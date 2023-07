Mai multe companii de construcție aflate sub umbrela concernului „Kirsan” au ajuns în proces de insolvabilitate. Riscul unui potențial faliment i-a bulversat pe cei care au investit ultimii lor bani doar pentru a-și procura un apartament în capitală. Oamenii, care așteaptă de mai mulți ani să primească cheile de la noile locuințe, sunt revoltați și îngrijorați.

ZdG a discutat cu câțiva administratori ai procesului de insolvabilitate a companiilor din holdingul „Kirsan” care susțin că „pentru investitori nu există riscuri” și că oamenii „își vor primi apartamentele”.

„De șase ani aștept să-mi dea apartamentul și nu știu dacă o să-l primesc vreodată”

Complexul „My Life”, amplasat pe strada Sarmizegetusa din Chișinău, nu este dat în exploatare, deși oamenii au semnat contracte de investiție încă în 2017, iar blocurile urmau să fie gata până la sfârșitul anului 2018.

„Am contract de investitor cu «Kirsan» din anul 2017. De șase ani aștept să-mi dea apartamentul și nu știu dacă o să-l primesc vreodată. Compania ne promitea apartamente «la cheie» (finisarea «la cheie» prevede executarea şi predarea lucrărilor ce ţin de apartament şi întregul bloc, astfel încât să fie posibil de locuit în aceste apartamente din ziua înmânării cheilor, n.r.), dar nici în varianta albă nu le primim. În anul 2022 i-am acționat în judecată, dar n-am mers până la final, pentru că aș fi pierdut foarte mulți bani. Contractele sunt întocmite în așa fel încât cel care pierde este investitorul, dar nu firma care și-a luat angajamentul să construiască. Apartamentul trebuia să-l iau în primire pe 30 august 2018, dar la această dată nici măcar etajul nu era construit. Din această cauză, nu am achitat ultima rată, iar ei m-au chemat să reziliez contractul”, povestește revoltată Carolina Chirilescu despre promisiunile companiei, dar și despre realitatea pe care o trăiește de când a semnat contract cu această companie.

După ce și-a expus nemulțumirea pe pagina ei de Facebook, Carolina spune că ar fi fost amenințată de reprezentanții companiei „să fiu atentă că de pe clădiri cad cărămizi”.

Complexul locativ Kirsan My Life, iulie 2023; Foto/ ZdG;

„Ne aflăm peste hotare și așteptăm să avem casă, ca să ne întoarcem acasă”

Valentina Temciuc și familiile fiicelor ei au investit și ele în trei apartamente din complexul locativ „My Life”. „Ne aflăm peste hotare și așteptăm să avem casă, ca să ne întoarcem acasă. Contractul l-am semnat în anul 2020 și am achitat integral apartamentul. Au promis că blocul va fi dat în exploatare până la sfârșitul anului 2020. Îmi pare rău că au o atitudine așa negativă față de oameni. Încă sperăm că totul va fi bine”, ne zice Valentina Temciuc.

„Locuim în chirie, deși planificam ca al nostru copil să se nască și să crească în noua casă”

„Am investit într-un un apartament cu reparație «la cheie» în anul 2016 și urma să ne mutăm în casă nouă în martie 2018. Primele două rate pentru locuință le-am achitat conform contractului. Cea de-a treia rată nu am achitat-o, pentru că ar fi trebuit să o achităm la darea în exploatare a blocului de locuit, care era preconizată în martie 2018. În așteptarea apartamentului pentru care am achitat, locuim în chirie împreună cu soția și copilul, deși planificam ca al nostru copil să se nască și să crească în noua casă”, susține Eugen, un alt investitor.

„Nu am avut așteptări că se va da în exploatare conform graficului, dar nici nu ne-am așteptat că lucrările vor întârzia atât de mult”

Ana este mamă a patru copii și afirmă că a investit într-o „locuință cu reparație «la cheie» în anii 2018-2019. Nu ne-am așteptat că lucrările vor întârzia atât de mult. Mergeam la companie să ne ofere informații despre durata construcțiilor și ni se vorbea arogant. Când doream să ne vedem apartamentul, ni se arăta doar un apartament de la primul etaj, motivând că nu este ascensor și toate apartamentele sunt identice”, spune Ana.

Proprietarii de apartamente din cadrul complexului locativ „My Life” din strada Sarmizegetusa 53 au creat pe rețelele de socializare grupuri de discuții, unde se informează unii pe alții despre etapele de construcție, se revoltă, acuză și caută soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă. „Oameni buni, sâmbătă am avut adunare. Ne-au anunțat (administrația Kirsan, n.r.) că au proces de judecată pentru insolvabilitate, conturi blocate, bunuri sechestrate, lucrările stau pe loc. Unii au primit scrisori de la noul administrator provizoriu. Treziți-vă odată, rămâneți fără case și fără bani”, este mesajul Cristinei, o altă persoană care a investit bani, fără ca să beneficieze de apartament.

„Facem tot posibilul să soluționăm problema și oamenii să-și primească apartamentele”

Contactat de ZdG, Valentin Strogoteanu, administratorul companiei „Kirsan” SRL până la intrarea ei în proces de insolvabilitate, una dintre companiile din cadrul holdingului cu același nume, a refuzat categoric să se expună referitor la motivele care au dus la întârzierea construcției blocurilor din complexul „My Life” și dării lor în exploatare. „Momentan, facem tot posibilul să soluționăm problema și oamenii să-și primească apartamentele”, a precizat acesta laconic pentru ZdG.

Potrivit informațiilor publice, Valentin Strogoteanu are afilieri cu nouă companii din domeniul construcțiilor (Î.I Strogoteanu Valentin, Kirsan Com SRL, Kirsan SRL, All Development Systems SRL, Life Confort Group SRL, Metropolis Com SRL; Kirsan Stroy SRL și două companii străine – Kirsan Swiss GMBH și Kirsan Energy Group SRL), în care acesta este fondator, cofondator sau administrator, iar majoritatea companiilor au sau avut în istoric aceleași adrese juridice. Sergiu Coman, un alt fondator, cofondator și administrator în companiile „Kirsan” are afilieri cu alte 14 companii din domeniul construcțiilor și investițiilor.

Complexul locativ Kirsan Pan Halippa, etapa de construcție în iulie 2023; Foto/ ZdG;

Companiile din holdingul „Kirsan” figurează în zeci de litigii cu persoane care au investit în apartamentele construite de ele, potrivit informațiilor de pe portalul instanțelor de judecată. Datele publice arată că pe lângă complexul „My Life”, companiile dezvoltă proiecte imobiliare pe strada Ion Nistor din capitală, pe strada Pan Halipa, dar și complexul „Metropolis”, amplasat la ieșirea din Chișinău, spre Aeroportul Internațional Chișinău.

Promisiune: „Toți își vor primi apartamentele”

Oleg Muntean, numit inițial administrator provizoriu al „Kirsan” SRL în procesul de insolvabilitate, a declarat pentru ZdG că nu mai administrează compania. „«Kirsan» SRL, «Kirsan Com» SRL, «Kirsan Stroy» SRL, «Metropolis City» SRL și-au schimbat adresa juridică, iar odată cu aceasta, dosarele de insolvabilitate au fost transferate la Judecătoria Bălți”, ne-a transmis acesta. La 15 mai 2023, judecătorul Valeriu Pădurari de la Judecătoria Bălți, sediul Central, a admis cererile introductive înaintate de debitorii SRL „Kirsan Com”, SRL „Kirsan Stroy” și SRL „Metropolis City” privind intentarea procedurii accelerate de restructurare. Conform celor trei hotărâri judecătorești, bunurile debitorilor menționați „au fost puse sub sechestru”. Dosarul de insolvabilitate al „Kirsan” SRL este încă în proces de examinare.

Administratoarea provizorie a companiei „Kirsan Stroy” SRL, Natalia Onichevici, a declarat pentru ZdG: „Compania este în procedură de restructurare accelerată și pentru investitori nu există riscuri. Toți își vor primi apartamentele”.

Și Natalia Gîrleanu, administratoarea autorizată provizorie a companiei „Metropolis City” SRL, firma care construiește complexul locativ „Metropolis City” de pe bd. Dacia 59, a declarat că „procedura accelerată de restructurare are drept scop restructurarea cât mai eficientă a activității. Creditorii nu au de pierdut de la procedura respectivă, iar debitorul va lua toate măsurile pentru respectarea cu strictețe a tuturor obligațiilor sale contractuale. Conform planului, executarea este de 100%. Blocurile vor fi date în exploatare, iar apartamentele vor fi transmise în proprietate conform contractelor individuale. Alte detalii nu am dreptul să vă dau”, a declarat aceasta.

Avocat: „Se recomandă persoanelor fizice, în calitate de creditori garantați, să participe activ la Adunarea Creditorilor, inclusiv în managementul procedurii”

Avocatul Vitalie Enachi a declarat pentru ZdG că „în cazul în care a fost intentată procedura de insolvabilitate în privința companiei de construcții, odată cu validarea creanțelor și includerea lor în tabelul definitiv al creanțelor, toate deciziile privind executarea lucrărilor și respectiv, darea în exploatare a blocului locativ, vor fi luate de Adunarea Creditorilor. Astfel, procedura de insolvabilitate propriu-zisă nu presupune că blocul de locuit nu va fi dat în exploatare și compania va fi lichidată. În acest sens, se recomandă persoanelor fizice, în calitate de creditori garantați, să participe activ la Adunarea Creditorilor, inclusiv în managementul procedurii”, susține Vitalie Enachi.

Companiile din holdingul „Kirsan” sunt printre cele mai vechi de pe piața imobiliară din R. Moldova. „Kirsan Com” SRL, prima companie din holdingul „Kirsan”, a fost fondată încă în anul 2000. Până în 2018, datele publice arată că firma „Kirsan Com” SRL avea profit de zeci de milioane de lei anual. Începând cu anul 2020 însă, ea a raportat pierderi constante: 4,67 de milioane în 2020 și 2,23 de milioane în 2021.