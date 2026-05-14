FinComBank lansează noua soluție pentru afaceri – FinComPay Business 

FinComBank anunță lansarea oficială a FinComPay Business, ecosistemul digital creat pentru a transforma modul în care companiile din Republica Moldova își gestionează finanțele. Platforma, disponibilă atât în versiunea web, cât și în aplicațiile mobile (iOS și Android), oferă control total, securitate avansată și eficiență sporită în fiecare tranzacție.

„Timpul este cea mai valoroasă resursă pentru antreprenori. Cu FinComPay Business, am creat un partener digital agil și sigur, care elimină drumurile la sucursală și automatizează procesele financiare. Astfel, clienții noștri se pot concentra pe ceea ce contează cu adevărat – creșterea afacerii”, a declarat Elena Stovbun, Vicepreședinte al Comitetului de Conducere FinComBank.

Noua platformă aduce funcționalități esențiale pentru companii:

Birou digital de documente – schimb securizat de documente semnate electronic direct din aplicație.

Schimb valutar cu negociere directă – cursuri personalizate și tranzacții rapide, negociate în timp real.

Integrare MPay – achitarea serviciilor guvernamentale direct din platformă.

O singură semnătură pentru tot – autorizarea pachetelor complexe de plăți printr-o singură acțiune securizată.

Plăți instant B2B – transferuri între companii, procesate în câteva secunde.

Continuitate și adaptare fără întreruperi. Pentru clienții existenți, tranziția de la versiunea actuală FinComPay Business către noua soluție, a fost concepută să asigure stabilitate și continuitate:

Migrare automată a șabloanelor și modelelor de plată existente.

Transferuri rapide naționale și internaționale (SEPA și SWIFT).

Administrare centralizată a conturilor de depozit și credite active.

Proiecte salariale gestionate eficient și sigur.

Pentru o adaptare facilă, banca pune la dispoziția clienților tutoriale video explicative și suport tehnic dedicat, accesibil la +373 (022) 269 999 sau prin email: [email protected].

Despre FinComBank

Fondată în 1993, FinComBank este una dintre băncile comerciale universale de top din Republica Moldova. Cu o strategie axată pe inovație și digitalizare, banca oferă soluții moderne atât pentru persoane fizice, cât și pentru mediul de afaceri. FinComBank sprijină antreprenorii, IMM-urile și corporațiile, având o echipă de peste 700 de profesioniști și o rețea extinsă de sucursale la nivel național. Pentru mai multe informații, vizitați: www.fincombank.com.