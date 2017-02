Reacția lui Candu la inițiativa lui Dodon de a modifica Constituția

Andri­an Can­du, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, a venit cu o reac­ție la ini­ția­ti­va lui Igor Dodon, pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, de a modi­fi­ca Con­sti­tu­ția.

„Într-o demo­cra­ție par­la­men­ta­ră un pre­șe­din­te res­pon­sa­bil nu îna­in­tea­ză ulti­ma­tu­mu­ri Par­la­men­tu­lui. Pre­șe­din­te­le Dodon, însă, în dorin­ța de a supu­ne Par­la­men­tul, are fal­sa sen­za­ție că aș fi poș­ta­șul care duce scri­so­ri depu­ta­ți­lor. Îl invit pe pre­șe­din­te să se adre­se­ze direct depu­ta­ți­lor, or moda­li­ta­tea de comu­ni­ca­re insti­tu­țio­na­lă cu frac­țiu­ni­le îi este fami­li­a­ră. Văd că dân­sul insis­tă asu­pra anga­ja­men­te­lor năs­truș­ni­ce asu­ma­te cu ardoa­re, inclu­siv anu­la­rea Acor­dul de Aso­ci­e­re, însă ini­ti­a­ti­va sa nu are nicio per­spec­ti­vă. În opi­nia mea, este doar încă o încer­ca­re poli­ti­că de a ieși în evi­den­ță. Aștept să văd cine vor fi sem­na­ta­rii ini­ția­ti­vei, prin care pre­șe­din­te­le Dodon vrea să trans­for­me Par­la­men­tul într-o ane­xă a Pre­șe­din­ți­ei”, a decla­rat Can­du.