VIDEO Mituri și fapte despre comasarea primăriilor. Adrian Lupușor, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu directorul executiv al Centrului Analitic Independent, „Expert Grup”, Adrian Lupușor, despre reforma administrativ-teritorială și valul de narațiuni false care circulă în spațiul online despre comasarea primăriilor.

În cadrul discuției, analizăm principalele temeri și mesaje alarmiste — de la ideea că oamenii vor trebui să meargă „jumătate de țară” pentru servicii, până la afirmațiile că primăriile vor fi lichidate sau că reforma ar urmări doar economii bugetare — și vedem ce prevede, în realitate, conceptul reformei.

Explicăm de ce primăriile mici nu pot susține servicii publice de calitate, cum afectează lipsa resurselor dezvoltarea locală și de ce multe dintre ele depind în proporție covârșitoare de transferurile de la bugetul central. De asemenea, explicăm ce înseamnă amalgamarea voluntară și cea normativă, ce se va întâmpla concret în localități și cum ar putea evolua accesul la servicii pentru cetățeni.