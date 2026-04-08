Primăvara 2026: cele mai la modă modele de blugi

Sezon nou, energie nouă, tendințe noi – ne trezim încet din somnul de iarnă și începem să privim termometrele cu speranță. Blugii sunt cu siguranță o parte esențială a stilului de primăvară! Vezi stilurile actuale de denim și adaugă-le în garderoba ta în acest sezon.

Largi și lejeri: baggy

Blugii skinny au dominat moda timp de câțiva ani buni – croiala slim fit cu croială conică pe picior a fost literalmente peste tot. Acum, stilurile care nu accentuează atât de mult gambele și coapsele se bucură de o renaștere – cel mai mare succes dintre ele fiind blugii baggy pentru femei.

De obicei, aceștia au o talie medie, talie normală, croială lată și lejeră pe toată lungimea și talie joasă. Sunt disponibili în toate culorile curcubeului, deși cele mai populare și preferate alegeri sunt, desigur, clasicele: bleumarin, albastru deschis, negru sau gri. Pentru cei care preferă o abordare mai originală, există și stiluri mai puțin tipice – împodobite cu imprimeuri distressed, cu efect decolorat sau pe toată suprafața.

Dacă aveți o tentă de designer și vă place să faceți manual, nimic nu vă împiedică să încercați decorațiuni DIY – vopsele și markere pentru textile, piatră ponce, strasuri, ace, petice, cristale, paiete și, mai presus de toate, acele, ața și foarfecele de croitor sunt aliații dumneavoastră! Rezultatul vă poate surprinde, dar un lucru este sigur – blugii dumneavoastră baggy vor fi unici. Deci, de unde să începi?

Urban Cowgirl

Blugii bootcut își primesc numele de la cizme – cizmele care se potrivesc ușor pe picior. Acestea alungesc vizual picioarele, mai ales atunci când sunt combinate cu botine cu toc. Vara trecută a adus o revenire la atmosfera cowboy în stilul bunului și vechiului country american: dacă vrei să creezi un look în acest spirit, asortează blugii bootcut albaștri, distressed, cu un tricou din bumbac imprimat (puncte suplimentare pentru efectul decolorat), o cămașă în carouri și ochelari de soare. O bandană și bijuterii grele, statement, cum ar fi un set de inele care arată ca argintul antic, sunt, de asemenea, accesorii perfecte.

Dacă ești pasionat de grunge direct din ploiosul Seattle, poți asorta blugii bootcut negri sau gri cu un tricou imprimat cu logo-ul trupei și pantofi sport negri. Acest stil se potrivește perfect cu maiouri strâmte și hanorace largi, supradimensionate. Merită cu siguranță să-i ai în garderobă!

Blugi cu balon – Un hit neobișnuit

Ce caracterizează blugii cu balon? În primul rând, sunt incredibil de confortabili – datorită taliei mai înalte decât blugii standard și unei croieli mai lejere la nivelul coapselor și șoldurilor. Spațiul lat se subțiază doar la tiv, asigurând o croială lejeră și libertate de mișcare. În prezent, sunt cei mai populari în albastrul clasic – sunt o modalitate excelentă de a-ți actualiza look-ul fără a-ți schimba complet garderoba. Flatează orice siluetă, așa că, dacă vrei să adaugi un plus de prospețime garderobei tale de primăvară, alege blugii balloon!