Violență în familie. Ambii soți se declară victime. „Greșeala mea e că deseori când se întâmplau abuzuri, de rușine, nu chemam poliția”

„El mă amenință că nu va ceda până nu voi ajunge după gratii. E violent cu mai multă lume din sat, dar mulți se tem să-l denunțe la poliție. Am vreo 15 ordonanțe de protecție, dar problemele rămân. E nervos, agresiv, mă tem de el și multă lume e speriată” – așa sună un fragment din mesajul unei femei trimis la redacție. Ea reclamă o luptă inegală, de ani de zile, pentru a scăpa de teroarea la care zice că e supusă de fostul ei soț. Acesta, la rându-i, se declară nevinovat și spune că, de fapt, el ar fi victima. „Eu cu nimeni nu m-am certat în lumea asta. Eu nu am fumat, nu am băut în viața mea. Întotdeauna am muncit… Ea la toți le spune minciuni despre mine ca să mă facă de râs.”

Istoria victimei, povestită de ea: 15 ordonanțe de protecție aplicate abuzatorului

„După 30 de ani de viață în doi, sunt deja 10 ani de luptă pentru reabilitarea mea ca om, iar lupta pare fără sfârșit” – așa sună suferința unei femei din raionul Rîșcani, care ne-a contactat pentru a-și spune durerea.

Situația e foarte gravă. De opt ani suntem divorțați, dar pentru că nu am făcut partajul averii, conflictele continuă. Eu m-am retras, el a rămas în toată gospodăria pe care am construit-o împreună. Timp de 5 ani am locuit într-o anexă a magazinului nostru, magazin în care lucrez. El, chiar și după divorț, vine pe acolo și face scandal. Are două dosare penale: un dosar e cu mine, altul – cu altă victimă – o femeie bătută de el, care în urma acțiunilor sale violente a pierdut sarcina. Sunt ani de suferință fără sfârșit. Am impresia că poliția îl protejează. Are relații cu procurorii, cu polițiștii. Altfel cum putea să-i treacă prin cap ticluirea unui dosar din care reiese că eu l-aș fi abuzat? Am video cu acel conflict. El mă amenință că nu va ceda până nu voi ajunge după gratii. E violent cu mai multă lume din sat, dar mulți se tem să-l denunțe la poliție. Am vreo 15 ordonanțe de protecție, dar problemele rămân. E nervos, agresiv, mă tem de el și multă lume e speriată. Când i s-a cerut, a refuzat să se prezinte la comisia psihiatrico-psihologică.

***

Azi am avut ședință de judecată, că el a depus cerere, invocând că l-aș fi agresat. A adus un martor din alt raion. Nu mai rezist minciunilor pe care le răspândește despre mine. Sunt 10 ani de violență, m-a distrus complet. M-a denigrat și în fața copiilor. Fiul nostru și-a distrus familia din cauza minciunilor sale. Eu pot să merg la poligraf, unde am mai fost și am demonstrat că spun adevărul. Dacă eu l-aș fi agresat pe el, nu aș fi pierdut auzul la ambele urechi, purtând aparat auditiv.

***

A fost infidel toată viața, iar când aduceam vorba despre divorț, eram bătută până la sânge. Medicii la care apelam mi-au spus repetat să nu tolerez violența, dar el, violent cum e, nu accepta nici divorț, nici viață omenească. Greșeala mea e că deseori când se întâmplau abuzuri, de rușine, nu chemam poliția. Avem rude, cumetri, prieteni, nimeni nu va spune un cuvânt de bine despre el. 10 ani de violență și eu nici azi, fiind deja divorțați de mai mult timp, nu pot scăpa de el. A rămas în gospodăria noastră, eu m-am retras într-o cămeruță, fără apă, fără baie. Cinci ani de zile am locuit în condiții inumane și mi-am distrus sănătatea. Depuneam cerere de divorț, dar el mă forța să o retrag, spunându-mi că nu are ce pierde. „Îți tai capul și chem poliția”, îmi zicea. Fiul mereu îmi spunea: „Mamă, ascunde toate cuțitele, toate obiectele periculoase.”

Era iarnă când m-a amenințat că îmi taie capul, am sărit în ciorapi pe geam și am fugit de acasă, dezbracată… Am martori care m-au văzut și m-au ajutat atunci…

Istoria povestită de el: „Doctorii i-au spus că nicicum din cauza unei lovituri cu palma nu poți pierde auzul”

L-am întrebat pe fostul soț al femeii de ce, chiar și după divorț, e în continuare agresiv și răzbunător.

„De unde ați luat? Ce fel de violență dacă de 8 ani de zile eu nu pot intra în proprietățile mele? Are relații prin poliție și prin procuratură și eu nu mă pot apropia de munca mea. Stau în 20 de metri pătrați. Ce fel de violent dacă luni de zile pleca de acasă și când revenea, eu o primeam. Dacă eram violent, din 2016 nu aș fi fost purtat prin judecăți. I-am spus că dacă ar fi fost alt bărbat, după câte le-a făcut, demult nu era în viață. Eu cu nimeni nu m-am certat în lumea asta. Eu nu am fumat, nu am băut în viața mea. Întotdeauna am muncit… Ea la toți le spune minciuni despre mine ca să mă facă de râs. Toate prostiile pe care le visează le spune despre mine. Ea de la mine nu a avut cadouri de sute de lei. Doar de mii de lei. Tot ce ieșea pe piață – ea avea în dar. Chiar și după divorț continuam să-i dau flori și cadouri. În 2017 am fost operat la oncologie, iar ea nici nu a vrut să audă când i-am spus. Am intrat să cer bani, că aveam nevoie pentru operație, iar ea m-a întrebat: „De unde să iau bani, vrei să-i desenez?”

***

Am fost împreună la expertiză, că spunea că din cauza mea a pierdut auzul. Doctorii i-au spus că nicicum din cauza unei lovituri cu palma nu poți pierde auzul. Asta se poate întâmpla că nu cureți urechile la timp, ești nervoasă sau ai mers la drum lung cu ferestrele deschise, nicicum din pălitură. Eu pot să vă spun multe. De ce continuăm conflictele? Pentru că ea depune cereri, ea mă cheamă în judecăți. Una-două și obține ordonanță de protecție, iar eu mă aleg cu brățară la picior. „Eu de acum încolo o să scriu și mai mult”, m-a avertizat.

Agentul constatator spune că respectă legea

Polițistul de sector din satul în care se consumă acest îndelungat litigiu ne-a spus că toate acțiunile sale, inclusiv procesul-verbal întocmit în lipsa doamnei vizate, sunt întreprinse în conformitate cu legislația în vigoare.

În 2025, Poliția a înregistrat circa 15 500 de sesizări privind situații cu privire la violența în familie. În aceeași perioadă, au fost emise 700 de ordonanțe de protecție pentru victimele violenței în familie și aplicate peste 4500 de ordine de restricție de urgență. Datele Inspectoratului General al Poliției arată că în 2025 au fost comise circa 900 de infracțiuni calificate ca fiind acțiuni de violență în familie.

Ina Cepoi, avocată: „Problemele acestor dosare sunt prieteniile cu judecătorii, cu polițiștii și avocații, care fac în fel și chip ca să fie depășit termenul de prescripție”

„Ce se mai aude în acest caz? A fabricat un dosar împotriva doamnei, încercând să o prezinte pe ea ca fiind implicată în abuzarea sa. Procesul-verbal s-a făcut, contrar legii, în lipsa doamnei. Așa a acționat agentul constatator. Urmează să depun o cerere în care să dezvălui acțiunile ilegale ale polițistului. E interesant că în acest caz, care acum e în instanță, polițiștii nu au reacționat la chemarea doamnei, dar au ținut cont doar de solicitarea lui, deși ea sunase prima la 112.

E obositor, atâția ani, peste un deceniu de luptă. Au dosar cu partajul, alt dosar penal de violență, în care victimă e fosta sa soție și o femeie din sat pe care a bătut-o până aceasta a pierdut o sarcină. A bătut-o în prezența unui copil de 9 ani, încercând să o înece în iaz.

Care sunt problemele dosarelor de violență? Prieteniile cu judecătorii, cu polițiștii, avocații, care fac în fel și chip ca să fie depășit termenul de prescripție și totul să se finalizeze în favoarea lor. Cam așa se face la noi.”



