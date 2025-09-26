Percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane

Procuratura Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNS) desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de oferire și dare de bani și bunuri în scopul determinării unor persoane să își exercite drepturile electorale la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 într-un anumit mod, potrivit unui comunicat al PA.

În raionul Criuleni activează în prezent mai multe grupuri de persoane implicate anterior în coruperea masivă a alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024, informează oamenii legii. Aceste grupuri ar fi reluat activitățile ilegale, pregătind implementarea unor scheme similare și pentru scrutinul parlamentar ce urmează.

S-a stabilit că respectivele grupuri sunt organizate și coordonate de lideri locali din orașul Criuleni și din localitățile Râșcova, Răculești, Cruglic, Boșcana, Slobozia-Dușca, Bălțata, Mărdăreuca, Mălăieștii Noi, Sagaidac, Corjova și Izbiște.

„În urma investigațiilor s-a constatat că în aceste localități se conturează o schemă organizată de corupere electorală, care presupune întocmirea unor liste nominale ce conțin date personale, inclusiv adrese și numere de contact, ale unor persoane dispuse să voteze în favoarea unei anumite formațiuni politice, contra unor sume de bani”, se arată în comunicatul PA.

Până la această etapă a investigațiilor, au fost identificate 9 persoane care, potrivit Procuraturii Anticorupție, au roluri clar delimitate în cadrul rețelei. „Acestea sunt conectate la liderii grupului politic vizat și execută sarcini trasate de aceștia, în schimbul unor remunerații ilicite”, precizează instituția.

Mai multe percheziții au loc la domiciliile, în automobilele și birourile suspecților. Până la moment, au fost ridicate mijloace financiare, carduri, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alți purtători de informații.