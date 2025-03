Moldova pentru Educație: Liceul Teoretic „O. Ghibu” din Orhei va avea unul dintre cele mai moderne blocuri alimentare din țară

Liceul Teoretic „O. Ghibu” din Orhei, una dintre viitoarele școli model, este pe cale să devină un exemplu de excelență în infrastructura școlară din Republica Moldova. Datorită sprijinului generos din partea statului și companiei Kaufland Moldova, liceul va beneficia de o cantină complet modernizată. Investiția totală, în valoare de aproape 4 milioane de lei, promite să transforme radical experiența de alimentație a elevilor.

Necesitatea modernizării

În prezent, elevii sunt alimentați exclusiv printr-un serviciu de catering, din cauza lipsei unor facilități adecvate pentru depozitarea și prepararea hranei în conformitate cu standardele moderne. Această situație impunea necesitatea unei intervenții majore. Noul proiect aduce nu doar o reamenajare completă a spațiului, ci și modernizarea infrastructurii esențiale, de la rețelele electrice și sistemul de ventilare până la dotarea cu echipamente de ultimă generație. Obiectivul principal este crearea unui mediu sigur și eficient pentru prepararea hranei, într-un cadru care să corespundă celor mai stricte standarde internaționale de siguranță și igienă.

Modernizarea este în plină desfășurare, cu lucrări ample care se desfășoară la ambele niveluri ale blocului alimentar. Proiectul implică reproiectarea completă a spațiilor existente, modernizarea rețelelor electrice, instalarea unui ascensor dedicat transportului produselor și implementarea unui sistem de ventilare performant. Noul spațiu va fi dotat cu echipamente moderne care vor asigura un proces eficient și igienic de preparare a hranei.

Un proiect de importanță națională

Această transformare nu va aduce beneficii doar din punct de vedere logistic. Elevii vor avea acces la o alimentație sănătoasă și echilibrată, contribuind astfel la îmbunătățirea stării generale de sănătate și a climatului școlar. Proiectul își propune să reducă riscurile de contaminare alimentară și să implementeze soluții eficiente din punct de vedere energetic, promovând utilizarea unor echipamente care reduc risipa alimentară.

Această inițiativă ambițioasă se desfășoară în cadrul Parteneriatului Național Moldova pentru Educație, implementat de Asociația Obștească The Moldova Project, sub patronajul Ministerului Educației și Cercetării și al Președinției Republicii Moldova. Programul are drept scop modernizarea a 35 de instituții din Rețeaua Școlilor Model, contribuind la dezvoltarea unui mediu educațional modern și incluziv, capabil să răspundă nevoilor actuale ale elevilor și cadrelor didactice.

La Liceul Teoretic „O. Ghibu” din orașul Orhei învață 1200 de elevi, iar colectivul didactic este format din 65 de profesori. După finalizarea lucrărilor, cantina liceului va putea să ofere servicii de alimentație pentru aproximativ 900 de elevi. În același timp, sufrageria va păstra un caracter multifuncțional, devenind un spațiu prietenos, ideal pentru socializare și petrecerea timpului liber, în afara orelor de studiu, contribuind astfel la dezvoltarea unei atmosfere de învățare și relaxare.

Finalizarea proiectului este planificată pentru aprilie 2025, moment în care cantina liceului „O. Ghibu” va deveni una dintre cele mai moderne și bine echipate unități de alimentație școlară din țară. Această investiție reprezintă un pas esențial spre îmbunătățirea calității educației și a condițiilor de trai pentru elevi.

* Acest articol este publicat în cadrul unui parteneriat media al ZdG cu Asociația Obștească The Moldova Project