Zona de Securitate: MGRES a revenit la utilizarea cărbunelui pentru producerea energiei electrice

Începând de astăzi, 5 februarie, Centrala MGRES a trecut la producerea energiei electrice din rezervele de cărbune rămase. Surse ale Zona de Securitate, familiarizate cu situația din sectorul energetic, au confirmat acest lucru.

Redacția Zona de Securitate a luat legătura cu directorul Moldovagaz pentru a clarifica dacă în regiunea transnistreană ajunge o cantitate suficientă de gaze naturale, însă acesta a refuzat să comenteze.

În așa-numitul minister al economiei al regiunii s-a comunicat că sunt întreprinse măsuri menite să asigure echilibrarea consumului.

„Nu sunt așteptate riscuri de deficit de gaze naturale pentru consumatorii din regiunea transnistreană în cursul săptămânii viitoare”, au declarat reprezentanții așa-numitului minister pentru Zona de Securitate, fără a preciza dacă gazele ajung în regiune într-un volum suficient în această săptămână.

Cu un an în urmă, la 1 ianuarie 2025, centrala electrică a trecut deja pe cărbune. Acest lucru s-a întâmplat după încetarea livrărilor de gaze naturale rusești în regiunea transnistreană, ca urmare a expirării acordului de tranzit prin Ucraina. În ianuarie 2025, așa-numitul lider al regimului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, declara că rezervele de cărbune ale Centralei Electrice Moldovenești vor fi epuizate până la 17 februarie.

„Totuși, imaginile satelitare ale companiei americane Maxar Technologies, publicate de Radio Europa Liberă, arată că deja până la 16 ianuarie aproximativ jumătate din cărbunele depozitat în aer liber, lângă clădirea principală a centralei, fusese consumată. După aceasta, Centrala Electrică Moldovenească a continuat să producă energie electrică pe bază de cărbune până la 1 februarie 2025, ceea ce indică o reducere semnificativă a rezervelor de combustibil”, scrie Zona de Securitate.

Centrala MGRES poate utiliza doar cărbune extras din minele Donbasului — regiune din estul Ucrainei aflată sub ocupație rusă din 2014. În condițiile războiului de amploare, importul unui asemenea cărbune din Ucraina este imposibil, notează sursa citată.