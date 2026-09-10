Conferința Națională „Cum rezolvăm deficitul forței de muncă în Republica Moldova?” reunește autorități, angajatori și experți pe 1 octombrie, la Chișinău

Clever Recruitment și Secrieru Legal Group organizează, pe 1 octombrie 2026, la MIMI Hotel din Chișinău, conferința națională „Cum rezolvăm deficitul forței de muncă în Republica Moldova?”, un eveniment dedicat uneia dintre cele mai critice provocări cu care se confruntă în prezent mediul de afaceri din țară: lipsa acută de personal.

Deficitul de forță de muncă a devenit o problemă națională: conform ANOFM, cele mai afectate sectoare sunt agricultura, comerțul, industria și serviciile, iar cele mai mari lipsuri de personal se resimt în Chișinău, Bălți și Orhei, deși fenomenul se extinde și în restul țării. Tocmai pentru a aduce împreună perspectivele autorităților, ale angajatorilor și ale experților în domeniu, Clever Recruitment și Secrieru Legal Group au inițiat această conferință, cu scopul de a identifica soluții concrete și aplicabile pentru mediul de afaceri.

Conferința se va desfășura pe parcursul unei singure zile, structurată în două sesiuni tematice principale:

Sesiunea I – Deficitul forței de muncă: provocări și soluții care va aduce în discuție perspectiva instituțiilor statului asupra pieței muncii, cu intervenții din partea reprezentanților Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și ai Inspectoratului General pentru Migrație. Sesiunea se va încheia cu un dialog deschis și o sesiune de întrebări și răspunsuri cu autoritățile prezente.

Sesiunea II – Soluții pentru mediul de afaceri va oferi spațiu prezentărilor și intervențiilor speakerilor și partenerilor conferinței, axate pe soluții practice pe care companiile le pot aplica pentru a atrage, recruta și loializa personal: de la strategii de recrutare și instrumente juridice, până la formare profesională și migrație circulară a forței de muncă.

Evenimentul va debuta la ora 08:30 cu înregistrarea participanților și un moment de networking, iar deschiderea oficială va avea loc la ora 09:00, cu mesaje de bun venit din partea organizatorilor. Conferința se va încheia la ora 13:00, după o sesiune de concluzii în care vor fi sintetizate principalele mesaje ale zilei.

Într-un context în care deficitul de forță de muncă influențează direct competitivitatea companiilor moldovenești, conferința își propune să fie un spațiu de dialog real între sectorul public și cel privat, dincolo de simpla enumerare a problemelor. Participanții vor avea ocazia să afle direct de la reprezentanții instituțiilor statului care sunt instrumentele disponibile: de la programele de recalificare și vouchere finanțate din fonduri publice, până la cadrul legal privind angajarea forței de muncă străine, și să discute despre bunele practici pe care angajatorii le pot implementa pentru a face față provocărilor de pe piața muncii.

Despre organizatori

Clever Recruitment este o companie specializată în servicii de recrutare și consultanță în domeniul resurselor umane, dedicată conectării angajatorilor din Moldova și România cu talentele de care are nevoie mediul de afaceri pentru a se dezvolta.

Secrieru Legal Group oferă servicii de asistență și consultanță juridică personalizată, concentrată pe nevoile mediului de afaceri. Echipa pune la dispoziție soluții integrate pentru extinderea capacității de personal prin recrutare internațională, asigurând deplina conformitate cu normele naționale și europene.

Cei interesați să participe la conferință pot contacta echipa de organizare pentru confirmarea participării și coordonarea aspectelor logistice, la adresa [email protected] sau direct pe doamna Ana Adamciuc, Coordonator Protocol și Evenimente, la numărul +373 68 162 780.