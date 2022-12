Descoperă noile oferte Moldcell potrivite pentru toată familia

Iarna aceasta Moldcell oferă cadouri și îi surprinde pe abonați cu daruri sub pomul de Crăciun, dar și pe cei care au nevoie de ajutor cel mai mult. Descoperă ofertele de iarnă de la Moldcell, fă-ți plinul de cadouri și hai să ne bucurăm #ÎmpreunăDeSărbători.

CADOU la portare

Treci acum la Moldcell și primești până la 3500 lei cadou pentru a cumpăra orice telefon sau gadget. De la iPhone 13 la roboței de aspirare de la Xiaomi, sau folosește reducerea pentru a lua un Samsung Galaxy S22, Xiaomi Redmi 11 Pro, AirPods 3 sau ceas Apple SE. Reducerea se oferă la conectarea Abonamentului Next . Mai mult >>

Într-un nou an cu telefon nou și niciun leu în plus

La procurarea oricărui produs, la Moldcell ai 0% credit, timp de 10 luni. Poți alege smartphone-uri de top, cum ar fi Samsung Galaxy A53 sau A73 cu experiență de vizualizare de excepție, căști fără fir Galaxy Buds 2 Pro, ceasuri inteligente Apple SE 2022 cu senzori puternici de monitorizare a sănătății, gadgeturi, accesorii… și lista continuă. Fără avans, comisioane sau dobândă. Mai mult >>

Prea mult Internet nu există, mai ales de sărbători

Sărbătorile de iarnă își au farmecul său aparte, mai ales când ai mult internet. Moldcell vine cu oferta perfectă. Conectează acum Abonament cu 50% reducere, la doar 95 lei lunar, iar la conectare online primești 50 GB bonus trafic internet pentru rețele sociale. Oferta este disponibilă în magazine sau online, cu livrare rapidă. Mai mult >>

De sărbători, ești în PLUS cu oferta magică la Fibră + TV

Serile în familie sunt mai călduroase cu Internet prin Fibră și televiziune digitală. Prinde cea mai tare ofertă Moldcell PLUS din acest an: Fibră + TV GRATUIT, la pachet cu Abonament NEXT 270 lei. Ai Internet prin fibră de mare viteză cu acoperire în orice colț al casei și televiziune acasă cu cel mai bogat conținut ca să-i împaci pe toți membrii familiei. Pentru conectare, sună 511. Mai mult >>

În decembrie dăruiește copiilor de două ori mai multă magie

Împreună de sărbători putem face mai mult. Pe parcursul lunii decembrie, toți abonații Moldcell, persoane fizice, au posibilitatea să donezi 40 lei. Tot ce trebuie să faci e să expediezi un SMS cu orice text la numărul 4040, iar Moldcell vom dubla suma acumulată. Banii colectați vor fi direcționați către achiziționarea tabletelor cu trafic inclus pentru copiii aflați în grija asistenților parentali și familii social vulnerabile. Credem că toți cei mici trebuie să beneficieze în mod egal de acces la tehnologie pentru a putea să-și îndeplinească visurile și pentru a își urma pasiunile. Mai mult >>

