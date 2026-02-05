„Credite pe hârtie, dar în realitate erau altceva”. Cercetarea judecătorească în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, aproape de final
Cercetarea judecătorească în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, se apropie de final. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat însă nici joi, 5 februarie 2026, în fața instanței, chiar dacă completul de judecată a solicitat audierea sa în cadrul ascetei ședințe.
„Se pregătește să depună declarații”, a motivat avocatul Lucian Rogac, care a solicitat instanței copiile tuturor proceselor-verbale de audiere a martorilor pentru a i le prezenta inculpatului, care a refuzat, de cele mai multe ori, să fie escortat la ședințele în care martorii au depus depoziții.
Deputatul transfug Zagorodnîi, audiat în instanță
În ședința de joi, a compărut în fața instanței fostul deputat comunist, racolat ulterior de democrați, Anatolie Zagorodnîi, unul dintre cei doi martori ai apărării care rămăseseră spre a fi audiați.
Acesta, în perioada în care era deputat, a făcut parte dintr-o comisie parlamentară care a analizat situația sistemului bancar din perioada 2010-2013, după cum a mărturisit în instanță.
A confirmat schema, menționând că grupul de lucru a identificat că erau „credite pe hârtie, dar în realitate erau altceva”.
Procurorul nu i-a adresat nicio întrebare, explicând ulterior presei că martorul Zagorodnîi nu este unul relevant speței cercetate.
Astfel, un singur martor al apărării a rămas neaudiat, iar instanța a dispus audierea lui în ședința de luni, 9 februarie 2026. Audierea se va face prin intermediul videoconferinței, întrucât martorul se află în imposibilitatea de a se prezenta la Judecătorie.
Doi martori ai acuzării, în imposibilitate de a fi audiați
Tot joi, procurorul de caz, Alexandru Cernei, a venit cu un demers în instanță. Acesta a solicitat să fie date citirii declarațiile a doi martori făcute la faza de urmărire penală. Cernei a motivat că acești martori sunt în imposibilitate de a se prezenta în instanță, întrucât sunt peste hotarele țării, însă declarațiile lor sunt relevante.
Când va depune Plahotniuc depoziții
Ședința de joi s-a desfășurat tot în lipsa inculpatului Vladimir Plahotniuc, care a motivat că cercetează materialele cauzei, chiar dacă instanța a solicitat audierea acestuia pentru 5 februarie. Totodată, avocatul Lucian Rogac a solicitat instanței copiile tuturor proceselor-verbale de audiere a martorilor pentru a i le prezenta inculpatului, adăugând că Plahotniuc este dispus să se prezinte în fața instanței peste o săptămână, la 12 februarie 2026. Totuși, instanța a insistat audierea inculpatului pentru data de 10, rămânând să fie decisă ziua exactă luni, 9 februarie 2026.