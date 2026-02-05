WATCHDOG Vasile Costiuc și „fabrica de armament”. „Acest lucru este pur și simplu imposibil din punct de vedere legal”

Partidului „Democrația Acasă” a publicat miercuri, 5 februarie, un video în care liderul partidului, deputatul Vasile Costiuc, a lansat mai multe acuzații. Acesta a afirmat că „ceea ce face astăzi guvernarea transformă statul R. Moldova și cetățenii săi într-o țintă legală a Rusiei, prin permiterea creării unei fabrici de armament pe teritoriul țării, în valoare de 150 de milioane de lei”. Vasile Costiuc a făcut referire la o companie care ar fi primit licență pentru construirea unei fabrici de armament la Ungheni.

Potrivit WatchDog, deputatul Costiuc a înaintat o minciună și o ambalează drept „dezvăluire”. Insinuarea halucinantă că o entitate privată ar putea produce la Ungheni armament cu destinație militară este un fals ordinar. Or, acest lucru este pur și simplu imposibil din punct de vedere legal.

„În R. Moldova, producerea armelor și munițiilor este monopol exclusiv al statului. Asta scrie în legea Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și Hotărârea de guvern nr. 582 din 17.08.1995 cu privire la reglementarea monopolurilor. Restul nu este analiză, ci sperietoare aruncată deliberat în spațiul public. Costiuc a continuat printr-o cacofonie intelectuală, avertizându-ne că astfel „devenim țintă”… atenție, țintă legitimă pentru ruși. Întrebarea firească este: asta e un pronostic, o analiză sau o dorință? De ce, în mintea bolnăvicioasă a unor deputați, o fabrică de armament devine automat o „țintă legitimă” pentru ruși? Suntem, oare, în război cu cineva și nu știm? Nu există nimic ce ne-ar putea transforma în ”țintă legitimă”. Rusia nici într-un fel de condiții nu are dreptul să atace Moldova. Cei care promovează așa idei, sunt în slujba Moscovei”, a declarta Artur Leșcu, expert în securitate.

„Cum își permite un ditamai deputat să facă astfel de declarații?”

„Cum se deosebește el de agenții FSB care strigau «Putin vvedi voiska» în Donețk în 2014. În al doilea rând în R. Moldova doar statul are dreptul legal să producă arme și muniții cu destinație militară. Repet doar statul. Ar fi nu doar legitim, ci chiar binevenit ca R. Moldova să dezvolte capacități proprii de producere a munițiilor, noilor tehnologii militare, drone cu dublă destinație, cel puțin, pentru a-și asigura militarii din interior și nu exclusiv din import. Ar fi o investiție strategică în securitatea națională, nu un «pericol»”, a precizat expertul.

Prin urmare, conform analistului WatchDog, la Ungheni, după trecerea tuturor etapelor de licențiere, ar putea fi vorba decât despre o eventuală producție cu destinație civilă.

„A amesteca voit producția civilă cu cea militară, doar pentru a speria populația cu lozinci despre «ținte legitime pentru ruși», nu ține de analiză sau responsabilitate politică, ci de propagandă. Iar când un deputat nu face diferența – sau se preface că nu o vede – între industria militară și cea civilă, avem tot dreptul să ne întrebăm nu cât de prost informat este, ci cât de rău intenționat.”

Guvernul și Agenția Servicii Publice (ASP) au venit și ei cu o reacție, în care au respins acuzațiile deputatului. „Compania la care se referă planifică investiții în domeniul civil (și anume, vânătoare), nu militar. Mai exact, aceasta a solicitat licență pentru producerea de cartușe pentru arme de vânătoare”, a scris Guvernul.