decorurile ce pot fi aplicate pe ou.

Ce tehnici aplicați dvs. la încondeierea ouălor?

Pe parcursul ultimilor ani, am descoperit mai multe tehnici. Cel mai mult îmi place să utilizez tehnica încondeierii cu ceară și băi de culori. Am mai practicat încondeierea ouălor cu guașă sau vopsea acrilică, ouă sculptate, ouă gravate, chiar și broderie pe ou.

Cum a apărut ideea să organizați ateliere și cât de interesați se arată conaționalii noștri în participarea la atelierele de încondeiere a ouălor?

Cum ziceam, în diaspora conaționalilor noștri aflați în Franța am cunoscut oameni minunați, care mi-au devenit prieteni adevărați. La îndemnul și cu susținerea lor, în ajunul sărbătorilor de Paști din 2019, am organizat primele ateliere de încondeiere a ouălor, în urma cărora am creat clubul artistic „Farmecul culorilor”, dedicat artei încondeierii ouălor. Lumea se arată din ce în ce mai interesată de ateliere. Am avut planuri mari pentru 2020, dar pandemia a anulat evenimentele. Nici anul acesta nu a fost simplu, dar nici imposibil – sigur, respectând normele sanitare. Am organizat și câte trei ateliere pe săptămână, atât de mult lumea vrea să se implice în această artă, înțelegând că astfel putem păstra tradițiile, le putem transmite din neam în neam. Îmi face o deosebită plăcere posibilitatea de a împărtăși această artă specială conaționalilor noștri, chiar dacă suntem departe de casă.