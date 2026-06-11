FinComBank – partenerul de încredere al agricultorilor la AgroFin Moldova 2026

Agricultura națională trece printr-o etapă de modernizare accelerată, iar succesul fermierilor depinde tot mai mult de accesul la soluții financiare flexibile și investiții inteligente. În acest context, FinComBank și-a reafirmat rolul de partener strategic al sectorului agricol prin participarea la AgroFin Moldova 2026, eveniment dedicat producătorilor, instituții financiare și organizații de dezvoltare.

Ajuns la cea de-a doua ediție, AgroFin Moldova a reunit agricultori din toate regiunile țării – Chișinău, Bălți și Cahul în cadrul unei serii de întâlniri dedicate finanțării, subvențiilor și oportunităților de investiții.

„Participarea noastră la AgroFin Moldova 2026 confirmă angajamentul FinComBank de a fi alături de antreprenorii din agricultură. Prin programele noastre dedicate – de la Facilitatea de Creditare în Agricultură cu componentă de grant, până la AGROFININVEST și AGROFINSEZON – oferim soluții adaptate atât investițiilor pe termen lung, cât și necesităților sezoniere. Viziunea noastră este să construim relații durabile, bazate pe încredere și sprijin real, astfel încât fiecare antreprenor agricol să aibă resursele necesare pentru a-și transforma afacerea și a contribui la dezvoltarea sustenabilă a agriculturii moldovenești.”a declarat Ala Vidrașco, Director Departamentul Business IMM, FinComBank.

Evenimentul a oferit informații esențiale despre noile reguli de subvenționare AIPA, programele de sprijin prin ADMA, ODA și ANIF, dar și oportunități de finanțare internațională prin IFAD și LEADER.

În acest an, AgroFin Moldova a adus împreună peste 500 participanți din sectorul agricol și financiar, consolidându-și rolul de platformă relevantă privind viitorul agriculturii, conectând fermierii cu resursele necesare pentru dezvoltare și modernizare

Participarea la evenimente precum AgroFin Moldova confirmă angajamentul FinComBank de a susține producătorii agricoli și de a contribui la transformare și dezvoltare durabilă a agriculturii.