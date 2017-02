(doc) Cum funcţionează camerele video de pe străzile din Chişinău

În 2016, în buge­tul de stat au fost vira­te 6,5 mili­oa­ne de lei din înca­să­ri­le amen­zi­lor ruti­e­re pro­ve­ni­te de pe urma pro­be­lor acu­mu­la­te de came­re­le video ampla­sa­te în raza mun. Chi­şi­nău. Suma este cu aproa­pe 10 mili­oa­ne de lei mai mică decât veni­tu­ri­le acu­mu­la­te din aceas­tă sur­să în 2015, când în buget au ajuns 16,2 mili­oa­ne de lei. Aproa­pe jumă­ta­te din cele 6,5 mili­oa­ne de lei pen­tru 2016 au fost chel­tu­i­te pen­tru întreţi­ne­rea sis­te­mu­lui, care, în Chi­şi­nău, este fun­cţio­nal în pro­porţie de cir­ca 90%, susţi­ne Ser­vi­ci­ul Teh­no­lo­gii Infor­ma­ţio­na­le al Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne. În rai­oa­ne, aşa cum ZdG anu­nţa ante­ri­or, came­re­le nu sunt fun­cţio­na­le de mai bine de un an, pro­iec­tul fiind ucis de inte­re­se.

În baza unui acord de asis­tenţă sem­nat cu Repu­bli­ca Popu­la­ră Chi­ne­ză în pro­iec­tul pri­vind echi­pa­men­tul pen­tru moni­to­ri­za­rea şi con­tro­lul tra­fi­cu­lui ruti­er în mun. Chi­şi­nău, sem­nat la 25 mai 2011, Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne (MAI) a imple­men­tat sis­te­mul auto­ma­ti­zat de supra­ve­ghe­re a cir­cu­la­ţi­ei ruti­e­re, care inclu­dea, la eta­pa ini­ţi­a­lă, 126 de came­re de supra­ve­ghe­re video, 145 de came­re foto şi 29 de came­re video pano­ra­mi­ce, care asi­gu­rau moni­to­ri­za­rea tra­fi­cu­lui ruti­er pe 126 de dire­cţii de depla­sa­re în 41 de zone de supra­ve­ghe­re (33 de inter­se­cţii şi 8 tron­soa­ne de drum) din raza mun. Chi­şi­nău. În acest sens, chi­ne­zii au ofe­rit R. Mol­do­va un grant de aproa­pe 5 mili­oa­ne USD.

În urmă cu o lună, ZdG a scris că sis­te­mul video de moni­to­ri­za­re a tra­fi­cu­lui imple­men­tat în rai­oa­ne este nefun­cţio­nal de mai bine de un an. În Chi­şi­nău, deşi nu fun­cţio­nea­ză la capa­ci­ta­te maxi­mă, sis­te­mul încă înre­gis­trea­ză încăl­că­ri­le şofe­ri­lor comi­se în tra­fic. Totu­şi, numă­rul încăl­că­ri­lor, dar şi suma de bani cu care s-a îmbo­gă­ţit buge­tul de stat, s-au redus în ulti­mul an. „Ţinând cont de exploa­ta­rea în con­di­ţii de mediu nefa­vo­ra­bi­le, echi­pa­men­te­le sis­te­mu­lui, de rând cu uzu­ra nor­ma­lă, sunt expu­se dife­ri­tor fac­to­ri natu­ra­li care le afec­tea­ză fun­cţio­na­li­ta­tea, fiind nece­sa­ră peri­o­dic repa­ra­ţia sau înlo­cu­i­rea aces­to­ra. Adi­ţio­nal, urma­re a lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re rea­li­za­te în cadrul Pro­iec­tu­lui „Chi­şi­nău, Dru­mu­ri Urba­ne”, imple­men­tat de Pri­mă­ria Chi­şi­nău la inter­se­cţi­i­le bd. Negru­z­zi – bd. Iurie Gaga­rin – str. Albi­şoa­ra – bd. D. Can­te­mir (sens gira­to­riu), pre­cum şi bd. Şte­fan cel Mare – bd. Negru­z­zi – str. Ciu­flea, au fost afec­ta­te comu­ni­ca­ţi­i­le elec­tri­ce şi de trans­port ale echi­pa­men­te­lor de moni­to­ri­za­re, fiind ast­fel între­rup­tă fun­cţio­na­rea aces­to­ra. Actu­al­men­te se între­prind măsu­ri în vede­rea res­ta­bi­li­rii infras­truc­tu­rii defec­ta­te”, anu­nţă Ser­vi­ci­ul Teh­no­lo­gii Infor­ma­ţio­na­le (STI) al MAI.

Insti­tu­ţia mai anu­nţă că, la momen­tul actu­al, sunt fun­cţio­na­le echi­pa­men­te­le de supra­ve­ghe­re din 113 din cele 126 de inter­se­cţii de depla­sa­re supu­se moni­to­ri­ză­rii, adi­că 89,7% din numă­rul total. „Pe par­cur­sul anu­lui 2015, în baza pro­be­lor (ima­gi­ni foto/video) acu­mu­la­te cu uti­li­za­rea Sis­te­mu­lui auto­ma­ti­zat de supra­ve­ghe­re a cir­cu­la­ţi­ei ruti­e­re din mun. Chi­şi­nău, de către agenţii con­sta­ta­to­ri au fost apli­ca­te pen­tru con­tra­venţi­i­le din dome­ni­ul cir­cu­la­ţi­ei ruti­e­re 75.179 de san­cţiu­ni, inclu­siv cu apli­ca­rea punc­te­lor de pena­li­za­re. În 2016 au fost apli­ca­te 29.455 de san­cţiu­ni”, pre­ci­zea­ză STI, într-un răs­puns la o soli­ci­ta­re a ZdG. Con­co­mi­tent cu numă­rul încăl­că­ri­lor depis­ta­te s-au redus şi înca­să­ri­le la buget. Ast­fel, dacă pe par­cur­sul anu­lui 2015 în buge­tul de stat au fost înca­sa­te amen­zi în sumă de 16,234 mili­oa­ne de lei, iar în 2016 suma a ajuns la doar 6,59 de mili­oa­ne de lei, fiind prac­tic cu 10 mili­oa­ne mai mică decât în anul pre­ce­dent.



O par­te din cele 6,5 mili­oa­ne de lei înca­sa­ţi din amen­zi au fost însă chel­tui­ţi pen­tru întreţi­ne­rea sis­te­mu­lui video de moni­to­ri­za­re a tra­fi­cu­lui. STI anu­nţă că în 2016 pen­tru întreţi­ne­re s-au chel­tu­it apro­xi­ma­tiv 2,654 mili­oa­ne de lei. Din­tre aceş­tia, 304 mii de lei au mers pen­tru achi­ta­rea ener­gi­ei elec­tri­ce, 709,7 mii de lei pen­tru ser­vi­cii de colo­ca­re a echi­pa­men­te­lor în Cen­trul de date al Între­prin­de­rii de Stat „Cen­trul de Tele­co­mu­ni­ca­ţii Spe­ci­a­le” (CTS), 737,1 mii de lei pen­tru ser­vi­cii de trans­port date prin inter­me­di­ul Sis­te­mu­lui de Tele­co­mu­ni­ca­ţii al auto­ri­tă­ţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce, iar alţi 903,1 mii de lei pen­tru ser­vi­cii de men­te­nanţă a sis­te­mu­lui şi a infras­truc­tu­rii dis­tri­bu­i­te. Ser­vi­ci­i­le de men­te­nanţă, anu­nţă STI, au fost achi­zi­ţio­na­te doar în 2016, fiind înche­iat, la fel, un con­tract cu CTS la 31 octom­brie 2016, insti­tu­ţie la care a acti­vat ante­ri­or Andri­an Şova, actu­a­lul şef al STI.

În 2014 s-au achi­tat şi 340 mii de lei pen­tru fir­ma SC „Ros­soft” SRL, „în sco­pul auto­ma­ti­ză­rii pro­ce­su­lui de exa­mi­na­re a unui număr con­si­de­ra­bil de pro­be înre­gis­tra­te în sis­te­mul auto­ma­ti­zat de supra­ve­ghe­re a cir­cu­la­ţi­ei ruti­e­re din raza mun. Chi­şi­nău, pre­cum şi în sco­pul inte­gră­rii dife­ri­tor echi­pa­men­te de moni­to­ri­za­re a tra­fi­cu­lui ruti­er fur­ni­za­te pe pia­ţă de dife­ri­ţi pro­du­că­to­ri”. SRL-ul a fost desem­nat câş­ti­gă­tor al unei lici­ta­ţii pen­tru achi­zi­ţio­na­rea ser­vi­ci­i­lor de ela­bo­ra­re a pro­du­su­lui de pro­gram a sis­te­mu­lui auto­ma­ti­zat de supra­ve­ghe­re a cir­cu­la­ţi­ei ruti­e­re „con­tro­lul tra­fi­cu­lui”. Fir­ma este pro­pri­e­ta­tea lui Roti­slav Rota­ru, care este cum­na­tul lui Dan Chi­ri­ţa, fos­tul şef al STI. Soli­ci­tat de ZdG, Chi­ri­ţa, care acti­vea­ză astăzi în Kîr­gî­zs­tan, fiind impli­cat într-un pro­iect simi­lar cu cel imple­men­tat în Chi­şi­nău, ne-a decla­rat că a infor­mat în scris minis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne „des­pre even­tu­a­lul con­flict de inte­re­se care l-aş fi admis dacă voi sem­na con­trac­tul de achi­zi­ţio­na­re a ser­vi­ci­i­lor cu între­prin­de­rea menţio­na­tă, tot­o­da­tă soli­ci­tând iden­ti­fi­ca­rea unei opţiu­ni pri­vind depă­şi­rea aces­tei situ­a­ţii şi nead­mi­te­rii con­flic­tu­lui de inte­re­se. La fel, comu­nic că eu nu am par­ti­ci­pat în gru­pu­ri­le de lucru pen­tru achi­zi­ţii ale MAI, prin urma­re câş­ti­gă­to­rii lici­ta­ţi­i­lor fiind aleşi de o comi­sie spe­cia­lă din care eu nu făceam par­te. Supli­men­tar, pot să vă spun că s-a expus şi Comi­sia Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te, dar nu găsit încăl­că­ri şi eu am pro­ce­dat con­form legi­sla­ţi­ei”, susţi­ne Chi­ri­ţa.

Andri­an Şova, şeful STI, con­si­de­ră că numă­rul con­tra­venţi­i­lor înre­gis­tra­te de came­re­le video a scă­zut în ulti­mul an, cel mai pro­ba­bil, fiind­că şofe­rii au deve­nit mai dis­ci­pli­na­ţi în pre­a­j­ma came­re­lor din tra­fic, pen­tru că, în 2016, aceş­tia au ajuns să cunoas­că locul ampla­să­rii came­re­lor. „Tot­o­da­tă, în 2016, pe alo­cu­ri, au mai avut loc lucră­ri de repa­ra­ţie a caro­sa­bi­lu­lui. În mul­te cazu­ri, era afec­tat mar­ca­jul ruti­er, iar dacă el lip­seş­te, vă daţi sea­ma că nu poa­te fi con­sta­ta­tă con­tra­venţia. În alte cazu­ri, dacă se făceau niş­te lucră­ri mai com­ple­xe, putea fi chiar între­rup­tă fun­cţio­na­li­ta­tea. Tot­o­da­tă, echi­pa­men­te­le astea sunt niş­te uti­la­je teh­ni­ce şi se mai defec­tea­ză. Noi încer­căm să facem faţă…”, pre­ci­zea­ză Şova. Aces­ta susţi­ne că e doar o coin­ci­denţă că CTS, insti­tu­ţie la care a acti­vat ante­ri­or, a câş­ti­gat lici­ta­ţi­i­le recen­te orga­ni­za­te de STI.

„Con­di­ţi­i­le de efec­tu­a­te a lucră­ri­lor de pro­fi­la­xie au fost publi­ce. E mai mult o coin­ci­denţă că eu am fost la CTS, iar acum ei au câş­ti­gat lici­ta­ţii. Nu are nicio legă­tu­ră una cu alta. Acti­vi­ta­tea mea în CTS este una isto­ri­că şi acum am alte atri­bu­ţii, alte res­pon­sa­bi­li­tă­ţi şi caut curat doar inte­re­se­le MAI. Dar, nici nu cred că e un minus, CTS fiind o între­prin­de­re de stat”, pre­ci­zea­ză aces­ta.