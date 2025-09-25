ISW Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile parlamentare din R. Moldova

Kremlinul stabilește condiții pentru a genera proteste posibil violente pentru a o înlătura de la putere pe președinta R. Moldova, Maia Sandu, în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Sondajele recente din Republica Moldova sugerează că Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS), pro-occidental, care deține în prezent majoritatea în parlament, ar putea pierde majoritatea în următoarele alegeri și că niciun alt partid sau bloc nu va obține o majoritate clară, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Sondajele indică faptul că mult va depinde de numărul semnificativ de alegători încă indeciși și de votul diasporei (ale cărei opinii nu sunt urmărite de sondaje), astfel încât probabilele rezultate ale alegerilor rămân neclare în acest moment.

Rusia a folosit politicieni moldoveni legați de Kremlin și alți actori pentru a stabili condițiile necesare pentru a genera proteste post-electorale, indiferent de rezultatul alegerilor. Se pare că ofițerii de informații ruși i-au instruit pe moldoveni cu privire la modul de a organiza provocări și de a transforma protestele în violente. Kremlinul ar putea intenționa să genereze proteste violente pentru a încerca să o înlăture de la putere pe președinta R. Moldova, Maia Sandu. Rușii ar putea încerca să genereze o imagine în oglindă, inițiată de Kremlin, a protestelor pro-europene spontane din 2014 de la Euromaidan, în Ucraina, care l-au înlăturat pe președintele ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici din funcție.

ISW oferă această evaluare ca un avertisment cu privire la un posibil eveniment cu impact ridicat și probabilitate nedeterminată. Kremlinul ar putea să nu urmeze această cale de acțiune sau ar putea încerca să o urmeze și să eșueze.

Potențiale proteste instigate de Rusia după alegeri

Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a afirmat în mod absurd pe 23 septembrie că NATO plănuiește să invadeze Moldova, probabil pentru a stimula frica și sentimentul anti-european și anti-ucrainean în Moldova, precum și pentru a oferi justificare activităților agresive rusești. SVR a susținut că „eurobirocrații de la Bruxelles” sunt gata să desfășoare trupe și să ocupe Moldova.

SVR a susținut că forțele NATO se concentrează în apropierea frontierei cu R. Moldova și că NATO pregătește o „debarcare” din regiunea Odesa, Ucraina, pentru a intimida Transnistria (parastatul ocupat de Rusia în estul Moldovei). SVR a susținut că primele grupuri de forțe franceze și britanice sosiseră deja în regiunea Odesa pentru „debarcare”. SVR a susținut că exercițiile NATO din România au practicat „în mod repetat” acest scenariu și că NATO ar putea efectua presupusa invazie după alegerile din 28 septembrie. SVR a susținut că oficialii europeni sunt îngrijorați că Bruxelles-ul și Chișinăul se pregătesc să „falsifice grosolan” rezultatele alegerilor, forțându-i pe moldovenii „disperați” să „iasă în stradă pentru a-și proteja drepturile”. Mai mult, SVR a susținut că Sandu va solicita apoi desfășurarea de trupe europene în Moldova pentru a „forța moldovenii să accepte dictatura”.

SVR denaturează în mod deliberat prezența soldaților britanici și francezi în România pentru exerciții regulate NATO, cum ar fi exercițiile Steadfast Dart de la începutul anului 2025 la Poligonul de Antrenament Smardan din Galați, România (chiar lângă granița româno-moldo-ucraineană).

NATO va organiza în curând exercițiile Dacian Fall 2025, între 20 octombrie și 13 noiembrie, în România și Bulgaria. Exercițiile planificate în prealabil vor include forțe franceze, iar unul dintre locurile de antrenament va fi Zona de Antrenament Smardan. Rusia va continua probabil să denatureze prezența trupelor NATO în România pentru Dacian Fall 2025, susținând că NATO se pregătește să invadeze Moldova pe 30 noiembrie, în timpul alegerilor pentru Consiliul Suprem din Transnistria.

Sursa: understandingwar.org

Kremlinul încearcă să dea vina preventivă pe autoritățile moldovene pentru măsurile active pe care Rusia însăși intenționează probabil să le ia

SVR a inclus probabil afirmații conform cărora protestele din Moldova vor avea loc spontan pentru a ascunde propriile pregătiri ale Rusiei de a declanșa proteste violente. Serviciile de informații rusești ar fi antrenat moldoveni în Serbia pentru a organiza provocări și a destabiliza Moldova. Procurorul-șef al Parchetului pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Speciale din R. Moldova, Victor Furtună, a raportat pe 22 septembrie că un grup de cetățeni, în mare parte tineri, a călătorit sistematic în Serbia pentru a primi instruire de la instructori străini în măsuri de destabilizare și provocare, inclusiv instruire privind modul de evitare a arestării și utilizarea armelor de foc. Directorul Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, Alexandru Musteață, a adăugat că o persoană „care s-a prezentat în numele unui serviciu special rus” a coordonat direct antrenamentele și că un ofițer din cadrul Direcției Principale a Statului Major General (GRU) rus, care a organizat anterior activități subversive în UE, Asia și Africa, a coordonat „acțiuni destabilizatoare în context electoral”.

Șeful Inspectoratului General al Poliției din R. Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a adăugat că și cetățenii ruși au instruit unele persoane pe teritoriul Republicii Moldova. Furtună a menționat că persoanele respective au primit aproximativ 400 de euro (aproximativ 472 de dolari) pentru participarea lor.

Documentele Kremlinului din primăvara anului 2025 ar fi subliniat, de asemenea, planuri de a organiza provocări violente în Moldova. Bloomberg a relatat pe 22 septembrie că a consultat documente de la Administrația Prezidențială Rusă finalizate în primăvara anului 2025, care subliniau planurile și obiectivele Rusiei pentru campania sa de a se amesteca în viitoarele alegeri parlamentare din R. Moldova.

Ultimele eforturi ale Kremlinului de a influența alegătorii

Kremlinul încearcă, de asemenea, să folosească afirmațiile alarmiste ale SVR pentru a influența votul în ultimele zile dinaintea alegerilor. SVR a ales, în special, să susțină că forțele NATO vor invada Moldova prin regiunea Odesa – spre deosebire de granița vestică mai lungă a Moldovei cu România, membră NATO. SVR a susținut, de asemenea, că presupusele planuri de invazie ale NATO provin din dorința Europei de a demonstra „curaj și determinare” după ce planurile sale de a desfășura trupe în Ucraina postbelică sub Coaliția Voluntarilor „au eșuat”.

Afirmațiile SVR încearcă, de asemenea, să obțină sprijin pentru blocurile electorale legate de Kremlin, care candidează pe platforme care solicită consolidarea neutralității moldovenești. Parlamentarii moldoveni pro-ruși au încercat în trecut să adopte legi privind clauza de neutralitate din Constituția Republicii Moldova, legi care ar fi limitat capacitatea R. Moldova de a coopera cu NATO sau cu statele NATO, de a sprijini Ucraina sau de a acționa ca un centru de transport pentru asistența de securitate acordată Ucrainei, iar Kremlinul ar putea viza adoptarea unei astfel de legi de către un parlament pro-rus în viitor.