SINTEZA ELECTORALĂ „Patrioții” rămân fără „Inima Moldovei”, Preoți pro-Kremlin, Șor îi susține pe „roșii”?

Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată de membrii CEC, a doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni. Irina Vlah a condamnat decizia, menționând că „această decizie reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic”.

Totodată, Vlah a fost declarată persona non-grata în alte două țări europene – Letonia și Estonia. Ministrul de Externe al Estoniei a anunțat că „Estonia nu va tolera pe cei care subminează suveranitatea și incită la separatism”. Anterior, Vlah a fost interzisă în Canada, Lituania și Polonia.

Redacția Deschide.MD a intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale membrilor rețelei „Șor”, în care se relatează că, în cadrul unei ședințe de zilele trecute, Ilan Șor personal le-ar fi transmis liderilor teritoriali să le spună simpatizanților să voteze blocul electoral „Patriotic”. Membra rețelei Șor din Găgăuzia nu a fost mulțumită de vestea anunțată de coordonatoare și a menționat că și restul membrilor la fel nu vor accepta.

CNA și Procuratura Anticorupție au efectuat percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Potrivit materialelor acumulate, în raionul Criuleni activează în prezent mai multe grupuri de persoane implicate anterior în coruperea masivă a alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024.

Ziarul „Sare și Lumină” a devenit un nou instrument de propagandă religioasă și geopolitică, promovat intens în Bălți. Publicația, care nu indică tirajul, redacția sau autorii, conține mesaje cu caracter discriminatoriu, instigări împotriva Mitropoliei Basarabiei, precum și narațiuni anti-occidentale și anti-LGBT. Echipa Nordinfo a găsit aceleași ziare și în Catedrala „Constantin și Elena”, acolo unde slujește episcopul Marchel, cunoscut pentru mesajele sale pro-Kremlin.

Și agenția internațională de știri Reuters a publicat pe 26 septembrie o investigație despre modul în care preoții ortodocși din R. Moldova au fost invitați în Rusia și instruiți să facă propagandă sistemică în interesul Moscovei. Potrivit publicației, la întoarcerea din pelerinaj, preoții au primit o recompensă financiară generoasă, în schimbul căreia li s-a cerut să creeze canale Telegram și să difuzeze acolo propagandă în interesul Rusiei și a forțelor pro-ruse din Moldova.

Adrian Dulgher, numărul doi în lista de candidați CUB, are 39 de ani și se prezintă drept milionar. Conform RISE Moldova, cele mai multe dintre declarațiile lui Dulgher despre cum face „milioane” nu coincid realității. Publicația a găsit însă conexiuni cu persoane implicate în trafic de ființe umane, vizate în dosare penale privind spălarea banilor sau producere clandestină a țigărilor pe teritoriul statelor Uniunii Europene.

Indiferent de rezultatul alegerilor, ofițeri de informații ruși ar fi instruit mai mulți moldoveni cum să organizeze provocări și să transforme protestele în manifestații violente. Aceasta este atenționarea Institutului pentru Studiul Războiului, care spune că rușii ar putea intenționa să genereze proteste violente pentru a încerca să o înlăture de la putere pe președinta R. Moldova, Maia Sandu. Totuși, Kremlinul ar putea să nu urmeze această cale de acțiune sau ar putea încerca să o urmeze și să eșueze.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente din ultima zi de campanie. Duminică, 28 septembrie, este ziua în care R. Moldova își decide direcția pentru următorii 4 ani.