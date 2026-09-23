Deeptech GigaHack 2026: mentori cu experiență în tehnologie, cercetare și business și challenge-uri adevărate pentru inovatori

Cum transformi o idee tehnologică într-o soluție care poate fi testată, dezvoltată și folosită în lumea reală? La Deeptech GigaHack 2026, participanții vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a lucra în echipe multidisciplinare la provocări propuse de companii și instituții, cu sprijinul unei comunități de 30 mentori cu experiență în dezvoltarea startupurilor, inteligență artificială, sănătate, cercetare și tehnologii avansate.

Cea de-a patra ediție a Deeptech GigaHack va avea loc în perioada 25-27 septembrie 2026, la Tekwill, Chișinău. Evenimentul este organizat de Technovator și oferă participanților oportunitatea de a lucra la soluții tehnologice aplicate, de a primi feedback de la experți și de a-și testa ideile într-un mediu de colaborare și experimentare.

De la inteligență artificială la sănătate și securitate cibernetică

În acest an, Deeptech GigaHack aduce provocări din mai multe domenii ale tehnologiilor avansate. Participanții sunt invitați să exploreze soluții bazate pe inteligență artificială, să dezvolte tehnologii pentru sănătate, să abordeze probleme de securitate cibernetică și să contribuie cu idei pentru agricultură, administrație publică și orașe inteligente.

Inteligență artificială și machine learning: Orange Systems aduce în competiție un challenge dedicat inteligenței artificiale și învățării automate. Participanții vor explora modul în care aceste tehnologii pot fi aplicate pentru a analiza date, automatiza procese și transforma probleme concrete în soluții cu utilitate practică. Participanții vor lucra la soluții bazate pe inteligență artificială și învățare automată, explorând modul în care aceste tehnologii pot fi aplicate pentru a rezolva probleme concrete.

Orange Systems aduce în competiție un challenge dedicat inteligenței artificiale și învățării automate. Participanții vor explora modul în care aceste tehnologii pot fi aplicate pentru a analiza date, automatiza procese și transforma probleme concrete în soluții cu utilitate practică. Participanții vor lucra la soluții bazate pe inteligență artificială și învățare automată, explorând modul în care aceste tehnologii pot fi aplicate pentru a rezolva probleme concrete. HealthTech: cu acest challenge, Medpark invită echipele să exploreze noi aplicații ale tehnologiei în domeniul sănătății. Soluțiile pot viza îmbunătățirea serviciilor medicale, eficientizarea proceselor, utilizarea datelor sau crearea unei experiențe mai bune pentru pacienți. Echipele sunt invitate să exploreze tehnologii care pot contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale, a proceselor din sistemul de sănătate și a experienței pacienților.

cu acest challenge, Medpark invită echipele să exploreze noi aplicații ale tehnologiei în domeniul sănătății. Soluțiile pot viza îmbunătățirea serviciilor medicale, eficientizarea proceselor, utilizarea datelor sau crearea unei experiențe mai bune pentru pacienți. Echipele sunt invitate să exploreze tehnologii care pot contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale, a proceselor din sistemul de sănătate și a experienței pacienților. Cybersecurity: în premieră pentru Republica Moldova, acest challenge este construit în jurul unui scenariu de atac și apărare a unei infrastructuri critice a Republicii Moldova. Participanții vor avea un obiectiv clar: să identifice vulnerabilitățile, să compromită sistemele și să preia controlul asupra infrastructurii din Cyber Range. Echipele vor forma Red Team și vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a-și atinge obiectivul, în timp ce Blue Team, formată din reprezentanți ai instituțiilor statului, va încerca să apere infrastructura. Challenge-ul este propus de SOC.MD, sigURL, Orbility și Nova Lines.

AgriFood: provocarea companiilor BiomentorHub și Profi este dedicată tehnologiilor pentru agricultură și industria alimentară. Echipele vor explora idei care pot contribui la eficientizarea proceselor, utilizarea mai inteligentă a resurselor și dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru sectorul agroalimentar.

provocarea companiilor BiomentorHub și Profi este dedicată tehnologiilor pentru agricultură și industria alimentară. Echipele vor explora idei care pot contribui la eficientizarea proceselor, utilizarea mai inteligentă a resurselor și dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru sectorul agroalimentar. Smart City: provocarea Primăriei Municipiului Chișinău este dedicată dezvoltării orașelor inteligente și soluțiilor pentru mediul urban. Participanții vor putea lucra la idei care răspund unor probleme ale orașelor, de la mobilitate și infrastructură până la utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea vieții urbane.

provocarea Primăriei Municipiului Chișinău este dedicată dezvoltării orașelor inteligente și soluțiilor pentru mediul urban. Participanții vor putea lucra la idei care răspund unor probleme ale orașelor, de la mobilitate și infrastructură până la utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea vieții urbane. GeoTech: provocarea companiei Marcaj este dedicată utilizării tehnologiilor geospațiale și a soluțiilor digitale pentru o agricultură mai inteligentă și mai eficientă. Echipele vor explora modul în care datele geospațiale, imaginile satelitare, senzorii și alte tehnologii pot fi utilizate pentru monitorizarea culturilor, gestionarea resurselor și luarea unor decizii mai bine fundamentate în agricultură.

provocarea companiei Marcaj este dedicată utilizării tehnologiilor geospațiale și a soluțiilor digitale pentru o agricultură mai inteligentă și mai eficientă. Echipele vor explora modul în care datele geospațiale, imaginile satelitare, senzorii și alte tehnologii pot fi utilizate pentru monitorizarea culturilor, gestionarea resurselor și luarea unor decizii mai bine fundamentate în agricultură. Open Challenge: pe lângă aceste direcții, ediția din 2026 include și un Open Challenge, destinat participanților care vor să vină cu propriile idei și soluții tehnologice, indiferent de domeniu. Acesta oferă spațiu pentru proiecte care nu se încadrează într-o temă prestabilită, dar care pot demonstra potențial de inovare și aplicabilitate.

Fiecare challenge oferă un premiu de până la 30.000 de lei, cu excepția challenge-ului Cybersecurity, pentru care premiul este de 90.000 de lei. Echipele selectate vor putea continua dezvoltarea proiectelor într-un program de incubare după eveniment.

30 de mentori, de la dezvoltarea startupurilor la cercetare și tehnologii medicale

Ediția din acest an aduce împreună o echipă de mentori cu experiență în domenii precum inteligența artificială și machine learning, cybersecurity, software engineering, computer vision, AR și spatial computing, data analysis, fintech, deeptech, antreprenoriat și dezvoltarea de produse tehnologice. Experiența lor acoperă atât cercetarea și dezvoltarea tehnologică, cât și transformarea ideilor în produse și soluții aplicate.

Este vorba despre: Daniel-Nicolae Paraschiv, Marius Boian, Daniel Miron, Cristina Stamatin, Adrian Radu, Dmitrii Leliuhin, Eugeniu Mirza, Sergiu Litchin, Oleg Leliuhin, Liviu Maftuleac, Matthias Käch, Vladimir Balaban, Vadim Echim, Alex Culeva, Andrei Erhan, Cristian Cerneanu, Tatiana Chiril, Mihai Dascăl, Andrei Popa, Oxana Paladiciuc, Marcel Varlan, Vlad Glinjan, Dorian Doronceanu, Elena Putina, Ina Podlisnic, Andrian Adam, Phillip Sparks, Eduard Balamatiuc și Iulian Pasatii.

Programul Deeptech GigaHack 2026 este construit în jurul a trei etape: descoperirea challenge-urilor și formarea echipelor, dezvoltarea prototipurilor și prezentarea finală a soluțiilor. Pentru prima dată, hackathonul oferă și posibilitatea participării online, astfel încât inovatorii din afara țării să poată lucra la aceleași challenge-uri alături de echipele din Chișinău.

Pe parcursul celor 48 de ore, mentorii vor lucra alături de echipe, oferindu-le feedback tehnic și de business, ghidând dezvoltarea soluțiilor și ajutând participanții să își testeze și să își îmbunătățească ideile.

Mai multe informații despre challenge-uri, mentori și participare sunt disponibile pe https://gigahack.md/. Deeptech GigaHack 2026 este organizat de Technovator, cu sprijinul EU4Innovation East, un proiect regional finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Guvernul Franței și implementat de Expertise France, Ukraine – Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) și Innovate Moldova Program, finanțat de Suedia și Regatul Unit, precum și al Central European Initiative (CEI), prin intermediul CEI Know-how Exchange Programme 2025, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene.