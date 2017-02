Democraţia nu este doar privilegiul celor aleşi

Cei mai activi cetăţeni moldoveni din toate colţurile lumii se întâlnesc, pe 18 — 19 martie, la Veneţia, în cadrul Offline-ului „Adoptă un Vot”

Ora­şul Veneţia va deve­ni gaz­da eve­ni­men­tu­lui Offli­ne „Adop­tă un Vot”, care îi va adu­ce în ace­la­şi loc pe cei mai acti­vi cetă­ţe­ni mol­do­ve­ni din dias­po­ră, dar şi de aca­să.

Ini­ţi­a­ti­va a apă­rut în cadrul gru­pu­lui „Adop­tă un Vot”, care numă­ră aproa­pe 100 de mii de mem­bri şi care a ofe­rit plat­for­ma ce a mobi­li­zat zeci de mii de ale­gă­to­ri să iasă la vot în turul II al ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le de anul tre­cut.

Sori­na Macri­ni­ci, mem­bră a echi­pei de orga­ni­za­re, a ofe­rit mai mul­te deta­lii des­pre eve­ni­ment în cadrul unui inter­viu soli­ci­tat de ZdG.

— De ce este importantă acum vocea diasporei şi ce aşteptări aveţi de la această reuniune?

— La ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le din toam­na anu­lui 2016, dias­po­ra a ară­tat că este o forţă. Numă­rul de cetă­ţe­ni care a votat pes­te hota­re s-a dub­lat în urma unei mobi­li­ză­ri masi­ve. Aceas­ta s-a dato­rat inclu­siv plat­for­mei de comu­ni­ca­re ofe­ri­te de gru­pul „Adop­tă un Vot”, de pe FB. Oame­nii au depus un efort enorm pen­tru a ajun­ge la secţi­i­le de vota­re de pes­te hota­re şi prin aceas­ta au ară­tat că pen­tru ei soar­ta ţării con­tea­ză. Aceas­tă mobi­li­za­re nu este doar poli­ti­că, dias­po­ra s-a mobi­li­zat şi a rea­li­zat mai mul­te pro­iec­te soci­a­le pe par­cur­sul mai mul­tor ani. Evi­dent, în dias­po­ră exis­tă un potenţi­al încă neva­lo­ri­fi­cat. Gru­pul „Adop­tă un Vot” poa­te deve­ni o plat­for­mă de comu­ni­ca­re şi de con­e­xiu­ne între dife­ri­te ini­ţi­a­ti­ve veni­te atât de pes­te hota­re, cât şi din inte­ri­or.

Ar fi fost păcat ca mobi­li­za­rea masi­vă a cetă­ţe­ni­lor R. Mol­do­va să se risi­peas­că după ale­ge­ri. Împre­u­nă sun­tem o forţă şi putem schim­ba mul­te lucru­ri în bine aca­să. De ace­ea ne-am gân­dit să orga­ni­zăm o întâl­ni­re, să ne cunoa­ş­tem per­so­nal, să dis­cu­tăm cele mai arză­toa­re subiec­te care afec­tea­ză Mol­do­va, să găsim împre­u­nă căi de impli­ca­re pen­tru bine­le ţării şi al cetă­ţe­ni­lor. Ast­fel, am ajuns să orga­ni­zăm acest Offli­ne „Adop­tă un Vot”, care va avea loc la 18-19 mar­tie 2017 în Veneţia, Ita­lia. Este un eve­ni­ment la care sunt aştep­ta­ţi toţi cetă­ţe­nii R. Mol­do­va căro­ra le pasă de ţară, indi­fe­rent dacă sunt din dias­po­ră sau de aca­să.

— Grupul „Adoptă un Vot” a susţinut-o pe Maia Sandu în al doilea tur de scrutin la alegerile prezidenţiale din toamna anului 2016. Acest Offline va susţine vreun partid sau vreun politician?

— Offline-ul „Adop­tă un Vot” este rezul­ta­tul unei ini­ţi­a­ti­ve civi­ce şi nu are sco­pul de a susţi­ne vre­un par­tid poli­tic sau vre­un poli­ti­ci­an. Va fi o întâl­ni­re apar­ti­ni­că, orga­ni­za­tă de cetă­ţe­ni pen­tru inte­re­se­le cetă­ţe­ni­lor şi ale ţării. Schim­ba­rea pe care ne-o dorim nu este în favoa­rea unor par­ti­de, ci pen­tru noi şi pen­tru R. Mol­do­va. Am făcut şi o decla­ra­ţie, prin care am cerut lide­ri­lor par­ti­de­lor poli­ti­ce, persoanelor-cheie din par­ti­de­le poli­ti­ce, per­soa­ne­lor afi­li­a­te par­ti­de­lor poli­ti­ce, per­soa­ne­lor care fac pro­pa­gan­dă poli­ti­că, pre­cum şi fun­cţio­na­ri­lor publi­ci şi per­soa­ne­lor cu fun­cţii de dem­ni­ta­te publi­că să nu se înre­gis­tre­ze şi să nu par­ti­ci­pe la eve­ni­ment.

— Care sunt cele mai importante subiecte de pe agenda evenimentului?

— Agen­da a fost ela­bo­ra­tă în urma unui son­daj la care au răs­puns mem­brii gru­pu­lui „Adop­tă un Vot”. Am cerut opi­nia oame­ni­lor des­pre subiec­te­le pe care le con­si­de­ră impor­tan­te. Chiar de la înce­put era clar că pro­ble­me sunt foar­te mul­te, dar nu le putem abor­da pe toa­te într-un sin­gur eve­ni­ment şi că ne vom con­cen­tra doar pe cele mai strin­gen­te. Indi­fe­rent de subiec­te­le pe care le vom dis­cu­ta, mobi­li­za­rea cetă­ţe­ni­lor şi moda­li­tă­ţi­le de rea­cţie la diver­se ini­ţi­a­ti­ve şi pro­iec­te vor tre­ce ca un fir roşu la ori­ce dis­cu­ţie şi subiect pe care îl vom dez­ba­te. Sco­pul eve­ni­men­tu­lui este de infor­ma­re şi de con­e­xiu­ne între noi, de con­so­li­da­re a forţei şi posi­bi­li­tă­ţi­lor noas­tre de a rea­cţio­na la ini­ţi­a­ti­ve­le anti­de­mo­cra­ti­ce din R. Mol­do­va.

Vom dis­cu­ta des­pre ale­ge­ri, cum au fost orga­ni­za­te, care au fost cau­ze­le încăl­că­rii masi­ve a drep­tu­lui la vot în dias­po­ră, cum să învă­ţăm din pro­pri­i­le greşe­li şi să facem aşa ca aces­tea să nu se mai repe­te. Alte subiec­te se refe­ră la oport­u­ni­tă­ţi­le de rea­li­za­re a pro­iec­te­lor eco­no­mi­ce, soci­a­le, cari­ta­bi­le şi edu­ca­ţio­na­le. Dorim să iden­ti­fi­căm şi să susţi­nem pro­iec­te­le soci­a­le şi de cari­ta­te ini­ţi­a­te de dias­po­ră, să găsim moda­li­tă­ţi de cana­li­za­re a eco­no­mi­i­lor emi­granţi­lor în pro­iec­te socio-economice prin meto­de colec­ti­ve de colec­ta­re a fon­du­ri­lor, să pro­mo­văm şi să valo­ri­fi­căm ini­ţi­a­ti­ve­le edu­ca­ţio­na­le, să iden­ti­fi­căm per­soa­ne şi orga­ni­za­ţii care pot con­tri­bui la rea­li­za­rea aces­tor ini­ţi­a­ti­ve. Un alt set de subiec­te se refe­ră la pro­ble­me­le economico-juridice în dias­po­ră, cum ar fi iden­ti­fi­ca­rea resur­se­lor infor­ma­ţio­na­le pe ţări, per­fec­ta­rea pen­si­i­lor pen­tru per­soa­ne­le din dias­po­ră, meto­de­le alter­na­ti­ve de a bene­fi­cia de pen­sii pri­va­te, per­fec­ta­rea per­mi­se­lor de con­du­ce­re, per­mi­se­lor de şede­re, recu­noa­ş­te­rea diplo­me­lor de stu­dii, şoma­jul, drep­tul la mun­că, înre­gis­tra­rea fir­me­lor, aso­ci­a­ţi­i­lor etc.

Toa­te subiec­te­le pot fi actu­a­li­za­te până la eve­ni­ment. De exem­plu, urmă­rim cu atenţie hărţu­i­rea pre­sei din R. Mol­do­va şi ne pro­pu­nem să dis­cu­tăm acest subiect, pen­tru că e impor­tant să avem o pre­să inde­pen­den­tă, puter­ni­că. Ori­ce regim dic­ta­to­ri­al înce­pe cu ani­hi­la­rea pre­sei inde­pen­den­te. Încu­ra­jăm jur­na­li­ş­tii să vină la eve­ni­ment şi împre­u­nă să cău­tăm solu­ţii pen­tru impli­ca­rea cetă­ţe­ni­lor în solu­ţio­na­rea pro­ble­me­lor cu care se con­frun­tă mass-media.

Pre­ci­zez că for­ma­tul eve­ni­men­tu­lui va fi dife­rit de cele cu care sun­tem obi­ş­nui­ţi. Prin­tre par­ti­ci­panţi vor fi expe­rţi şi cei care vor con­tri­bui la pre­zen­ta­rea subiec­te­lor şi cău­ta­rea solu­ţi­i­lor. Lucrul asu­pra subiec­te­lor va înce­pe ime­di­at după înre­gis­tra­rea par­ti­ci­panţi­lor, pe 9 febru­a­rie. Vom con­tac­ta par­ti­ci­panţii şi îi vom repar­ti­za în gru­pu­ri de lucru. În aces­te gru­pu­ri vom şi înce­pe dez­ba­te­rea subiec­te­lor, ast­fel încât la eve­ni­ment să venim cu pla­nu­ri de acţiu­ni con­cre­te. Nu vrem dis­cu­ţii gene­ra­le. Tre­bu­ie să fie clar că soar­ta ţării nu depin­de doar de expe­rţi, ci de fie­ca­re în par­te, fie­ca­re poa­te con­tri­bui şi fie­ca­re din­tre noi este impor­tant.

— Cine face parte din echipa care organizează Offline-ul „Adoptă un Vot”?

— În orga­ni­za­rea eve­ni­men­tu­lui sunt impli­ca­te mul­te per­soa­ne. Toţi sunt volun­ta­ri. Am între­bat mem­brii gru­pu­lui „Adop­tă un Vot” cine vrea să facă volun­ta­ri­at. S-a găsit mul­tă lume inte­re­sa­tă, iar acest fapt ara­tă că oame­nii sunt gata să-şi dedi­ce tim­pul şi resur­se­le per­so­na­le pen­tru edi­fi­ca­rea unei Mol­do­ve mai bune. Momen­tan, sunt impli­ca­te pes­te 30 de per­soa­ne din ţară şi de pes­te hota­re. Ne-am repar­ti­zat în 3 gru­pu­ri: logis­ti­că şi finanţe, agen­dă, PR şi IT. Pro­ce­sul de orga­ni­za­re a eve­ni­men­tu­lui este foar­te demo­cra­tic. Deşi ia mult timp, meri­tă efor­tul. De remar­cat şi fap­tul că pro­ce­sul de orga­ni­za­re este unul con­ti­nuu, ast­fel încât, dacă mai sunt per­soa­ne inte­re­sa­te şi vor să con­tri­bu­ie la orga­ni­za­rea eve­ni­men­tu­lui, sunt bine­ve­ni­te. Acum ne con­cen­trăm pe pro­mo­va­rea eve­ni­men­tu­lui şi lucrul asu­pra subiec­te­lor de dis­cu­ţii.

— De ce vă convocaţi anume la Veneţia?

— În son­da­jul de opi­nie majo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor au fost de acord să orga­ni­zăm eve­ni­men­tul în nor­dul Ita­li­ei. Este o regiu­ne în care aso­ci­a­ţi­i­le loca­le sunt mai nume­roa­se şi mai acti­ve. Am cău­tat loca­ţia în limi­ta resur­se­lor de care dis­pu­neam la acel moment. Am avut volun­ta­ri care s-au ocu­pat de logis­ti­că şi au putut găsi rapid loca­lul unde va avea loc eve­ni­men­tul. Ter­me­ne­le erau res­trân­se şi nu am avut timp pen­tru alte opţiu­ni. În ace­la­şi timp, Veneţia este acce­si­bi­lă atât celor de pes­te hota­re, cât şi celor din ţară prin mul­ti­tu­di­nea de con­e­xiu­ni de trans­port. Nu în ulti­mul rând, Veneţia este un oraş minu­nat şi meri­tă vizi­tat.

— Dacă este un eveniment organizat de voluntari, cine îl finanţează?

— Eve­ni­men­tul e unic nu doar prin for­ma­tul său, ci şi prin fap­tul că este auto­fi­nanţat. Par­ti­ci­panţii vor con­tri­bui prin pla­ta unei taxe de 50 de euro, care aco­pe­ră chel­tu­ie­li­le de orga­ni­za­re a eve­ni­men­tu­lui. E o for­mă de par­ti­ci­pa­re şi aceas­ta. De obi­cei, aşa gen de eve­ni­men­te se orga­ni­zau în dias­po­ră pe banii par­ti­de­lor. Noi am ales calea inde­pen­denţei finan­ci­a­re.

— Dacă cetăţenii R. Moldova, atât din ţară, cât şi de peste hotare, ar deveni mai uniţi, ce credeţi că s-ar schimba în viaţa celor plecaţi, dar şi a celor rămaşi acasă?

— După ale­ge­ri, am fost mar­to­ri la mesa­je de divi­za­re a cetă­ţe­ni­lor din ţară şi a celor din dias­po­ră şi de dis­cre­di­ta­re a dias­po­rei. E o tac­ti­că per­fec­tă de mani­pu­la­re. Să nu ne lăsăm pro­vo­ca­ţi, să fim uni­ţi. Dorim sau nu, depin­dem unii de alţii. Mol­do­ve­nii de aca­să sunt susţi­nu­ţi finan­ci­ar şi chiar moral, aş spu­ne, de cei din dias­po­ră. Cetă­ţe­nii de pes­te hota­re care vor să rea­li­ze­ze ceva pen­tru ţară au nevo­ie de cei de aca­să. Sun­tem un popor. Împre­u­nă, coo­pe­rând, putem face mul­te.

— De ce credeţi că tocmai acum e timpul ca cetăţenii R. Moldova să se consolideze sau să discute subiecte importante despre Moldova?

— Nici­când nu e prea devre­me sau prea târ­ziu pen­tru impli­ca­re în via­ţa sta­tu­lui. Prin par­ti­ci­pa­re, demo­cra­ţia se con­stru­ieş­te de către noi toţi. Demo­cra­ţia nu este doar pri­vi­le­gi­ul celor aleşi. Nu putem lăsa pro­ce­se­le demo­cra­ti­ce doar pe sea­ma guver­nanţi­lor, fie că i-am votat sau nu. Popo­rul poa­te şi tre­bu­ie să urmă­reas­că şi să rea­cţio­ne­ze la ini­ţi­a­ti­ve­le auto­ri­tă­ţi­lor, indi­fe­rent dacă oame­nii sunt aca­să sau pes­te hota­re. Che­măm toţi cetă­ţe­nii să adre­se­ze între­bă­ri, să fie acti­vi, indi­fe­rent dacă vin sau nu la Offline-ul „Adop­tă un Vot”.

Pentru conformitate, Oxana Greadcenco