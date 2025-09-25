SINTEZA ELECTORALĂ Interceptare Chicu-Plahotniuc, Vlah – exclusă? Casa lui Tarlev, ultimul sondaj – doar 3 partide în parlament?

Dacă mâine ar avea loc alegerile parlamentare, 28,6% dintre persoane decise ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, 13,9% – pentru Blocul electoral al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, iar 5,1% dintre respondenți deciși ar vota în favoarea formațiunii „Partidul Nostru”, arată datele Barometrului Opiniei Publice, prezentat joi, 25 septembrie. 27,8% dintre persoanele chestionate au răspuns că încă nu știu pentru cine vor vota, 5,4% au declarat că nu vor vota, iar 9,1% au refuzat să răspundă. Sondajul a fost efectuat în perioada 12-22 septembrie, pe un eșantion de 1117 persoane din 13 regiuni geografice. Marja de eroare maximă declarată este de 2,9%.

O secvență audio, care ar reprezenta o discuție mai veche între Ion Chicu, unul din liderii blocului „Alternativa”, și Vladimir Plahotniuc a fost publicată pe un canal de Youtube nou creat – „Zeppelin Leaks”, o sursă anonimă. Discuția ar fi avut loc în perioada în care Ion Chicu era ministru al Finanțelor în guvernul condus de Pavel Filip. „În orice moment, domnule președinte”, i-ar fi răspuns Chicu lui Plahotniuc la solicitarea acestuia de a se întâlni. Chicu nu a venit cu vreo reacție până la acest moment.

Curtea de Apel Centru are undă verde pentru a examina limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah și parte a Blocului „Patriotic”, după ce Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea avocaților. Astfel, Blocul electoral „Patriotic” ar putea rămâne fără partidul „Inima Moldovei”, întrucât judecătorii Curții de Apel pot lua decizia de a scoate formațiunea din cursa electorală, precum și de a limita activitatea partidului pentru un termen de 12 luni.

O tipografie clandestină, unde se tipăreau zeci de mii de pliante cu mesaje denigratoare și instigare la ură, a fost descoperită de poliție, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate. Conform IGP, materialele conțineau mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigau la ură pe criterii religioase și încercau să influențeze opinia publică prin mijloace propagandistice. Bărbații care coordonau tipografia au declarat că activau la comanda organizației „Evrazia”, afiliată lui Ilan Șor, și sub îndrumarea unui lider clerical afiliat Mitropoliei Moldovei și susținător al unei formațiuni politice participante la alegeri.

În ultimii doi ani, Vasile Tarlev, candidat pe lista blocului „Patriotic”, nu a avut oficial niciun venit. Cel puțin asta susține în declarațiile de avere pe 2023 și 2024 depuse la Comisia Electorală Centrală. Cu toate acestea, Tarlev și-a cumpărat în această perioadă o casă de 180 de metri pătrați, în valoare de 6.4 milioane de lei.

CNA a desfășurat joi, 25 septembrie, acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. 7 persoane sunt vizate, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate carduri bancare PSB, telefoane mobile și mijloace bănești.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de joi, 25 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.