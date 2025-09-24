O tipografie care producea ziare cu mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului și cu instigare la ură pe criterii religioase a fost destructurată de IGP

O tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator, a fost identificată și destructurată miercuri, 24 septembrie, de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Trei persoane au fost reținute.

Tipografia activa în Chișinău, fiind echipată cu sisteme de securitate și limitare a accesului.

Potrivit IGP, erau produse ziare cu mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului, instigare la ură pe criterii religioase și tentative de influențare a opiniei publice prin mijloace propagandistice, cu conținut în română și rusă.

„Conform probatoriului acumulat, activitatea de tipărire era desfășurată de doi bărbați de 36 și 48 de ani, ambii originari din raionul Ocnița. Aceștia au declarat că ziarele erau destinate distribuirii în regiunea de nord a țării, procesul fiind gestionat de către conducătorul clerical din nordul țării, afiliat Mitropoliei Moldovei și susținător al unei formațiuni politice antrenate în cursa electorală”, a precizat IGP.

În cadrul investigațiilor au fost identificați și alți doi bărbați de 33 și 47 de ani, care dețineau într-un spațiu de depozitare din Bălți un tiraj de peste 18 800 de exemplare ale publicației.

Astfel, una din cele trei persoane reținute a recunoscut, în cadrul audierilor, cǎ a fost în Federația Rusǎ, la invitația Evrazia.