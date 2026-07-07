ANUNȚ DE ACHIZIȚIE | Selectarea unei companii de audit pentru auditarea proiectului „Informed Moldova”

P.P. „Ziarul de Gardă” S.R.L. anunță inițierea procedurii de achiziție pentru selectarea unei companii de audit în vederea auditării proiectului „Informed Moldova”, finanțat de International Media Support – IMS.

1. Informații generale despre proiect

Denumirea proiectului: Informed Moldova

Finanțator: International Media Support – IMS

Implementator: P.P. „Ziarul de Gardă” S.R.L.

Perioada de implementare: 01.06.2025 – 31.05.2027

Durata proiectului: 24 luni

Auditul proiectului va fi efectuat în două etape:

Etapa Perioada auditată Tip audit Etapa I 01.06.2025 – 31.05.2026 Audit intermediar / audit pentru primul an de proiect, termen de realizare 31.07.2026 Etapa II 01.06.2026 – 31.05.2027 Audit final / audit pentru al doilea an de proiect și închiderea proiectului, termen de realizare 31.07.2027

2. Obiectul achiziției

Obiectul achiziției îl constituie prestarea serviciilor de audit financiar și de conformitate pentru proiectul „Informed Moldova”, în conformitate cu cerințele IMS, prevederile contractului de finanțare, bugetul aprobat, rapoartele financiare ale proiectului și legislația aplicabilă.

Compania de audit selectată va verifica dacă rapoartele financiare ale proiectului sunt întocmite corect, dacă cheltuielile sunt eligibile, documentate corespunzător și conforme cu bugetul aprobat, contractul de finanțare și regulile IMS.

3. Cerințe față de compania de audit

Compania de audit trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să fie autorizată pentru desfășurarea activității de audit;

să aibă experiență relevantă în auditarea proiectelor finanțate de donatori internaționali;

să cunoască standardele internaționale de audit aplicabile proiectelor finanțate din granturi;

să aibă capacitatea de a întocmi rapoarte în conformitate cu cerințele IMS;

să nu se afle în conflict de interese cu P.P. „Ziarul de Gardă” S.R.L. sau cu finanțatorul;

să poată prezenta profilul companiei și experiența auditorului/auditorilor implicați.

Conform cerințelor IMS, auditul trebuie efectuat de o companie de audit recunoscută internațional sau aprobată de IMS, iar datele de contact și profilul profesional al auditorului urmează a fi transmise către IMS pentru aprobare, dacă auditorul nu a fost aprobat anterior.

4. Sarcinile auditorului

Compania de audit selectată va avea următoarele sarcini principale:

verificarea rapoartelor financiare ale proiectului pentru perioadele auditate;

verificarea conformității cheltuielilor cu bugetul aprobat și cu regulile IMS;

verificarea documentelor justificative aferente cheltuielilor raportate;

verificarea respectării legislației fiscale, inclusiv privind impozitele salariale și contribuțiile sociale;

verificarea costurilor salariale, contractelor de muncă, pontajelor și documentelor aferente;

verificarea soldului fondurilor neutilizate și, la auditul final, confirmarea sumei care urmează a fi restituită IMS, dacă este cazul;

verificarea respectării procedurilor de achiziție;

verificarea tratamentului diferențelor de curs valutar, dacă este aplicabil;

evaluarea controalelor interne relevante pentru managementul financiar al proiectului;

formularea constatărilor și recomandărilor, dacă sunt identificate deficiențe.

IMS solicită, inclusiv, verificări privind comparabilitatea raportului financiar cu ultimul buget aprobat, prezentarea rezultatelor financiare pe linii bugetare, soldurile fondurilor, diferențele de curs valutar, documentarea costurilor salariale, respectarea legislației fiscale și confirmarea fondurilor neutilizate.

5. Rapoarte solicitate

Pentru fiecare etapă de audit, compania selectată va prezenta următoarele livrabile:

Raportul auditorului independent, întocmit conform standardelor ISA 800/805; Raport privind procedurile agreate, conform ISRS 4400; Management Letter, cu constatări, riscuri, deficiențe și recomandări, dacă este cazul; Confirmarea/mențiunea că nu au fost identificate constatări, dacă auditorul nu identifică deficiențe relevante; Alte documente solicitate conform pachetului de audit IMS.

6. Conținutul ofertei

Oferta transmisă de compania de audit va include:

scrisoarea de intenție / oferta tehnică;

profilul companiei de audit;

experiența relevantă în auditarea proiectelor finanțate de donatori internaționali;

informații despre auditorul/auditorii responsabili de misiune;

metodologia propusă pentru efectuarea auditului;

calendarul estimativ pentru fiecare etapă de audit;

oferta financiară, indicând separat costul pentru: auditul pentru primul an de proiect; auditul final; costul total pentru ambele etape;

termenii de plată;

declarație privind lipsa conflictului de interese.

7. Ofertele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu Pondere orientativă Experiența companiei în auditarea proiectelor finanțate de donatori internaționali 25% Calificarea și experiența auditorului/auditorilor implicați 25% Oferta financiară 25% Termenele de realizare și disponibilitatea echipei 25%

P.P. „Ziarul de Gardă” S.R.L. își rezervă dreptul de a solicita clarificări suplimentare ofertanților și de a selecta oferta care corespunde cel mai bine cerințelor tehnice și financiare ale proiectului.

8. Termenul și modalitatea de depunere a ofertelor

Ofertele vor fi transmise în format electronic la adresa: [email protected] cu subiectul:

Ofertă audit proiect Informed Moldova – IMS

Termen-limită pentru depunerea ofertelor: 13 iulie 2026, ora 18.00.

9. Pentru informații suplimentare, ofertanții pot contacta:

Aliona Cenușă

Manager financiar

P.P. „Ziarul de Gardă” S.R.L.

E-mail: [email protected]

Telefon: +373 689 589 85

10. Mențiuni finale

Compania de audit selectată va fi supusă aprobării de către IMS, în conformitate cu cerințele finanțatorului. Contractarea serviciilor de audit va avea loc doar după finalizarea procedurii de selecție și confirmarea eligibilității auditorului.