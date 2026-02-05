BNM menține rata de bază de 5%, „nivel considerat optim pentru o dezvoltare economică sustenabilă”

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis să mențină rata de bază la 5%. Potrivit BNM, decizia reflectă continuitatea strategiei monetare actuale care are drept scop principal ancorarea inflației în jurul țintei de 5% pe termen mediu, nivel considerat optim pentru o dezvoltare economică sustenabilă, se arată într-un comunicat de presă.

La fel, s-a luat decizia de diminuare a normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 februarie 2026 – 15 martie 2026, de la 20,0 la sută la nivelul de 18,0 la sută din baza de calcul. În același timp, se diminuează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă 16 februarie 2026 – 15 martie 2026, de la 29,0 la sută la nivelul de 26,0 la sută din baza de calcul.

BNM scrie că prin decizia de reducere simultană a normelor rezervelor obligatorii în lei moldovenești și în valută liber convertibilă se urmărește acoperirea necesităților sistemului bancar de lichiditate, contribuind la creșterea resurselor de creditare pentru sectorul real și public, consolidând, astfel, poziția de susținere a cererii agregate, inclusiv prin încurajarea consumului și a investițiilor, echilibrarea economiei naționale și a contului curent. Totodată, efectele acestei măsuri de diminuare a costurilor pasivelor atrase de sectorul bancar se vor propaga în timp contribuind la scăderea ratelor de dobândă pe piețele monetară, de depozit și de credit, se arată în comunicatul de presă.