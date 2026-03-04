Zona de Securitate În regiunea transnistreană este introdus un regim strict de economisire a gazelor, iar MGRES trece pe cărbune

Problemele cu livrările de gaz în regiunea transnistreană sunt legate de situația din Orientul Mijlociu, anunță așa-numitul „Minister al Economiei”, potrivit Zona de Securitate. Așa-numitul Minister al Economiei a precizat că energia electrică la MGRES va fi produsă pe bază de cărbune.

În mecanismul de livrare a gazelor naturale au apărut perturbări critice, care au dus la reducerea semnificativă a volumelor de aprovizionare.

La „Tiraspolteploenergo”, jurnaliștilor de la Zona de Securitate li s-a confirmat că centralele termice au fost oprite temporar. Când va fi reluată furnizarea, deocamdată nu există informații.

Potrivit unor surse ale portalului media Zona de Securitate, compania din Dubai prin intermediul căreia se efectuează plata pentru gazul livrat în regiunea transnistreană ar fi fost evacuată pe fondul escaladării situației din jurul Iranului, ceea ce ar fi cauzat sistarea gazelor spre regiune.

Căldura va continua să fie furnizată instituțiilor medicale, instituțiilor sociale cu ședere permanentă a persoanelor și grădinițelor. De asemenea, livrarea apei calde pentru consumatorii casnici ar urma să fie menținută, scrie Zona de Securitate.