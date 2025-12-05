Educație, artă și parteneriate sustenabile. Rezultatele campaniei „Mai puțină risipă, mai mult bine”

Risipa de alimente este o problemă de actualitate cu impact social, economic și de mediu. În acest context, Banca de Alimente, cu sprijinul Kaufland Moldova, a desfășurat o serie de acțiuni integrate în cadrul ediției a VI-a a campaniei naționale „Mai puțină risipă, mai mult bine”.

Proiectul a mobilizat școli, comunități, artiști și parteneri din mai multe sectoare pentru a crește gradul de conștientizare asupra risipei alimentare, pentru a promova comportamente responsabile față de hrană și resurse și pentru a demonstra că soluțiile concrete și colaborative pot face diferența în protejarea planetei.

Caravana atelierelor educative în școli

Și la ediția din acest an, cu implicarea echipei de voluntari Ludobus, 1 200 de copii din 12 școli au devenit în micii Ambasadori anti-risipă. Atelierele educative au fost desfășurate în instituțiile de învățământ din Chișinău, dar și din regiuni: Comrat, Bălți, Orhei și Ungheni. Fiecare bibliotecă școlară implicată în proiect a primit un lot de Ghiduri de prevenire a risipei alimentare, material recomandat de Ministerul Educației și Cercetării, care poate deveni un suport didactic pentru abordarea tematicii la diferite discipline.

Concursul Săptămâna Zero risipă în școala ta

Campania a fost extinsă la nivel național, prin concursul zero risipă, în care s-au implicat zeci de școli din întreaga țară. Sub genericul „Săptămâna Zero risipă în școala ta”, elevii împreună cu învățătorii lor, au pregătit materiale despre fenomen. Prin intermediul acestor activități ne dorim să creștem o comunitate de școli în care subiectul prevenirii risipei de alimente este integrat la zi cu procesele educative.

Concursul a premiat trei clase pentru creativitatea și impactul activităților dezvoltate în cadrul concursului național dedicat temei „Zero Risipă”.

Cele trei lucrări premiate sunt elaborate de către profesorii și elevii din următoarele instituții:

Clasa a III-a D – Liceul Teoretic „Ginta Latină”, Chișinău

Clasa a III-a B – Liceul „Ștefan cel Mare”, Bălți

Clasa a III-a A – Liceul Principesa Natalia Dadiani, Chișinău (activități cultural-artistice)

Fiecare clasă a primit un voucher în valoare de 5 000 de lei oferit de Kaufland Moldova, pentru dezvoltarea de activități educative și sustenabile în comunitatea școlară.

Evenimentul „Arta gustului responsabil” – artă, gastronomie și sustenabilitate

Pentru a sublinia actualitatea problemei risipei de alimente și necesitatea unor acțiuni concrete de combatere a acestui fenomen, în cadrul campaniei a fost organizat evenimentul „Arta gustului responsabil”. Acesta a reunit actori din mai multe sectoare – autorități, mediul de afaceri, educație, artă și gastronomie. În premieră, a fost prezentată o expoziție de picturi la tematica prevenirii risipei de alimente realizate de studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Lucrările au ilustrat vizual consecințele risipei și au transformat tema într-un apel de sensibilizare și invitație la acțiune.

Campania a culminat pe 29 noiembrie cu o colectă de alimente în sprijinul celor 90 de servicii sociale asistate de Banca de Alimente. Astfel, prin implicarea voluntarilor și donatorilor Kaufland din toată țara, au fost colectate 10 240 de kilograme de alimente, echivalentul a 20 480 de prânzuri calde oferite oamenilor nevoiași.

„Campania din acest an s-a remarcat prin diversitatea de acțiuni și comunități pe care le-am implicat alături de noi în conștientizarea și prevenirea acestui fenomen. Am consolidat rolul școlilor și al parteneriatului în promovarea unei culturi a respectului față de hrană. În premieră, am valorificat limbajul artei pentru a sensibiliza, am încurajat și motivat instituțiile de învățământ în care prevenirea risipei de alimente devine parte firească în procesului educațional.”, a menționat Oleg Paraschiv, directorul Băncii de Alimente

Conform datelor statistice, în Republica Moldova fiecare locuitor aruncă anual cca 71 de kilograme de alimente, în timp ce 1 milion de adulți și copii trăiesc în insecuritate alimentară. În acest context, parteneriatul dintre Banca de Alimente și Kaufland Moldova devine esențial pentru formarea unei generații care prețuiește resursele și contribuie la o societate mai sustenabilă.

„Campania națională «Mai puțină risipă, mai mult bine» se adresează unui public larg, de la tinerele generații și clienții care ne vizitează magazinele, până la oamenii de afaceri care pot fi vectori de comunicare ai acestui fenomen. Ne bucurăm că, la fiecare ediție, reușim să adăugăm o componentă nouă, așa cum sunt colecția de picturi și evenimentul „Arta Gustului Responsabil” din acest an, extinzând totodată numărul ambasadorilor anti-risipă. Prin aceste demersuri, investim în crearea unor generații responsabile, conștiente de impactul pozitiv al acțiunilor lor.”, a menționat Cristina Aramă, manager Afaceri Corporative Kaufland Moldova

Despre Banca de Alimente

Banca de Alimente este un mecanism inovator în Moldova, axat pe recuperarea produselor alimentare din lanțul agro-alimentar și redistribuire a acestor în servicii sociale care asistă oamenii afectați de foame. Din luna martie 2022, Banca este membru asociat al Federației Europene a Băncilor de Alimente. Echipa Băncii de Alimente a experimentat mecanismul de recuperare a produselor alimentare în premieră cu Kaufland, ca agent economic. Parcursul a fost analizat constant, documentat și reprezintă un model de bună practică. Alături de demersul de recuperare a alimentelor, Banca sprijină acțiunile de advocacy pentru îmbunătățirea cadrului legal național în vederea prevenirii risipei de alimente, promovează cultura respectului pentru mâncare și solidaritatea socială.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1 540 de magazine în 8 țări, peste 155 000 de angajați și o rețea de 9 magazine în Republica Moldova. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Compania crede în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia. De aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.md.