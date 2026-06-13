Cititorul de gardă „M-am săturat să alerg de la o ușă la alta.” La 86 de ani, așteaptă de șapte ani un bilet de tratament la care are dreptul 

Dumitru Negru din Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău, este unul dintre cei circa 670 de mii de pensionari din R. Moldova care au muncit o viață întreagă cu speranța că la bătrânețe statul îi va răsplăti pentru eforturile depuse în anii tinereții.

„Am avut o muncă foarte grea. Am lucrat în construcții, în speranța că voi reuși să-mi fac o locuință. Munca era grea, dar prost plătită, așa că, în urmă cu 25 de ani, am ieșit la pensie cu o pensie foarte mică. Într-un sfert de secol, pensia a fost indexată periodic, așa că astăzi primesc 3600 de lei, care sunt tot atât de puțini ca și pensia inițială, în condițiile în care prețurile cresc în fiecare zi”, povestește Dumitru Negru.

La cei 86 de ani ai săi, spune că „s-a săturat până în gât să alerge de la o ușă la alta”, revendicându-și dreptul la un bilet de tratament la sanatoriu, așa cum presupun programele de reabilitare și recuperare lansate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Astfel, în cadrul acestor programe, persoanele pot beneficia de bilete de recuperare o dată la trei ani, în limita locurilor disponibile și conform ordinii de înscriere.

Anual, pentru 2266 de beneficiari de la Ciocana sunt eliberate circa 200 de bilete de tratament

Dumitru Negru spune că imediat după pensionare s-a înscris pe lista de așteptare pentru a beneficia de un bilet de tratament sanatorial fără plată. De atunci însă nu a reușit să ajungă la vreun sanatoriu.

„M-am înregistrat pentru a primi bilet de tratament și până acum umblu și bat la uși fără vreun rezultat”, afirmă pensionarul. La ai săi 86 de ani, povestește că a expediat petiții către Guvern, către MMPS, către Avocatul Poporului, dar fără vreun rost. „Poate dumneavoastră puteți face ceva?” ne întreabă pensionarul, arătându-ne zeci de demersuri însoțite de răspunsuri de refuz similare. Explicațiile autorităților sunt aceleași: din cauza numărului mare de solicitanți și a fondurilor limitate, timpul de așteptare poate dura ani la rând. În aceste condiții, Dumitru Negru a decis să se adreseze oficial autorităților, inclusiv solicitând anchetarea acestui caz. A apelat și la serviciile unui avocat, Ion Ailoi, care însă, fiind avocat de stat, a reziliat contractul cu Negru. „I-am completat o cerere, dar nu mă mai ocup de cazul său, că am plecat de la acel oficiu”, ne-a spus Ailoi.

Pentru a afla de ce Dumitru Negru nu a primit un bilet de tratament la sanatoriu, deși de mai mulți ani stă în rând, ZdG a contactat Direcția de Asistență Socială Ciocana a municipiului Chișinău. Elena Șumilo, responsabilă de repartizarea biletelor sanatoriale, a explicat situația:

„Domnul Negru este înscris la rând pentru sanatoriu din 26 noiembrie 2019. Dosarul său a fost transferat din raionul Criuleni. Din 2020 lucrăm doar cu Sanatoriul «Speranța» din Vadul lui Vodă, care ne oferă foarte puține bilete. Din 2020 și până în prezent am primit aproximativ 250 de bilete. În momentul în care dumnealui s-a înscris, înaintea sa erau peste 900 de persoane. În prezent, eliberăm bilete persoanelor care au depus cereri până în decembrie 2018. Noi îl cunoaștem pe domnul Negru. A depus numeroase petiții și a fost în audiențe, însă regula este aceeași pentru toți: biletele se distribuie strict în ordinea înscrierii. În sectorul Ciocana sunt în prezent 2266 de persoane eligibile pentru tratament sanatorial. Eligibile sunt persoanele care au depus cererea cu cel puțin trei ani în urmă. Dacă nu vor exista schimbări și nu vom primi mai multe bilete, este posibil ca rândul domnului Negru să ajungă peste aproximativ doi ani. În acest sens, situația s-a complicat după închiderea sanatoriului de la Sergheevca și din cauza efectelor războiului. Deși am solicitat Ministerului să ne repartizeze un alt sanatoriu, nu am primit o alternativă.”

Potrivit reprezentantei Direcției, atunci când îi va veni rândul, Dumitru Negru va fi informat prin scrisoare recomandată. Până atunci, singura alternativă rămâne procurarea unui bilet contra cost la un sanatoriu ales de beneficiar. Unele instituții oferă reduceri pentru pensionari și alte categorii sociale.

Pentru anul 2026 au fost alocați 76 de milioane lei pentru biletele gratuite

Pentru a beneficia de un bilet de tratament, solicitantul trebuie să depună o cerere la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) din raza domiciliului sau online, pe portalul guvernamental EVO ori pe site-ul CNAS. Sunt necesare următoarele acte: buletinul de identitate, cuponul de pensie și un certificat medical care justifică necesitatea tratamentului.

Beneficiarii sunt repartizați, în funcție de profilul afecțiunii și de disponibilitatea locurilor, la sanatoriile „Nufărul Alb” (Cahul), „Codru” (Hîrjauca), „Bucuria-Sind” (Vadul lui Vodă) sau „Struguraș” (Cocieri). Aceștia achită aproximativ 15–20 % din costul total al biletului.

Conform CNAS, pentru anul 2026 au fost alocați 76 de milioane de lei pentru biletele gratuite destinate veteranilor și altor categorii prevăzute de lege, iar în primul trimestru au fost achiziționate 2338 de bilete, dintre care 1562 pentru veterani și 776 pentru persoane asigurate (salariați).

În cazul pensionarilor pentru limită de vârstă, nu există un program separat care să garanteze tuturor doritorilor un bilet gratuit la fiecare 3 ani, deoarece beneficiarii principali ai biletelor gratuite sunt veteranii și alte categorii prevăzute de lege. De asemenea, CNAS nu face publică statistica numărului pensionarilor care primesc bilete gratuite o dată la 3 ani.