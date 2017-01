Un activist împotriva unui procuror

Un inci­dent în care acti­vis­tul Ale­xei Dimi­trov a recla­mat fap­tul că a fost lovit cu pum­nul de către pro­cu­ro­rul Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău, Ion Dul­ghe­ru, s-a ter­mi­nat, într-o pri­mă fază, cu apli­ca­rea unei amen­zi în valoa­re de 1200 de lei pe nume­le acti­vis­tu­lui, după ce poli­ţi­ş­tii au con­sta­tat că aces­ta l-ar fi înju­rat pe acu­za­to­rul de stat şi i-ar fi lovit maşi­na cu picio­rul, cauzându-i dau­ne. Cazul nu este însă la final. Plân­ge­rea depu­să de Dimi­trov pe nume­le pro­cu­ro­ru­lui a fost redi­re­cţio­na­tă de poli­ţie pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, iar Inspe­cţia Pro­cu­ro­ri­lor a ini­ţi­at o anche­tă para­le­lă, pen­tru a exa­mi­na fap­te­le lui Dul­ghe­ru.

Ion Dul­ghe­ru, un fost pre­ten­dent la şefia Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie, care a deţi­nut, până la 1 ianu­a­rie 2016, fun­cţia de adjunct al pro­cu­ro­ru­lui Cen­tru, Chi­şi­nău, a fost fil­mat de acti­vis­tul Ale­xei Dimi­trov în timp ce mer­gea cu maşi­na pe tro­tu­a­rul din apro­pi­e­rea insti­tu­ţi­ei în care acti­va. După ce Dimi­trov i-a reproşat acest fapt, pro­cu­ro­rul, ner­vos, l-ar fi lovit, aşa cum se obser­vă din ima­gi­ni­le video sur­prin­se de acti­vist şi pos­ta­te onli­ne, după care a ple­cat. Inci­den­tul a avut loc vine­ri, 30 decem­brie 2016.

Un incident cu două versiuni

„Ime­di­at, am depus plân­ge­re la poli­ţie. Mi-a apli­cat în par­tea dreap­tă a feţei o lovi­tu­ră cu pum­nul, des­tul de neplă­cu­tă. N-am fost la medic. Era sfârşit de zi, vine­ri, iar sâm­bă­tă şi dumi­ni­că au fost săr­bă­to­ri. A fost o sta­re neplă­cu­tă, dar con­tea­ză aspec­tul moral, total depla­sat. El a mers pe tro­tu­ar. Eu i-am bătut cu dege­te­le în geam, fiind­că alt­fel nu-i posi­bil de atras atenţia. El s-a simţit tare lezat. El mer­gea pe tro­tu­ar. Din întâm­pla­re am aflat că e pro­cu­ror, după ce am intro­dus pe goo­gle nume­re­le de înma­tri­cu­la­re ale maşi­nii şi am dat chiar de câte­va arti­co­le din ZdG… După ce m-a lovit, a ple­cat”, a poves­tit Ale­xei Dimi­trov pen­tru ZdG.

Pro­cu­ro­rul Ion Dul­ghe­ru are, însă, altă ipo­te­ză a celor întâm­pla­te. Acu­za­to­rul de stat susţi­ne că nu l-a lovit pe acti­vist, pre­ci­zând că el nu poa­te lovi cu mâna dreap­tă, fiind, de fapt, stân­ga­ci. Dul­ghe­ru anu­nţa că a depus şi el o plân­ge­re la poli­ţie, reclamând că Dimi­trov l-ar fi numit cu cuvin­te necen­zu­ra­te, deteriorându-i auto­mo­bi­lul, în urma lovi­tu­rii cu picio­rul. Pro­cu­ro­rul mai spu­ne că a fost vic­ti­ma unei pro­vo­că­ri, iar ima­gi­ni­le video apă­ru­te în spa­ţi­ul public ar fi fost monta­te. „Sunt stân­ga­ci, cu dreap­ta nu pot lovi, de fapt. Dacă loveam cu stân­ga, momen­tul tre­bu­ia să fie fil­mat, după pozi­ţia came­rei şi a cor­pu­lui meu. A fost totul regi­zat. El şi-a conec­tat came­ra şi a pro­vo­cat aces­te acţiu­ni”, afir­mă aces­ta.

Amendă pentru activist. Ce se va întâmpla cu procurorul?

Pen­tru marţi, 10 ianu­a­rie 2016, acti­vis­tul Ale­xei Dimi­trov a fost citat la poli­ţie. Ulte­ri­or, în urma plân­ge­rii pro­cu­ro­ru­lui Dul­ghe­ru, i-au fost apli­ca­te două amen­zi con­tra­venţio­na­le în mări­me de câte 600 lei fie­ca­re. În cadrul audi­e­rii la poli­ţie, Dimi­trov a soli­ci­tat să fie făcu­tă repe­tat cer­ce­ta­rea maşi­nii pro­cu­ro­ru­lui, să fie audi­at un mar­tor şi să-i fie ofe­rit un avo­cat. Toa­te demer­su­ri­le sale au fost res­pin­se. Tot­o­da­tă, plân­ge­rea lui Dimi­trov pe fap­tul agre­să­rii sale de către pro­cu­ro­rul Dul­ghe­ru a fost redi­re­cţio­na­tă de poli­ţie pro­cu­ro­ru­lui gene­ral al R. Mol­do­va, Edu­ard Haru­n­jen. Ante­ri­or, Vic­tor Aba­bii, şeful Inspe­cţi­ei Pro­cu­ro­ri­lor, anu­nţa că aceas­ta s-a auto­se­si­zat şi va inves­ti­ga cir­cum­stanţe­le în care a avut loc inci­den­tul. Rezul­ta­te­le anche­tei nu sunt încă fina­li­za­te, dar, s-ar putea ca, în teme­iul deci­zi­ei poli­ţi­ei de a-l pedep­si pe Dimi­trov, pro­cu­ro­rul Ion Dul­ghe­ru să sca­pe de ori­ce pedeap­să.

Pro­cu­ro­rul Ion Dul­ghe­ru a ajuns în atenţia ZdG în decem­brie 2014, atun­ci când rela­tam că fir­ma fami­li­ei sale, „Sky Home Lux”, fon­da­tă în iunie 2014 de Vasi­le Dul­ghe­ru (97,89%), tatăl pro­cu­ro­ru­lui, şi Gali­na Bogdan (2,1%), soa­cra aces­tu­ia, pen­sio­na­ră, fos­tă asis­ten­tă medi­ca­lă la Tele­neş­ti, ridi­că un bloc de locu­it cu 11 eta­je pe str. Con­stan­tin Vâr­nav din Chi­şi­nău. Acum, în ianu­a­rie 2017, blo­cul este aproa­pe fina­li­zat, mun­ci­to­rii lucrând la fini­sa­rea faţa­dei şi a par­te­ru­lui. În curând, blo­cul urmea­ză să fie dat în exploa­ta­re. Apar­ta­men­te­le s-au vân­dut în spe­cial prin inter­me­di­ul unei fir­me imo­bi­li­a­re, preţul unui metru pătrat fiind de cir­ca 600 de euro. Date­le de pe pano­ul infor­ma­tiv ampla­sat lân­gă şan­ti­er ara­tă că edi­fi­ca­rea blo­cu­lui a înce­put în octom­brie 2014 şi urma a fi înche­ia­tă în decem­brie 2016. „Afa­ce­ri­le sunt ale părinţi­lor, care au lucrat o via­ţă. Mama mea a lucrat 20 de ani în Ita­lia. Pot să facă şi ei ceva cu banii ăştia sau tre­bu­ie să mă între­be pe mine?”, ne zicea, în 2014, pro­cu­ro­rul Dul­ghe­ru, la subiec­tul blo­cu­lui ridi­cat de fir­ma fami­li­ei sale.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul Civil Rights Defenders şi National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.