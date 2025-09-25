La Glodeni și Dondușeni au avut loc noi percheziții într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice

Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat joi, 25 septembrie, acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.

Potrivit informațiilor, în cadrul investigațiilor, au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri și plăți nejustificate, utilizate pentru susținerea ilegală a unor formațiuni politice.

„La etapa actuală, 7 persoane sunt vizate în investigațiile ofițerilor anticorupție. În urma perchezițiilor au fost ridicate carduri bancare (PSB), telefoane mobile, purtători de informații și mijloace bănești”, a precizat CNA.

Totuși, investigațiile continuă pentru identificarea tuturor conexiunilor.