„Nu mă interesează ce etnie sunt, cum își fac banii, vreau doar să trăiesc liniștit.” Conflicte fără finalitate și fără soluții la Edineț

Strada Trifan Baltă din Edineț a devenit centrul unor conflicte violente, care de mai mulți ani nu pot fi stinse nici de poliție, nici de autoritățile publice locale sau centrale.

Pe această stradă locuiesc mai multe familii de romi care, potrivit lui Igor Neamțu, familia căruia a devenit ținta mai multor acțiuni violente, insistă că „strada le aparține” și că familia sa ar trebui să părăsească această zonă. În ajunul sărbătorilor de Paște, conflictele s-au întețit, iar Igor Neamțu, fost militar, are drept de portarmă și a tras câteva focuri de avertizare, alegându-se, în consecință, cu un dosar penal.

Teroare pe strada Trifan Baltă: ani de violențe și un dosar penal controversat

Igor Neamțu susține că neînțelegerile au început în 2023. „Ei vor ca eu să încetez să mai cer dreptul la o viață liniștită. De multe ori am fost amenințat ca să nu chem poliția”, spune Igor Neamțu, argumentând că deseori vecinii vin la el acasă și îi spun deschis să plece de acolo, că e strada lor.

„Aici, unde avem casă, sunt mai multe familii numeroase de romi. Ei au cumpărat mai multe imobile. De obicei, sunt agitați, veseli, dar și violenți. La început, am încercat să vorbim cu ei, să clarificăm situația. Ei spun că distracția e parte din viața lor, că ei de asta trăiesc, ca să se distreze… Au fost situații în care nu am dormit acasă, am fost bătut, înjurat, dar poliția nu a întreprins nimic. Când m-au adus la limită, am tras cu pistolul în sus și iată că poliția a decis să facă ordine deschizându-mi dosar penal”, spune bărbatul.

Igor Neamțu mai povestește cum le-a spus vecinilor săi că „este o decizie de guvern prin care este limitat nivelul de gălăgie din spațiile locative”, dar că pentru ei nu au valoare astfel de decizii.

„Eu nu am unde mă ascunde de gălăgie, uneori dârdâie geamurile de la muzica lor. Mă izolez – să citesc o carte, să mă odihnesc, dar nu reușesc, că îmi sar timpanele. Ultima dată, de la 24:00 până la 6 dimineața am răbdat, la 6:00 m-am pornit spre biserică. Vecinii au ieșit la drum și mă chemau la ei. M-au ajuns din urmă, unul m-a strâns de gât, alții doi mă împingeau în grădină, ca să mă bată, pe motiv că eu aș fi intrat abuziv în ograda lor. Am fugit, iar ei au aruncat cu pietre în mine. În acea curte erau adunate mai multe familii. Soțiile lor au alergat și ele, mi-au rupt scurta, mi-au spart ochelarii, îmi rupeau telefonul din mâini. Aveam multe informații în telefon, sunt șofer pentru o firmă din Danemarca. Erau informații prețioase. Dar ei luptau anume pentru telefon, ca să nu-i filmez. Am alertat poliția și am plecat mai departe la biserică. Când am revenit, soția mi-a spus că, în lipsa mea, au venit acasă și au amenințat toți membrii familiei. Eu sunt ofițer la pensie, am drept de portarmă. Am tras câteva focuri de avertizare în aer, după care ei s-au împrăștiat. Când a venit poliția, ei au venit și au încercat să distrugă poarta, gardul. Am scăpat balonașul cu gaze lacrimogene, pe care îl aveam la mine. Ei l-au luat și au împroșcat în noi. Sunt acuzat că am făcut uz de armă nemotivat, dar sunt la limită. Îmi tot spun să plec, că e strada lor, vor să mă determine să plec de aici. Au scris peste tot că eu i-aș defăima etnic. Ei manipulează. Induc în eroare majoritatea populației rome. Nu mă interesează ce etnie sunt, cum își fac banii, doar vreau să trăiesc liniștit”, relatează bărbatul.

Poliția spune că făptașii nu sunt identificați. Totul se limitează la discuții și la amenzi administrative formale

Mihai Zaim, liderul organizației obștești „Pentru Popor”, care s-a implicat de mai multe ori în medierea acestor conflicte, confirmă că „de ani de zile, familia Neamțu este terorizată ca să-i determine să vândă casa și să plece din mahalaua unde locuiesc ei”. Spune că recent, Igor Neamțu, pur și simplu, le-ar fi făcut observație, cerându-le să reducă volumul audio, că era mare gălăgie. Pentru că gestul nu le-a plăcut, aceștia ar fi sărit la bătaie, după care ar fi venit la poartă și l-ar fi numit cu cuvinte murdare, l-ar fi amenințat cu moartea și răfuiala fizică pe el și familia lui – soția, doctoriță la centrul de sănătate; băiatul – elev; fiica – studentă.

„Amenințau și aruncau cu pietre. Astfel de incidente continuă de ani de zile. Bărbatul, militar în rezervă, a depus zeci de plângeri la poliție, la primărie, la guvern, la Consiliul de Nediscriminare, s-a adresat de nenumărate ori și organizației noastre, ca să-l ajutăm să poată trăi în liniște și pace, dar și ca să fie auzit de autorități. Nimic nu au întreprins, iar recent, bietul om s-a ales cu dosar penal pentru huliganism și riscă să fie condamnat la detenție pe un termen de 3–7 ani. S-a ajuns aici pentru că poliția nu a încercat niciodată să cerceteze acest caz în complex, obiectiv. Nu vor să ia în considerare plângerile acestuia despre actele de violență la care este supus periodic, despre faptul că soției sale, dar și lui, i s-a spus repetat, în voce tare, că va fi tăiat el, apoi soția și copilul. Ei au legături cu primarul, cu comisarul de Edineț, astfel încât ancheta este tendențioasă și superficială. De altfel, într-un caz recent, vicebaronul a stropit cu spray lacrimogen membrii familiei Neamțu chiar față de polițiști. Aceștia, fiind alături, nu au întreprins nimic la fața locului”, povestește Mihai Zaim, precizând că, de obicei, poliția spune că făptașii nu sunt identificați și totul se limitează la discuții și la amenzi administrative formale.

ZdG a discutat cu reprezentanții autorităților publice locale, cu mediatorii comunitari, solicitând și Poliției să explice cum sunt soluționate aceste conflicte.

Constantin Cojocaru, primarul or. Edineț, chiar de la începutul discuției, a invocat că cei care apără familia Neamțu „este un grup care se pretinde a fi activiști civici, dar care sunt dintre foști încadrați în diferite organe de forță, sunt dintre cei cu degetele înainte”. Deși recunoaște că romii sunt gălăgioși, spune că aceștia „niciodată, în afara ogrăzilor lor, nu au sărit la bătaie”. Primarul crede că aceste conflicte sunt legate de faptul că „ei încearcă să-i filmeze și postează în internet, iar lor nu le place”. Despre faptul că familia Neamțu este forțată să plece din acea mahala, primarul zice că „din câte știu, familia Solda nu i-a pus condiții lui Neamțu să plece de acolo”. Constantin Cojocaru amintește că a încercat, împreună cu structurile de poliție, i-a chemat la Primărie, dar că „ei transformă toate discuțiile în lupte politice”.

„Da, romii sunt foarte gălăgioși, așa e felul lor de a fi. Dar ei îi provoacă. Bunăoară, recent, ei făceau frigărui în ogradă. Neamțu i-a filmat, că făceau gălăgie, a chemat poliția, care i-a taxat. S-au linistit câteva ore, iar seara, când deja se lăsase întunericul, el a venit cu pistolul la dânșii și a împușcat în pământ și în sus. Asta am aflat de la ei, că i-am chemat la Primărie. Ambele părți sunt de vină. Știu că vicebaronul i-a zis lui Neamțu: «Dacă noi așa te încurcăm, cât costă casa asta, 30–40 de mii, îți dăm cât vrei, dar nu ne mai teroriza.» Ăsta e un cartier al romilor, sunt vreo 8 familii minim”, constată primarul. „Vina e din ambele părți. Am încercat să-i împac, dar e complicat. O parte crede că pot ține la respect comunitatea romilor, iar romii nu se lasă”, spune primarul.

Am discutat cu Vasile Preda, unul din cei doi mediatori comunitari de la Edineț, pe 8 aprilie, exact de Ziua Internațională a Romilor. Ne-a spus că, personal, cunoaște bine problemele din acel cartier și că „vom munci asupra lor, ca să le rezolvăm”. Vasile Preda afirmă că oamenii se comportă inadecvat și din acest motiv apar conflicte cu romii. „Familiile de romi se odihnesc înainte de sărbători, iar el îi filmează. Sigur, lor nu le place. Ca și mediator, comunic minunat cu ei. Când izbucnesc conflicte, ne străduim să-i împăcăm pe toți”, spune mediatorul comunitar de la Edineț.

Vasile Solda Zabari, vecinul și vicebaronul comunității romilor din Edineț, ne-a spus că totul e o provocare. „El (Neamțu, n.r.) acționează pe principii etnice. E politică. Cineva îl manipulează. Nu pot să vă spun totul. Sunt provocări.”

În contextul conflictelor care continuă din 2023 în Edineț, pe str. Trifan Baltă, ZdG a solicitat Inspectoratului General de Poliție (IGP) să spună ce acțiuni a întreprins de la 2023 încoace în cazul acestor conflicte. A existat vreun dosar?

Au fost identificați și pedepsiți vinovații? Ce soluții locale sunt identificate?

Redăm în continuare răspunsul IGP al MAI la solicitarea ZdG: „În urma analizelor efectuate, s-a stabilit că pe strada Trifan Baltă din municipiul Edineț au fost constatate anterior încălcări ale legislației. Poliția a intervenit la fața locului la toate solicitările, iar în cazurile în care faptele s-au adeverit, persoanele vinovate au fost sancționate contravențional. Vă mai informăm că angajații IP Edineț desfășoară zilnic activități de prevenire și combatere a fenomenului infracțional în sectorul administrativ deservit. De la început de 2025, poliția beneficiază și de sprijinul militarilor din cadrul Companiei mobile de intervenție Edineț a Regimentului 3 de Carabinieri «Dragoș Vodă» a DR Nord a Inspectoratului General de Carabinieri.”

Conform recensământului din 2024, în Edineț locuiau 611 persoane de etnie romă, reprezentând 4,93 % din numărul total al populației.