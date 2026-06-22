FinComBank susține sistemul medical din Republica Moldova

Cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului, FinComBank adresează felicitări tuturor celor dedicați salvării de vieți și, în semn de recunoștință, susține direct sistemul medical printr-o donație de 500 000 lei către Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, contribuind la modernizarea infrastructurii și la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul medical.

Tehnica nouă înseamnă procese mai rapide și mai eficiente într-un loc în care timpul este cea mai prețioasă resursă.

Cu această investiție au fost achiziționate 29 de calculatoare și 8 echipamente multifuncționale, distribuite în mai multe secții ale instituției, pentru a accelera activitatea personalului medical și a îmbunătăți calitatea serviciilor.

„Într-un spital, tehnologia modernă este la fel de importantă ca echipamentul medical. Fiecare secundă contează, iar această donație ne ajută semnificativ să ne desfășurăm activitatea mai eficient și mai organizat.” susține Tatiana Razlog, șefă Secție Nefrologie.

Noile echipamente contribuie la eficientizarea activității medicilor, reducând timpul necesar proceselor tehnice și oferind mai multă disponabiliatate pentru pacienți.

„Credem că doar prin colaborarea dintre instituțiile publice și mediul de afaceri putem construi un sistem de sănătate mai puternic și mai pregătit pentru provocările viitorului.” a declarat, Ecaterina Avdeeva, Vicepreședinte al Comitetului de Conducere FinComBank.

Gestul nostru este un semn de respect față de efortul neobosit al medicilor, dar și un angajament ferm de a susține dezvoltarea și digitalizarea sistemului medical din Moldova.

Adresăm sincere felicitări tuturor lucrătorilor medicali și farmaciștilor, dorindu-le sănătate, putere și bucuria de a vedea rezultatul muncii lor reflectat în mai multe vieți salvate.