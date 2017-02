„Afaceri” cu sănătatea bătrânilor

„Mi-au scris că am 92% când mi-au măsu­rat oxi­ge­nul în sân­ge, dar nor­ma e 95-99%. Mi-au zis că e foar­te rău, iar eu m-am spe­ri­at foar­te tare… Atun­ci mi-am zis: „Doam­ne, am să mor degra­bă, dar vreau să-mi mai văd nepoţe­ii, să-mi ajut copi­ii. Ajun­se­sem în sta­rea în care eram bucu­roa­să să cum­păr ori­ce, ca să mă lecu­iesc”, ne spu­ne amă­râ­tă şi revol­ta­tă una din­tre femei. Face par­te dintr-un grup de cin­ci per­soa­ne care a venit la reda­cţie având o dure­re comu­nă – au fost înşe­la­te.

Zile în şir oame­nii erau suna­ţi la tele­fo­nul de la domi­ci­liu, fiind invi­ta­ţi la un „cen­tru”, unde urma să li se demon­stre­ze „apa­ra­te pen­tru sănă­ta­te”. De obi­cei, erau invi­ta­ţi la dife­ri­te hote­lu­ri din Chi­şi­nău. „Afa­ce­ri­ş­tii” nu uitau să accen­tu­e­ze că totul este gra­tis şi, ulte­ri­or, reve­neau cu un apel îna­in­te de eve­ni­ment. Toţi invi­ta­ţii erau aleşi pe ace­la­şi prin­ci­piu – să fie pen­sio­na­ri. Oda­tă aju­nşi la unul din­tre hote­lu­ri, bătrâ­nii pri­meau un cupon. Urma apoi o pre­zen­ta­re, în cadrul căre­ia erau pro­mo­va­te pro­du­se „Lana­fo­rm”. În tim­pul pre­zen­tă­rii, bătrâ­nii tre­ceau o „tes­ta­re medi­ca­lă” care ară­ta că sufe­ră de insu­fi­cienţă de oxi­gen în sân­ge şi au nevo­ie de pro­du­se­le pro­mo­va­te ante­ri­or. Tot­o­da­tă, unii din­tre bătrâ­ni bene­fi­ciau de o ofer­tă spe­cia­lă: o redu­ce­re de jumă­ta­te de preţ şi cado­u­ri.

„Au insistat să achităm imediat”

„Spu­neau că ne iau ana­li­ze şi, con­form ace­lor rezul­ta­te, aşa se întâm­pla că toţi eram bol­na­vi, aveam nevo­ie de apa­ra­te care ne-ar fi tra­tat afe­cţiu­ni­le. Aco­lo ne-au dat niş­te cupoa­ne, apoi asis­tam la o lecţie de moti­va­ţie, care pro­mo­va pro­du­se­le. La final, în urma unei extra­ge­ri, era ales un câş­ti­gă­tor care bene­fi­cia de mari redu­ce­ri. Ne-au spus că toa­te aces­te pro­du­se cos­tă 44.000 de lei împre­u­nă, dar ei ne fac redu­ce­re de jumă­ta­te de preţ. Ne-au spus să închi­dem tele­foa­ne­le. Au insis­tat ca banii să-i achi­tăm ime­di­at”, ne spu­ne Tama­ra Gli­nen­co (63 de ani) din Chi­şi­nău.

Feme­ia îşi amin­teş­te că „au mers cu mine cu maşi­na aca­să, aveam 5000 de lei şi am mai împru­mu­tat. Ei m-au dus cu maşi­na, au luat banii, apoi am venit aca­să cu apa­ra­te­le. Pes­te câte­va zile, mi-am dat sea­ma ce am făcut. Cum­pă­ra­sem un apa­rat cu raze infra­roşii şi un foto­liu pen­tru masaj la spa­te. Car­di­o­lo­gul mi-a spus să nu folo­sesc aces­te apa­ra­te, că-mi pot face rău la ini­mă”, poves­teş­te feme­ia.

„Ne-au spus că, decât să cumpărăm medicamente, mai bine să luăm acele produse şi vom fi sănătoşi toată viaţa”

Nico­lae Plă­mă­de­a­lă este din Chi­şi­nău şi a tre­cut prin ace­ea­şi expe­rienţă. „Şi pe mine m-au sunat aca­să, aşa şi nu am înţe­les de unde au luat numă­rul meu de tele­fon. Eu abia mă întor­se­sem de la poli­cli­ni­că, făcu­sem niş­te inves­ti­ga­ţii medi­ca­le aco­lo. Mi-au spus că pot să fac un con­trol medi­cal fără pla­tă. M-au invi­tat la hote­lul „Dacia”, la o pre­zen­ta­re. M-au sunat dimi­nea­ţa, ca să-mi rea­min­teas­că de acea „pro­gra­ma­re”. Mi-au dat şi mie un tichet… Apoi, după ce mă ale­se­sem cu pro­du­se­le, trei zile la rând am tot mers să le retur­nez. Par­că eram după hip­no­ză… Şi pe mine m-au dus cu maşi­na. Prin înşe­lă­ciu­ne au căpă­tat aceş­ti bani de la noi. La 80 de ani nu mai avem prea mult con­trol asu­pra noas­tră. De ce să se îmbo­gă­ţeas­că pe sea­ma noas­tră? Ne-au spus că, decât să cum­pă­răm medi­ca­men­te, mai bine să luăm ace­le apa­ra­te şi vom fi sănă­toşi toa­tă via­ţa”, com­ple­tea­ză Nico­lae Plă­mă­de­a­lă.

ZdG a intrat în pose­sia unor înre­gis­tră­ri audio. Aces­tea ara­tă cât de per­se­ve­rent încer­ca „pre­zen­ta­to­rul” să le vân­dă bătrâ­ni­lor pro­du­se­le. El menţio­na că fir­ma pe care ar reprezenta-o are mai mul­te fili­a­le prin Euro­pa şi că vine cu o ofer­tă de medi­ci­nă de alter­na­ti­vă. Tot­o­da­tă, se asi­gu­ra că toa­tă lumea are cupoa­ne şi că li s-a anu­nţat la tele­fon că vor face şi niş­te ana­li­ze. Apa­ra­tul cu care ar urma să se facă ana­li­ze­le „este întâl­nit în cli­ni­ci, spi­ta­le pri­va­te şi ambu­lanţe”, spu­nea el.

Cele cin­ci per­soa­ne cu care am dis­cu­tat s-au întâl­nit pe holu­ri­le pro­cu­ra­tu­rii, în tim­pul audi­e­ri­lor înce­pu­te încă în mar­tie 2016. „O cau­ză pena­lă se află în instanţa de jude­ca­tă, res­tul cau­ze­lor se află în faza de urmă­ri­re pena­lă. Pes­te 30 de bătrâ­ni au avut de păti­mit. Une­le apa­ra­te au fost întoar­se, alte­le – nu. Două per­soa­ne sunt pe ban­ca acu­za­ţi­lor, dar se află în liber­ta­te”, ne-a spus pro­cu­ro­rul Sil­vi­an Mahu. Cele două per­soa­ne sunt acu­za­te de escro­che­rii în pro­porţii deo­se­bit de mari şi ris­că până la 15 ani de închi­soa­re.

SRL Sani­tas Mun­do, care desfă­şu­ra aces­te acti­vi­tă­ţi la Chi­şi­nău, a fost înre­gis­tra­tă pe 30.04.2015 pe adre­sa juri­di­că mun. Chi­şi­nău, sect. Bota­ni­ca, str. Gră­di­na Bota­ni­că 14/3, ap. 307, avându-l ca direc­tor pe Laka­tos Tamas. Genu­ri­le de acti­vi­ta­te ale aces­te­ia includ „come­rţul cu amă­nu­n­tul al arti­co­le­lor medi­ca­le şi orto­pe­di­ce” şi come­rţul cu amă­nu­n­tul al pro­du­se­lor cos­me­ti­ce.

Ante­ri­or, în urma per­che­zi­ţi­i­lor de la domi­ci­li­ul şi din ofi­ci­i­le sus­pe­cţi­lor, poli­ţi­ş­tii au depis­tat pes­te 200 de mii de lei, teh­ni­că de cal­cul, tele­foa­ne mobi­le şi două mij­loa­ce de trans­port folo­si­te la comi­te­rea infra­cţiu­ni­lor. Spe­cia­li­ş­tii în dome­niu au con­fir­mat pen­tru poli­ţie că apa­ra­te­le care erau vân­du­te bătrâ­ni­lor nu erau alt­ce­va decât apa­ra­te de uz cas­nic.

„Apa­ra­te­le şi medi­ca­men­te­le pot fi reco­man­da­te doar de o insti­tu­ţie medi­ca­lă sau de un medic care are drep­tul să facă acest lucru, res­tul e şar­la­ta­nie. Doar doc­to­rul poa­te lua deci­zia şi poa­te reco­man­da pre­pa­ra­te, apa­ra­te sau cer­ti­fi­ca­te pen­tru pacienţi. Aces­te apa­ra­te nu sunt veri­fi­ca­te şi sunt cele mai rele”, accen­tu­ea­ză car­di­o­lo­gul Aurel Gro­su.