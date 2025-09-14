VIDEO „Frica destabilizează, furia mobilizează”. Cu rețeaua de propagandă, la psiholog. Diana Pînzaru, la Podcast ZdCe

Invitata Podcast ZdCe este psihologa Diana Pînzari, care decriptează tehnicile de manipulare aplicate la constituirea rețelei de propagandă documentată în cadrul investigației ZdG, „Armata digitală a Kremlinului”, precum și narațiunile anti-UE și pro-ruse promovate de aceasta.

Psihologa atenționează că oamenii au fost atrași în această rețea făcându-se uz de mai multe metode de persuasiune, inclusiv prin crearea unui sentiment de apartenență și validare, oferirea de recompense, crearea unui sentiment de competiție și utilizarea unor mesaje care exploatează emoțiile și nevoile psihologice.

Referitor la mesajele transmise prin postările făcute de conturile din această rețea, de denigrarea a Uniunii Europene și de laudă la adresa spațiului de cultură rus, psihologa a remarcat că scopul acestora este să polarizeze societatea.

„Au polarizat pozițiile și în punctul ăsta nu mai este loc de cooperare. Dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Și în felul ăsta se polarizează și societatea. Și din cauza asta este foarte dificil să existe un dialog, pentru că ei trăiesc într-o realitate indusă, iar ceilalți vin cu o realitate din perspectiva vieții cotidiene. Și se rupe cooperarea, comunicarea dintre oameni.

Scopul de fapt este să polarizeze societatea, arătându-le că ei (cei cu viziuni pro-ruse, n.r.) ar fi uniți prin cultură, istorie, experiențe pe care le-au trăit împreună, iar de ceilalți (cei cu viziuni pro-UE, n.r.) nu ne-ar lega decât pericol, ne fură tradițiile, comunitatea LGBT, adică explorează zona asta de frică. Frica destabilizează, furia însă mobilizează. De ce e nevoie de furie? Ca să îi îndemne la acțiune. Să posteze, să comenteze, să distribuie”, a subliniat psihologa.

Investigația ZdG, „Armata digitală a Kremlinului” a arătat cum sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram.



Câteva luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare. Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte propagandistice antieuropene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, și au început a bombarda zilnic spațiul online, acționând ca o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Deși inițial nu se discuta despre plăți pentru aceste activități, ulterior, din rândul celor mai sârguincioși activiști ai rețelei Șor, a fost selectat un detașament de mercenari plătiți direct de la Moscova.

După ce Rusia a cumpărat, prin rețeaua coordonată de Ilan Șor, voturile a zeci de mii de cetățeni la alegerile prezidențiale și referendumul din toamna anului 2024, fără a reuși să le deturneze, gruparea nu și-a oprit activitatea. Dimpotrivă. Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2025 au început imediat după cel de-al doilea tur al prezidențialelor, după cum arată investigația ZdG.